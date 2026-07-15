फिरोजाबाद में डिजिटल लेबर चौक ऐप के जरिए घर बैठे मिलेगा काम
श्रमिकों के लिए मददगार होगा भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल लेबर चौक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 8:55 PM IST
फिरोजाबाद: चूड़ियों के शहर से देशभर में मशहूर फिरोजाबाद के श्रमिकों को अब रोजगार के लिए चौक चौराहों पर भटकना नही पड़ेगा और ना ही किसी बिचौलिए के चक्कर लगाने पड़ेंगे. श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल लेबर चौक ऐप मददगार साबित होगा.
बुधवार से जिले में इस ऐप ने विधिवत काम करना शुरू कर दिया है. पहले दिन श्रम विभाग की तरफ से 150 श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया. सहायक श्रम आयुक्त यशवंत सिंह ने बताया कि श्रमिकों को सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार के लिए भटकने से बचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ‘‘डिजिटल लेबर चौक ऐप‘‘ की शुरुआत की गई है.
पहले दिन ही जिले में 150 श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया, यह ऐप कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक बेहतरीन प्लेटफार्म है. उन्होंने बताया कि ओला उबर की तर्ज पर काम करने वाले इस ऐप के माध्यम से श्रमिक सिर्फ एक क्लिक में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें सीधे काम मिल जाएगा.
मजदूरों को काम की तलाश में चौराहों या दलालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. ऐप पर पंजीकृत होते ही उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध हो जाएगा. इस डिजिटल प्लेटफार्म से हुनरमंद कारीगरों को सर्वाधिक लाभ होगा.
सहायक श्रमायुक्त यशवंत कुमार ने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता या उद्यमी को किसी भी प्रकार के श्रमिक की आवश्यकता है तो वह ऐप पर अपनी मांग डाल सकता है, अधिकतम 48 घंटे के भीतर उन्हें संबंधित श्रमिक उपलब्ध करा दिए जाएंगे.
उन्होंने बताया कि श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा. चंद्रशेखर मंडल द्वारा स्थापित इस प्लेटफार्म पर श्रमिकों के कम वेतन और भुगतान से जुड़ी सभी जानकारियां और डाटा पूरी तरह उपलब्ध रहेगा. इस डिजिटल व्यवस्था से श्रमिकों की दैनिक आजीविका सुरक्षित होगी और उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य व सम्मान मिल सकेगा.
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