छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला में अनवर ढेबर और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को जमानत, सौम्या की जमानत अर्जी खारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को शराब घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाला जैसे अहम मामलों में सुनवाई हुई.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 7:07 AM IST

2 Min Read
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला केस में हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है. वहीं शराब घोटाला मामले में 2 कथित आरोपी मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी जमानत मिली है. वही दूसरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है.

कस्टम मिलिंग घोटाला में ढेबर और टुटेजा को जमानत

बता दें कि छत्तीसगढ़ में 140 करोड़ रुपये से ज्यादा का कस्टम मिलिंग घोटाला हुआ. आरोप है कि कस्टम मिलिंग के नाम पर 140 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध वसूली की गई है. इसमें अफसर से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल हैं. अलग-अलग राइस मिलर्स के द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में कस्टम मिलिंग का चावल जमा किया जाता रहा. इस घोटाले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को आरोपी बनाया गया. दोनों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया. इसके बाद दोनों को जेल भेजा गया. अब हाईकोर्ट से दोनों को जमानत मिल गई है.

सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

वहीं शराब घोटाला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

सौम्या ने ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. इस मामले में हाईकोर्ट में बीते गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई थी और ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया था. शराब घोटाले के केस में ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही ईओडब्ल्यू ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए ईडी की स्पेशल बेंच में आवेदन पेश किया है.

TAGGED:

CHHATTISGARH CUSTOM MILLING SCAM
छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला में
ANWAR DHEBAR
सौम्या की जमानत अर्जी खारिज
CHHATTISGARH HIGHCOURT NEWS

