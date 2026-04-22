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''कतारों से राहत, मिनटों में काम''; DigiLocker से पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, जानिए कैसे ?

DigiLocker से लिंक करने पर पासपोर्ट प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस हो जाती है.

DigiLocker से पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान
DigiLocker से पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 22, 2026 at 2:55 PM IST

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नई दिल्ली: अब पासपोर्ट बनवाना पहले जितना जटिल व समय लेने वाला नहीं रह गया है. डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिलॉकर को पासपोर्ट प्रक्रिया से जोड़ने के बाद आवेदकों के लिए यह काम काफी आसान हो गया है. यदि आवेदन करते समय अपने दस्तावेज डिजिलॉकर से लिंक कर दिए जाएं तो पासपोर्ट सेवा केंद्र पर लंबी लाइन व कागजी झंझट से बचा जा सकता है.

दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डॉ. अभिषेक शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया अब तेजी से पेपरलेस हो रही है. यदि कोई आवेदक पासपोर्ट आवेदन भरते समय अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि डिजिलॉकर के जरिए पोर्टल से लिंक कर देता है, तो उसे पासपोर्ट सेवा केंद्र पर कोई भी फिजिकल दस्तावेज लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती है.

DigiLocker से पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान (ETV Bharat)

डॉ. अभिषेक ने कहा कि ऐसे आवेदकों को केवल आवेदन सबमिट होने का मैसेज लेकर केंद्र पर पहुंचना होता है. वहीं, उनका पूरा वेरिफिकेशन डिजिटल माध्यम से हो जाता है. इससे न सिर्फ कागजों की जांच की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, बल्कि अधिकारियों के लिए भी दस्तावेजों का मिलान करना आसान हो जाता है, क्योंकि सभी जानकारी पहले से ही सिस्टम में उपलब्ध रहती है.

डॉ. अभिषेक शर्मा के मुताबिक, सामान्य स्थिति में जहां पासपोर्ट सेवा केंद्र पर प्रक्रिया पूरी होने में करीब 40 मिनट तक का समय लग जाता है. वहीं, डिजिलॉकर से जुड़े आवेदनों में यह समय घटकर महज 20 से 25 मिनट रह जाता है. कुछ मामलों में ये और भी तेज हो सकता है. डिजिटल सिस्टम का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे दस्तावेजों में त्रुटि या फर्जीवाड़े की संभावना भी कम हो जाती है. चूंकि दस्तावेज सीधे सरकारी डेटाबेस से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी प्रामाणिकता अधिक सुनिश्चित रहती है. पासपोर्ट विभाग अब लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे अपने दस्तावेज डिजिलॉकर में अपलोड कर उन्हें पासपोर्ट आवेदन से जोड़ें. इससे न सिर्फ आवेदकों का समय बचेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित व सुविधाजनक भी बनेगी.

समय व मेहनत दोनों की बचत

डॉ. अभिषेक शर्मा का कहना है कि पासपोर्ट सेवा में डिजिटल बदलाव के तहत DigiLocker का उपयोग सबसे अहम साबित हो रहा है. अब आवेदक अपने सभी जरूरी दस्तावेज डिजिलॉकर से लिंक कर सकते हैं. इससे उन्हें किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी लेकर जाने की जरूरत नहीं होती. केवल आवेदन सबमिट होने का मैसेज दिखाकर पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

अपॉइंटमेंट बढ़े, वेटिंग घटी, प्रक्रिया हुई तेज

दिल्ली-एनसीआर में पासपोर्ट सेवाओं को तेज व सुगम बनाने के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी डॉ. अभिषेक शर्मा के मुताबिक, पिछले छह महीनों में रोजाना अपॉइंटमेंट स्लॉट्स में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. पहले जहां लगभग 3000 स्लॉट उपलब्ध होते थे. अब यह संख्या बढ़कर 3600 हो गई है. इसका सीधा फायदा आवेदकों को मिला है, जहां पहले अपॉइंटमेंट के लिए 20–25 दिन तक इंतजार करना पड़ता था. अब यह समय घटकर महज 6–7 दिन रह गया है. झंडेवालान पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसे केंद्रों पर तो 5–6 दिन में ही स्लॉट मिल रहे हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और सुविधाजनक हो गई है.

DigiLocker से समय व मेहनत दोनों की बचत

  • DigiLocker से लिंक करने पर पासपोर्ट प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस हो जाती है.
  • डिजिलॉकर से जुड़े दस्तावेजों के कारण वेरिफिकेशन तेज होकर 20–25 मिनट में पूरा हो जाता है.
  • दिल्ली-एनसीआर में अपॉइंटमेंट स्लॉट 20 प्रतिशत बढ़ने से अब 6–7 दिन में तारीख मिल रही है.
  • झंडेवालान पासपोर्ट सेवा केंद्र पर 5–6 दिन में भी अपॉइंटमेंट उपलब्ध हो रहा है.
  • डिजिटलाइजेशन से समय, मेहनत व फर्जी दस्तावेजों की आशंका कम हुई है.

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