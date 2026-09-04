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नवजात के जन्म के बाद तुरंत कराएं ये जांच, इससे कॉक्लियर इंप्लांट अधिक कारगर, गरीब बच्चों की फ्री में सर्जरी

आगरा में जुटे देश-दुनिया के 600 ENT एक्सपर्ट; कॉक्लियर इम्प्लांट की नई तकनीक, जांच और उपचार पर चर्चा

आगरा में जुटे देश-दुनिया के 600 ENT एक्सपर्ट.
आगरा में जुटे देश-दुनिया के 600 ENT एक्सपर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 1:51 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 3:22 PM IST

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आगरा: जन्म के तुरंत बाद ही यह जांच करा लिया जाए कि कहीं नवजात मूक-बधिर तो नहीं? यदि जांच में यह पता चल जाता है, तो बच्चे में कॉक्लियर इंप्लांट आसानी से किया जा सकता है. बच्चा ठीक हो सकता है.

इन्हीं बातों और मूक-बधिर बच्चों में सुनने की क्षमता वृद्धि के लिए आधुनिक रिसर्च और उपचार पर आगरा में 23वीं नेशनल कांफ्रेंस सीजीकॉन-2026 पर विशेषज्ञ मंथन कर रहे रहे हैं. इन्हीं संभावनाओं पर ETV भारत ने ENT एक्सपर्ट डॉ. राजीव पचौरी और डॉ. गौरव खंडेलवाल से विशेष बातचीत की.

डॉ. गौरव खंडेलवाल ने बताया कि अब जन्म के बाद ही नवजात की छोटी डिवाइस से जांच और स्क्रीनिंग से बहरेपन की बीमारी पता की जा सकती है. इससे जल्द कॉक्लियर इंप्लांट करके बच्चे की बीमारी दूर की जा सकती है. केंद्र और राज्य सरकारें भी ऐसे गरीब परिवारों की आर्थिक मदद कर रही हैं.

आगरा में नेशनल कांफ्रेंस: आगरा में 4 दिवसीय 23वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सीजीकॉन- 2026 का आयोजन किया गया है. इसमें देश और विदेश से करीब 600 से अधिक ENT विशेषज्ञ जुटे हैं. यह विशेषज्ञ मूक-बधिर बच्चों में किए जाने वाले कॉक्लियर इम्प्लांट की नई टेक्नोलॉजी, जांच-उपचार के बारे में मंथन कर रहे हैं.

आगरा से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

आयोजन अध्यक्ष डॉ. राजीव पचौरी ने बताया कि नेशनल कांफ्रेंस विशेष लाइव सर्जिकल टिम्पानो-टेंपोरल बोन डिसेक्शन एवं सर्जिकल डेमोंस्ट्रेशन कान की सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कार्यशाला हुई है. यह कान, नाक और गला के सर्जन्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बुनियादी प्रक्रिया है.

इसका मुख्य उद्देश्य मानव खोपड़ी के सबसे जटिल हिस्सों टेम्पोरल बोन और मध्य कान की त्रि-आयामी शारीरिक संरचना को समझना और विभिन्न सर्जिकल तकनीकों का व्यावहारिक अभ्यास करना है.

कांफ्रेंस में 6 सितंबर तक ENT विशेषज्ञ के व्याख्यान और पैनल सत्र होंगे. इसमें देश-विदेश से आए 600 से अधिक वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ आधुनिक चिकित्सा तकनीकी एवं उपचार पद्धतियों पर चर्चा करेंगे. नेशनल कांफ्रेंस का उद्घाटन 5 सितंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल करेंगे.

नेशनल कांफ्रेंस के कोषाध्यक्ष डॉ. गौरव खंडेलवाल ने बताया कि 4 दिवसीय सीजीकॉन में ENT एक्सपर्ट आधुनिक चिकित्सा तकनीकी, नवीनतम सर्जिकल प्रक्रियाओं एवं उपचार पद्धतियों पर अपने विचार एवं अनुभव साझा करेंगे. कॉक्लियर इंप्लांट की उपयोगिता, कॉक्लियर इंप्लांट सुनने की क्षमता वृद्धि और इसकी नई तकनीक के साथ ही कीमत के बारे में भी बताया जाएगा.

