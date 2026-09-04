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नवजात के जन्म के बाद तुरंत कराएं ये जांच, इससे कॉक्लियर इंप्लांट अधिक कारगर, गरीब बच्चों की फ्री में सर्जरी

आगरा में जुटे देश-दुनिया के 600 ENT एक्सपर्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: जन्म के तुरंत बाद ही यह जांच करा लिया जाए कि कहीं नवजात मूक-बधिर तो नहीं? यदि जांच में यह पता चल जाता है, तो बच्चे में कॉक्लियर इंप्लांट आसानी से किया जा सकता है. बच्चा ठीक हो सकता है. इन्हीं बातों और मूक-बधिर बच्चों में सुनने की क्षमता वृद्धि के लिए आधुनिक रिसर्च और उपचार पर आगरा में 23वीं नेशनल कांफ्रेंस सीजीकॉन-2026 पर विशेषज्ञ मंथन कर रहे रहे हैं. इन्हीं संभावनाओं पर ETV भारत ने ENT एक्सपर्ट डॉ. राजीव पचौरी और डॉ. गौरव खंडेलवाल से विशेष बातचीत की. डॉ. गौरव खंडेलवाल ने बताया कि अब जन्म के बाद ही नवजात की छोटी डिवाइस से जांच और स्क्रीनिंग से बहरेपन की बीमारी पता की जा सकती है. इससे जल्द कॉक्लियर इंप्लांट करके बच्चे की बीमारी दूर की जा सकती है. केंद्र और राज्य सरकारें भी ऐसे गरीब परिवारों की आर्थिक मदद कर रही हैं. आगरा में नेशनल कांफ्रेंस: आगरा में 4 दिवसीय 23वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सीजीकॉन- 2026 का आयोजन किया गया है. इसमें देश और विदेश से करीब 600 से अधिक ENT विशेषज्ञ जुटे हैं. यह विशेषज्ञ मूक-बधिर बच्चों में किए जाने वाले कॉक्लियर इम्प्लांट की नई टेक्नोलॉजी, जांच-उपचार के बारे में मंथन कर रहे हैं. आगरा से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) आयोजन अध्यक्ष डॉ. राजीव पचौरी ने बताया कि नेशनल कांफ्रेंस विशेष लाइव सर्जिकल टिम्पानो-टेंपोरल बोन डिसेक्शन एवं सर्जिकल डेमोंस्ट्रेशन कान की सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कार्यशाला हुई है. यह कान, नाक और गला के सर्जन्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बुनियादी प्रक्रिया है. इसका मुख्य उद्देश्य मानव खोपड़ी के सबसे जटिल हिस्सों टेम्पोरल बोन और मध्य कान की त्रि-आयामी शारीरिक संरचना को समझना और विभिन्न सर्जिकल तकनीकों का व्यावहारिक अभ्यास करना है. कांफ्रेंस में 6 सितंबर तक ENT विशेषज्ञ के व्याख्यान और पैनल सत्र होंगे. इसमें देश-विदेश से आए 600 से अधिक वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ आधुनिक चिकित्सा तकनीकी एवं उपचार पद्धतियों पर चर्चा करेंगे. नेशनल कांफ्रेंस का उद्घाटन 5 सितंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल करेंगे. नेशनल कांफ्रेंस के कोषाध्यक्ष डॉ. गौरव खंडेलवाल ने बताया कि 4 दिवसीय सीजीकॉन में ENT एक्सपर्ट आधुनिक चिकित्सा तकनीकी, नवीनतम सर्जिकल प्रक्रियाओं एवं उपचार पद्धतियों पर अपने विचार एवं अनुभव साझा करेंगे. कॉक्लियर इंप्लांट की उपयोगिता, कॉक्लियर इंप्लांट सुनने की क्षमता वृद्धि और इसकी नई तकनीक के साथ ही कीमत के बारे में भी बताया जाएगा. कॉक्लियर इंप्लांट क्या है: कॉक्लियर इंप्लांट छोटा इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा उपकरण है, जो गंभीर रूप से बहरे या कम सुनने वाले लोगों को सुनने की क्षमता प्रदान करता है. कॉक्लियर इंप्लांट एक इलेक्ट्रोनिक मेडिकल डिवाइस है. जो कम सुनने वाले या मूक अधिक बच्चों के लिए बेहद उपयोगी है. इससे गंभीर बहरापन या सेंसरीन्यूरल बहरापन की स्थिति में बच्चों को आवाज सुनने में मदद मिलती है. कॉक्लियर इम्प्लांट डिवाइस में दो भाग होते हैं. बाहरी हिस्सा कॉक्लियर इम्प्लांट का यह हिस्सा जो कान के पीछे पहना जाता है. यह माइक्रोफोन और स्पीच प्रोसेसर होता है. आंतरिक हिस्सा कॉक्लियर इम्प्लांट का यह छोटा हिस्सा होता है. जो एक छोटी सर्जरी के जरिए कान के ठीक पीछे, त्वचा के नीचे लगाया जाता है. यह रिसीवर और इलेक्ट्रोड की एक बारीक पट्टी से भीतरी कान तक जाती है. पैदा हो रहे एक प्रतिशत बच्चे मूक-बधिक: ENT एक्सपर्ट डॉ. गौरव खंडेलवाल ने बताया कि बच्चा मूक-बधिर होना अधिकतर जैनेटिक होता है. गर्भवस्था के दौरान यदि गर्भवती को कई ऐसे संक्रमण हैं, जो चपेट में लेते हैं, तो इससे भी मूक बधिर बच्चे पैदा होते हैं.