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गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप, सवरियां आदिवासी परिवार बोला जमीन के बदले मांग रहे पैसे

सक्ती में सवरियां आदिवासी परिवार की जमीन को शासकीय मद में शामिल करने की मांग हो रही है.वहीं परिवार ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है.

GGP leader Bhanu chauhan accused
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 18, 2026 at 7:22 PM IST

3 Min Read
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सक्ती: गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता पर धमकी ओर ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगे हैं. गोंगपा के नेता पर सवरियां आदिवासी परिवार के लोगों ने धमकाने का आरोप लगा है.पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए हैं कि उनकी जमीन को शासकीय मद में दर्ज कराने की धमकी गोंगपा नेता ने दी है. इसके एवज में उनसे पांच लाख रुपए की मांग की जा रही है.

पीड़ितों का आरोप पुरखों की है जमीन

इस मामले में पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर से भी शिकायत की है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि गोंडवाना पार्टी के नेता भानु चौहान उनको पिछले दो महीने से प्रताड़ित कर रहा है. उनसे 5 लाख की मांग कर रहा है. ऐसा नहीं करने पर उनकी जमीन को शासकीय मद में दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है.

GGP leader Bhanu chauhan accused
आदिवासी परिवार का बड़ा आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
GGP leader Bhanu chauhan accused
कलेक्टर से की गई शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गोंडवाना पार्टी का नाम लेकर भानू चौहान पिछले दो महीने से हमे प्रताड़ित कर रहा है. पहले हमे धमकाते हुए 5 लाख की मांग की गई. हमने पैसे नहीं दिए तो अब हमारी जमीन को सरकारी कराने के लिए धरने पर बैठा है. इसकी शिकायत हमने एक महीने पहले थाने में की थी,लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.अब मजबूरन हम सब अपने परिवार के साथ धरने पर बैठने जा रहे है- राम सिंह,पीड़ित सवरियां आदिवासी

वहीं दूसरी ओर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता भानु चौहान इस आरोप को गलत बता रहे है. लेकिन पिछले ढाई महीने से जमीन को शासकीय मद में दर्ज कराने को लेकर धरने में भी बैठे हुए हैं. उनकी मांग है सवरियां आदिवासी परिवार की जमीन को शासकीय मद में दर्ज हो.

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जो भी आरोप मेरे ऊपर परिवार वालों ने लगाए हैं वो निराधार है. मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है. हमारी मांग है कि सवरियां जनजाति की जमीन को शासकीय मद में शामिल किया जाए- भानू चौहान, नेता गोंगपा

पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि वो जमीन कई वर्षों से सवरियां आदिवासी परिवार के नाम पर है.किसी के दबाव में प्रशासन किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करेगा.


गोंडवाना पार्टी के लोग उक्त जमीन को शासकीय मद में दर्ज करने की मांग कर रहे जो संभव नहीं है.हम किसी भी आदिवासी को भूमिहीन नहीं कर सकते वे गरीब परिवार के लोग है उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते- अमृत विकास तोपनो,कलेक्टर


क्या है पूरा मामला ?


आपको बता दें कि सक्ती के ग्राम जेठा में सवरियां आदिवासी परिवार को सन 1982 के आस पास डेढ़ एकड़ जमीन आबंटित की गई थी. इसे जरुरत पड़ने पर कुछ वर्ष पूर्व एक परिवार ने अपनी सवा एकड़ जमीन सक्ती के एक व्यापारी को बेच दी थी. इसी जमीन को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता शासकीय घोषित करने की मांग कर रहे हैं.वहीं पूरे मामले में अफसरों का कहना है कि ये जमीन आदिवासी परिवार को आबंटित हुई है. उसे शासकीय मद में दर्ज नहीं किया जा सकता.

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