कॉक्लियर इंप्लांट क्या है: कॉक्लियर इंप्लांट छोटा इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा उपकरण है, जो गंभीर रूप से बहरे या कम सुनने वाले लोगों को सुनने की क्षमता प्रदान करता है. कॉक्लियर इंप्लांट एक इलेक्ट्रोनिक मेडिकल डिवाइस है. जो कम सुनने वाले या मूक अधिक बच्चों के लिए बेहद उपयोगी है.

इससे गंभीर बहरापन या सेंसरीन्यूरल बहरापन की स्थिति में बच्चों को आवाज सुनने में मदद मिलती है. कॉक्लियर इम्प्लांट डिवाइस में दो भाग होते हैं. बाहरी हिस्सा कॉक्लियर इम्प्लांट का यह हिस्सा जो कान के पीछे पहना जाता है. यह माइक्रोफोन और स्पीच प्रोसेसर होता है.

आंतरिक हिस्सा कॉक्लियर इम्प्लांट का यह छोटा हिस्सा होता है. जो एक छोटी सर्जरी के जरिए कान के ठीक पीछे, त्वचा के नीचे लगाया जाता है. यह रिसीवर और इलेक्ट्रोड की एक बारीक पट्टी से भीतरी कान तक जाती है.

पैदा हो रहे एक प्रतिशत बच्चे मूक-बधिक: ENT एक्सपर्ट डॉ. गौरव खंडेलवाल ने बताया कि बच्चा मूक-बधिर होना अधिकतर जैनेटिक होता है. गर्भवस्था के दौरान यदि गर्भवती को कई ऐसे संक्रमण हैं, जो चपेट में लेते हैं, तो इससे भी मूक बधिर बच्चे पैदा होते हैं.

कई बार बच्चों को जन्म के बाद प्रॉपर आक्सीजन नहीं मिली तो भी यह समस्या होती है. इसके कई कारण हैं. कई बार बिना किसी कारण की वजह से भी मूक- बधिर बच्चे पैदा होते हैं. भारत में करीब एक प्रतिशत बच्चे मूक-बधिर पैदा होते हैं.

कई रिसर्च में यह भी आया कि 100 में से एक बच्चा मूक-बधिर होता है. कुछ रिसर्च में यह दावा किया जा रहा है कि 1000 में से एक बच्चा मूक-बधिर पैदा होता है. रिसर्च में साफ है कि यदि हम इसका नंबर निकालें तो बहुत बडी संख्या ऐसे बच्चों की हो सकती है.

जन्म के बाद नवजात की जांच जरूरी: ENT एक्सपर्ट डॉ. गौरव खंडेलवाल बताते हैं कि मूक- बधिर बच्चों की संख्या जैसे बढ़ रही है. इसको लेकर अब जन्म के तुरंत जांच और स्क्रीनिंग हो रही है. कई ऐसे नए डिवाइस आ गए हैं, जिनसे जन्म के बाद तुरंत बच्चे की सुनने की क्षमता की जांच की जा सकती है.

यदि बच्चे की सुनने क्षमता कम या बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है. इससे कम उम्र यानी 9 माह के बाद ऐसे बच्चे में कॉक्लियर इंप्लांट किया जा सकता है, ताकि बच्चे जल्द सुनने और बोलने लगें. यदि अधिक समय बाद कॉक्लियर इंप्लांट करेंगे तो समय भी अधिक लगेगा.

कॉक्लियर इंप्लांट के बाद बच्चों को सुनाई तो देने लगाता है. मगर, उसे बोलना सिखाया जाता है. इसमें समय लगता है. इसलिए, लोगों से अपील है कि जन्म के बाद बच्चे की एक बार स्क्रीनिंग जरूर कराएं. कम उम्र में ही बच्चे की सुनाई नहीं देने वाली बीमारी का पता करके कॉक्लियर इंप्लांट कराया जा सके.

