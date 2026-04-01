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गेवरारोड पेंड्रारोड रेल कॉरिडोर लाइन पूर्णता की ओर, कोल लदान का बनेगा रिकॉर्ड लेकिन यात्री सुविधा विस्तार पर संशय

फिलहाल देश के सबसे बड़े कोयला खदानों से देश के पश्चिम क्षेत्र जिनमें राजस्थान और गुजरात सहित मध्यप्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं. वहां कोयले की ढुलाई के लिए एकमात्र विकल्प कोरबा से उरगा, चांपा से बिलासपुर वाली लाइन है.अब गेवरा रोड-पेंड्रा रोड के अस्तित्व में आ जाने के बाद इन खदानों से उरगा के बजाय इसके विपरीत मार्ग से सीधे पेंड्रा रोड का सफर आसान होगा.ऐसा होने पर 70 से 80 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी.

कोरबा : छत्तीसगढ़ में रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना गेवरारोड पेंड्रारोड रेल कॉरिडोर का निर्माण अब पूरा होने वाला है. जमीन अधिग्रहण, लाइन एलाइनमेंट और बड़ी चोरी के संकटों के बाद देर से ही सही फिलहाल इस परियोजना का 90 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है. दावा ये भी है कि इसी वर्ष के दिसंबर तक 135 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर परिचालन पूरी तरह से शुरु हो जाएगा. वर्तमान में 20 किलोमीटर की लाइन को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है. इसे हरी झंडी मिल गई है.

कोरबा शहर को बार-बार बंद होने वाले फाटक की समस्या से निजात मिलेगी. रोड सेल के माध्यम से कोयला लदान में भी कमी आएगी. इससे प्रदूषण का ग्राफ कुछ हद तक कम होगा. इन तमाम फायदों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेलवे को सबसे अधिक राजस्व करने वाला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोयले की ढुलाई में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, या फिर यात्री सुविधाओं को भी इस नए ट्रैक से जोड़ा जाएगा. भले ही रेलवे की इस परियोजना की प्राथमिकता माल ढुलाई है. बावजूद इसके वर्षों से रेल सुविधाओं के मामले में उपेक्षित कोरबा और आसपास के क्षेत्र को इस लाइन से काफी उम्मीदें भी हैं. लाइन पूरी होने के बाद यात्री सुविधाओं के विस्तार का एक बड़ा प्रश्न और चुनौती रेलवे के सामने खड़ा है.





20 किलोमीटर लाइन का सफल ट्रायल



गेवरारोड से पेंड्रारोड तक निर्माणाधीन 135 किमी लंबी ईस्ट वेस्ट रेल कॉरीडोर के पहले सेक्शन पर ट्रायल पूर्ण कर लिया गया है। इसपर डीजल इंजन से ट्रायल पूर्ण किया गया है. कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रिकल विभाग का काम अभी अधूरा होने के कारण फिलहाल डीजल इंजन से ट्रायल किया गया है. इसी तरह अलग-अलग क्षेत्र का क्रमवार ट्रायल किया जाएगा. रेलवे के अधिकारियों और कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट ट्रायल रन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं. पूरी लाइन को इस वर्ष दिसंबर तक चालू करने का टारगेट है.

कोल लदान का बनेगा रिकॉर्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में एसईसीएल की भागीदारी 64 फीसदी. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की 26 फीसदी सहित छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड की भागीदारी 10 फीसदी की है. इस संपूर्ण कॉरिडोर रेल लाइन की शुरुआत खरसिया से हुई है, जो धरमजयगढ़, पेलमा, उरगा और कुसमुंडा होते हुए गेवरारोड में आकर मिलती है.

गेवरा रोड पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर का काम वर्तमान में चल रहा है. इसका निर्माण रेलवे की अनुषंगी कंपनी कर रही है.अलग-अलग क्षेत्र में कार्य का विभाजन है. कार्य पूर्ण होते ही इस लाइन को चालू किया जाएगा. जिसका लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा- संतोष कुमार, पीआरओ SECR



गेवरारोड से पेंड्रारोड तक दूसरा चरण



इसके बाद दूसरा चरण गेवरारोड से पेंड्रारोड तक है. इस सेक्शन की मूल लंबाई 135 किलोमीटर है. कुछ स्थानों पर अतिरिक्त लाइन अस्तित्व में आई है. जिसके बाद परियोजना की कुल लंबाई 155 किलोमीटर तक पहुंच गई है. परियोजना 2020 में करीब 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई थी. कुछ समय के लिए काम बंद भी हुआ. भू अधिग्रहण और केंद्रीय एजेंसियीं के अलग-अलग अनुमति और अन्य संकटों के बाद परियोजना को संशोधित भी करना पड़ा था. जिससे लागत बढ़कर 12,500 करोड़ रुपए हो चुकी है. वन्यजीवों की आवाजाही को सुरक्षित रखने के लिए पूरी लाइन में 16 अंडरपास और 4 ओवरपास भी बनाए गए हैं.



प्रतिवर्ष 180 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच

यह रेल कॉरिडोर मुख्य रूप से कोरबा की कोयला खदानों से कोयले के परिवहन के लिए बनाया जा रहा है. लाइन के पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद खदानों से हर साल लगभग 180 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच संभव होगा. इसमें गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और मानिकपुर सहित अन्य खदानों से निकलने वाला कोयला शामिल है.





कुल 12 सेक्शन, कई इलाकों में पहली बार रेल लाइन



गेवरारोड से लेकर पेंड्रारोड तक कॉरीडोर रेल लाइन में कुल 12 सेक्शन हैं. इनमें से सबसे बड़ा सेक्शन पुटीपखाना से भाड़ी तक 27.22 किलोमीटर और सबसे छोटा 7 किलोमीटर का सेक्शन गेवरारोड से सुराकछार तक है. एक सेक्शन पुटुवा से माटिन तक भी 7.2 किलोमीटर का है. गेवरारोड से सुराकछार, कटघोरा, भिंगरा, पुटुवा, माटिन, सिंदूरगढ़, पुटीपखना, भांडी, धनगवां होते हुए पेंड्रारोड तक 12 सेक्शन हैं. कटघोरा और पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के कई इलाके ऐसे हैं. जहां देश आजाद होने के बाद यह पहला अवसर है, जब रेल लाइन बिछाई जा रही है. इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को यात्री सुविधाओं के विस्तार का भी बेसब्री से इंतजार है.





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