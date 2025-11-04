ट्रेन हादसा : गेवरा बिलासपुर लोकल ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, हेल्पलाइन नंबर जारी, युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन

ETV Bharat / state

कहां से कहां तक चलती है ट्रेन : ये ट्रेन गेवरा रोड से दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर छूटती है. दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर कोरबा के रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य बिलासपुर की ओर रवाना होती है. बिलासपुर पहुंचने का समय शाम के 4 बजकर 30 मिनट का है. लेकिन मंगलवार को बिलासपुर के ठीक पहले ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई.अब तक रेलवे ने मौत और घायलों को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया हैं. रेलवे हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

कोरबा : गेवरा रोड बिलासपुर (68733) मेमू लोकल ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार हो गई है. ये ट्रेन बिलासपुर स्टेशन से ठीक पहले आउटर में खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई. इस हादसे में कुछ लोगों की मौत होने की भी सूचना है.जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. दुर्घटना के बाद जिस तरह के फोटो और वीडियो सामने आए हैं. मेमू ट्रेन मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर चढ़ गई है. इससे यही लग रहा है कि ट्रेन की स्पीड काफी अधिक रही होगी.

दुर्घटना स्थल के लिए उपलब्ध कराया गया हेल्पलाइन नंबर है

9752485499

8602007202



लोकल ट्रेन में होती है भीड़ ज्यादा : आपको बता दें कि मेमू ट्रेन से ज्यादातर लोकल यात्री सफर करते हैं.लोकल ट्रेन होने के कारण छोटे स्टेशन में इसका ठहराव होता है.इस वजह से लोकल ट्रेन में भीड़ ज्यादा होती है. निचले तबके के रोजगार करने वाले लोग मेमू ट्रेन के जरिए ही अपना जीवनयापन करते हैं. इस ट्रेन में फेरीवाले, सब्जीवाले, स्ट्रीट वेंडर्स समेत नौकरीपेशा लोग रोजाना सफर करते हैं.लेकिन मंगलवार का दिन कुछ लोगों के लिए अमंगल साबित हुआ.

युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन (Etv Bharat)



जानिए क्या है मेमू लोकल ट्रेन : मेमू एक हाई स्पीड पर चलने वाली लोकल ट्रेन है. जो लोकल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत वाली सुविधा होती है. गेवरा रोड से बिलासपुर तक चलने वाली मेमू लोकल ट्रेन में कुल 8 कोच हैं. जिसमें 650 यात्री बैठ सकते हैं. 650 यात्रियों की सीटिंग कैपेसिटी रहती है. लेकिन अक्सर इस ट्रेन में अत्यधिक भीड़ रहती है. काफी लोग खड़े होकर भी सफर करते हैं, इसलिए कई बार सीटिंग कैपेसिटी से दोगुनी संख्या में लोग इस ट्रेन से सफर करते हैं. मेमू लोकल अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है.



दो पायलट के साथ चलती है मेमू ट्रेन : मेमू लोकल में पहले एक ही लोको पायलट इंजन को ऑपरेट करने के लिए मौजूद रहते थे. लेकिन अब एक असिस्टेंट पायलट भी ट्रेन में मौजूद होते हैं. इस तरह से अब एक मास्टर लोको पायलट, एक असिस्टेंट लोको पायलट समेत ट्रेन के सबसे पिछले डब्बे में एक गार्ड की तैनाती रहती है.







लापरवाही किसकी है जांच का विषय : कोरबा में देश की दो सबसे बड़ी कोयला खदान हैं. प्रतिदिन यहां से औसतन 40 से 50 रैक कोयला मालगाड़ियों के जरिए डिस्पैच किया जाता है. ट्रैक काफी बिजी रहते हैं. कुछ समय पहले ही कोरबा तक की रेलवे की सिगनलिंग प्रणाली को पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दिया गया है. अब ट्रेनों को मैन्युअल सिग्नल नहीं दिखाया जाता. ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली लागू होने के बाद ट्रेन में मौजूद लोको पायलट को ऑटो सिग्नल मिलते हैं. जानकारों की माने तो ऑटो सिग्नल लागू होने के बाद एक ही ट्रैक पर चल रही दो ट्रेनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हुई है. मैन्युअल सिगनलिंग प्रणाली के वक्त जब तक एक ट्रेन स्टेशन से पार ना हो जाए तब तक इस ट्रैक पर पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाया जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है.

