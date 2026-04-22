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''कतारों से राहत, मिनटों में काम''; DigiLocker से पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, जानिए कैसे ?

नई दिल्ली: अब पासपोर्ट बनवाना पहले जितना जटिल व समय लेने वाला नहीं रह गया है. डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिलॉकर को पासपोर्ट प्रक्रिया से जोड़ने के बाद आवेदकों के लिए यह काम काफी आसान हो गया है. यदि आवेदन करते समय अपने दस्तावेज डिजिलॉकर से लिंक कर दिए जाएं तो पासपोर्ट सेवा केंद्र पर लंबी लाइन व कागजी झंझट से बचा जा सकता है.

दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डॉ. अभिषेक शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया अब तेजी से पेपरलेस हो रही है. यदि कोई आवेदक पासपोर्ट आवेदन भरते समय अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि डिजिलॉकर के जरिए पोर्टल से लिंक कर देता है, तो उसे पासपोर्ट सेवा केंद्र पर कोई भी फिजिकल दस्तावेज लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती है.

DigiLocker से पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान (ETV Bharat)

डॉ. अभिषेक ने कहा कि ऐसे आवेदकों को केवल आवेदन सबमिट होने का मैसेज लेकर केंद्र पर पहुंचना होता है. वहीं, उनका पूरा वेरिफिकेशन डिजिटल माध्यम से हो जाता है. इससे न सिर्फ कागजों की जांच की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, बल्कि अधिकारियों के लिए भी दस्तावेजों का मिलान करना आसान हो जाता है, क्योंकि सभी जानकारी पहले से ही सिस्टम में उपलब्ध रहती है.

डॉ. अभिषेक शर्मा के मुताबिक, सामान्य स्थिति में जहां पासपोर्ट सेवा केंद्र पर प्रक्रिया पूरी होने में करीब 40 मिनट तक का समय लग जाता है. वहीं, डिजिलॉकर से जुड़े आवेदनों में यह समय घटकर महज 20 से 25 मिनट रह जाता है. कुछ मामलों में ये और भी तेज हो सकता है. डिजिटल सिस्टम का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे दस्तावेजों में त्रुटि या फर्जीवाड़े की संभावना भी कम हो जाती है. चूंकि दस्तावेज सीधे सरकारी डेटाबेस से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी प्रामाणिकता अधिक सुनिश्चित रहती है. पासपोर्ट विभाग अब लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे अपने दस्तावेज डिजिलॉकर में अपलोड कर उन्हें पासपोर्ट आवेदन से जोड़ें. इससे न सिर्फ आवेदकों का समय बचेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित व सुविधाजनक भी बनेगी.