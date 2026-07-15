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फिरोजाबाद में डिजिटल लेबर चौक ऐप के जरिए घर बैठे मिलेगा काम

फिरोजाबाद: चूड़ियों के शहर से देशभर में मशहूर फिरोजाबाद के श्रमिकों को अब रोजगार के लिए चौक चौराहों पर भटकना नही पड़ेगा और ना ही किसी बिचौलिए के चक्कर लगाने पड़ेंगे. श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल लेबर चौक ऐप मददगार साबित होगा.

बुधवार से जिले में इस ऐप ने विधिवत काम करना शुरू कर दिया है. पहले दिन श्रम विभाग की तरफ से 150 श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया. सहायक श्रम आयुक्त यशवंत सिंह ने बताया कि श्रमिकों को सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार के लिए भटकने से बचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ‘‘डिजिटल लेबर चौक ऐप‘‘ की शुरुआत की गई है.

पहले दिन ही जिले में 150 श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया, यह ऐप कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक बेहतरीन प्लेटफार्म है. उन्होंने बताया कि ओला उबर की तर्ज पर काम करने वाले इस ऐप के माध्यम से श्रमिक सिर्फ एक क्लिक में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें सीधे काम मिल जाएगा.



मजदूरों को काम की तलाश में चौराहों या दलालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. ऐप पर पंजीकृत होते ही उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध हो जाएगा. इस डिजिटल प्लेटफार्म से हुनरमंद कारीगरों को सर्वाधिक लाभ होगा.