ENT एक्सपर्ट डॉ. गौरव खंडेलवाल बताते हैं कि यदि आप जन्म के बाद बच्चों की जांच नहीं करा पा रहे हैं तो बेहद सतर्क रहें. जिसमें बच्चे को देखें कि वह आवाज करने पर चौंकता या नहीं. पलक झपकता है. बच्चा रो नहीं रहा है. छह माह या आठ माह का बच्चा कुछ ना कुछ बोलने लगता है. यदि बच्चा यह नहीं कर रहा है तो तुरंत बच्चे की जांच कराएं.

आगरा में 23वीं नेशनल कांफ्रेंस सीजीकॉन-2026 का आयोजन.
आगरा में 23वीं नेशनल कांफ्रेंस सीजीकॉन-2026 का आयोजन. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूं पहचाने बच्चे का बहरापन

  • तेज आवाज पर शिशु का नहीं चौंकना.
  • तेज आवाज पर शिशु का शांत रहना.
  • तेज आवाज पर शिशु का नहीं डरना.
  • मां की आवाज पर शिशु का शांत रहना.
  • शिशु का आवाज की दिशा में गर्दन ना घुमाना.
  • आवाज की दिशा में शिशु का आंखें नहीं घुमाना.
  • बच्चे के मुंह से तरह-तरह की आवाजें नहीं आना.
  • बच्चा के 'मम्मा', 'पापा' या 'दादा' जैसे छोटे शब्द नहीं बोलना.
  • बच्चा के सरल निर्देश जैसे यहां आओ और बाय-बाय नहीं करना.
  • बच्चा जरूरत केवल इशारों से बताए.

गरीब बच्चों का फ्री में कॉक्लियर इंप्लांट: नेशनल कांफ्रेंस के आयोजन अध्यक्ष डॉ. राजीव पचौरी ने बताया कि कॉक्लियर इंप्लांट की बात करें तो यह जटिल सर्जरी है. यह महंगी सर्जरी है. कॉक्लियर इंप्लांट कराने का खर्च 6 से 17 लाख रुपए तक आता है.

कॉक्लियर इंप्लांट बनाने वाली कंपनियां विदेशी हैं. देश में अब कॉक्लियर इंप्लांट बनाने का काम शुरू हुआ है. जब भारतीय कॉक्लियर इंप्लांट बाजार में आएंगे तो यह सस्ती हो जाएंगे.

मगर, 10 साल की बात करें तो मूक-बधिर बच्चों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार ने गरीब परिवारों के मूक-बधिक बच्चों में कॉक्लियर इंप्लांट कराने के लिए आर्थिक मदद दे रही है. गरीब बच्चों का कॉक्लियर इंप्लांट फ्री है.

इसमें केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार लगातार गरीबों की मदद कर रही हैं. इसमें कई सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं. उनके बच्चों के भी कॉक्लियर इंप्लांट फ्री हो रहा है. इसमें कॉक्लियर इंप्लांट के बाद दो साल की ट्रेनिंग का खर्च भी सरकार दे रही है.

देश-दुनिया के ENT एक्सपर्ट आएंगे: नेशनल कांफ्रेंस में देश और विदेश से आए ENT विशेषज्ञ आए हैं. इनमें यूके से डॉ. माइकल ग्लुथ, यूएसए से डॉ. स्वेतलाना बर्नोस, यूएसए से प्रो. हेलेन कलिंगटन, मुंबई से प्रो. एमवी कीर्तने, चेन्नई से प्रो. मोहन कामेश्वरन, दिल्ली से प्रो. जेएम हंस समेत अन्य विशेषज्ञ पहुंचे हैं.

आयोजन सचिव मीनाक्षी वढेरा ने बताया कि राष्ट्रीय कांफ्रेंस में सुनने की क्षमता वृद्धि से संबंधित जिन बच्चों की सर्जरी हो चुकी है. इन बच्चों की भी सहभागिता रहेगी. जो कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद अपनी लाइफ में आए बदलाव और अनुभवों को साझा करेंगे.

यह भी पढ़ें: UP के अलग-अलग जिलों में तैनात 26 डॉक्टर बर्खास्त, 9 पर विभागीय कार्रवाई; जानें कारण

Last Updated : September 4, 2026 at 3:22 PM IST

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