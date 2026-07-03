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चंडीगढ़ में मोबाइल आई क्लिनिक से दरवाजे पर हो रहा है आंखों का मुफ्त इलाज और फ्री ऑपरेशन, 'गुरु का लंगर' ट्रस्ट की अनूठी सेवा

बड़ी सर्जरी और ऑपरेशन मुफ्त: गुरु का लंगर ट्रस्ट के जरनल सेक्रेटरी हरजीत सिंह सभ्रवाल ने बताया कि ट्रस्ट के साथ कई बड़े नामी डॉक्टर जुड़े हैं. सभी डॉक्टरों द्वारा की मरीजों का इलाज किया जाता है. उन्होंने बताया कि "नेत्र रोगियों की सभी बड़ी सर्जरी और ऑपरेशन भी ट्रस्ट की ओर से मुफ्त की जाती है. भले ही मोतियाबिंद की सर्जरी हो, रेटिना या फिर कॉर्निया की सर्जरी, किसी भी रोगी से कोई पैसा नहीं लिया जाता. देश में कहीं से कोई भी चंडीगढ़ आकर गुरु का लंगर ट्रस्ट से अपनी आंखों का इलाज करवा सकता है. हरजीत सिंह सभ्रवाल ने बताया कि हजारों रुपये के महंगे मेडिकल टेस्ट, जैसे- एमआरआई और सीटी स्कैन पर आने वाला खर्च भी ट्रस्ट ही वहन करता है."

मोबाइल आई क्लिनिक से घर बैठै टेस्ट: चंडीगढ़ सेक्टर-18 स्थित गुरु का लंगर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने लोक कल्याण के मद्देनजर समझा कि बुजुर्गों समेत कई लोग ऐसे हैं, जो विभिन्न कारणों से छोटे-बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाते. अनेक लोग अस्पतालों और दवाइयों का भारी-भरकम खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं. ऐसी समस्याओं के निदान के लिए ट्रस्ट ने अब एक हाईटेक मोबाइल आई क्लिनिक तैयार किया है. इस मोबाइल आई क्लिनिक में सभी आवश्यक अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आंखों के इलाज के लिए लाखों रुपये के इक्विपमेंट हैं. इन मशीनों की मदद से नेत्र रोगियों के सभी आवश्यक मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं और रोगियों को मोबाइल क्लिनिक से दवाइयां भी दी जाती हैं. सबसे विशेष बात यह है कि लोगों को अपनी आंखों के इलाज के लिए कहीं आना-जाना नहीं पड़ेगा. लोग अपना इलाज अपने-अपने घरों के आसपास ही करवा सकेंगे, क्योंकि मोबाइल आई क्लिनक अलग-अलग दिनों पर चंडीगढ़ की कॉलोनियों और गांवों में पहुंचेगा. इसमें डॉक्टर, टेक्निशियन और अन्य स्टाफ मौजूद रहेगा. मोबाइल क्लिनिक में मौजूद हाईटेक मेडिकल इक्विपमेंट से लोगों की आंखों के टेस्ट कर उन्हें दवाइयां दी जाएंगी.

पंचकूला: जहां कोई अमीर-गरीब न हो, सभी के लिए एकसमान अवसर हों, जात-पात और ऊंच-नीच का कोई भेद न हो, कोई भूख से तड़पता न हो और एक-दूसरे की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की जाती हो, ऐसे समाज व दुनिया का नजारा कैसा होगा. एक बार यह सबकुछ किसी अच्छे सपने जैसा लगता है लेकिन यह सच भी है. यह नजारा देखना हो तो कहीं दूर-दराज जाने की जरूरत नहीं है. सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ शहर के सेक्टर-18 में इस नजारे को देखा जा सकता है. यहां बात की जा रही है 'गुरु का लंगर' ट्रस्ट की सेवाओं की, जो सिख धर्म के पहले गुरु साहिब, गुरु नानक देव जी की शिक्षा 'तेरा ही तेरा' के वाक्यांश के अनुसार समाज के लिए निस्वार्थ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है.

ट्रस्ट में कोई कैश काउंटर नहीं: जनरल सेक्रेटरी हरजीत सिंह सभ्रवाल ने बताया कि "गुरु का लंगर ट्रस्ट में कैश काउंटर नाम का कोई पड़ाव नहीं है. उन्होंने बताया कि जब किसी से कोई पैसा लेना ही नहीं और इलाज मुफ्त होना है तो कैश काउंटर का मतलब ही नहीं बनता." उन्होंने बताया कि "ट्रस्ट के पास 22 करोड़ रुपये के हाईटेक मेडिकल इक्विपमेंट हैं. इनकी मदद से नेत्र रोगियों की आंखों के इलाज के लिए सभी मेडिकल टेस्ट के साथ उन्हें दवाइयां, सर्जरी और बड़े ऑपरेशन मुफ्त किए जाते हैं. जबकि सभी सरकारी, गैर-सरकारी और अन्य अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट के पैसे लिए जाते हैं. लेकिन गुरु नानक साहिब जी की शिक्षा के अनुसार सबकुछ 13 ही 13 के वाक्यांश पर ट्रस्ट की सेवाएं संचालित हैं." उन्होंने बताया कि "आज तक किसी ट्रस्टी ने भी ट्रस्ट से कोई पैसा नहीं लिया है. मानव समाज के लिए हर किसी की सेवाएं निस्वार्थ हैं." उन्होंने बताया कि "लोगों के सहयोग से ही सभी सेवाएं पूरी की जा रही हैं. लोक कल्याण के लिए लोग कैश या अन्य माध्यमों से सहभागिता कर ट्रस्ट के कार्यों को गति दे रहे हैं."

रोजाना लंगर और ठहरने की व्यवस्था भी: हरजीत सिंह सभ्रवाल ने बताया कि "गुरु का लंगर आई अस्पताल से इलाज करवाने के लिए दिल्ली और अन्य राज्यों से भी रोगी आते हैं. लेकिन उन्हें खान-पान और ठहरने की कोई चिंता न हो, ट्रस्ट ने इसके बंदाेबस्त भी किए हैं. क्योंकि सर्जरी/ऑपरेशन से पहले और बाद में कम से कम चार दिन का समय लगता है. ऐसे में रोगियों और उनके अटेंडेंट के लिए रोजाना सेक्टर-18 स्थित अस्पताल में लंगर चलता है. साथ ही रोगियों और अटेंडेंट के ठहरने के प्रबंध भी किए जाते हैं. जिन किन्हीं रोगियों का इलाज कुछ दिनों बाद किया जाना होता है, उन्हें निर्धारित तिथि पर बुलाया जाता है."

गुरुद्वारा साहिब से बनकर पहुंचता है लंगर: जनरल सेक्रेटरी हरजीत सिंह सभ्रवाल ने बताया कि "चंडीगढ़ के विभिन्न गुरुद्वारा साहिब में लंगर तैयार किया जाता है. गुरुद्वारा साहिब से ही ट्रस्ट में लंगर सेवा जारी रहती है. गुरु का लंगर आई अस्पताल में किस दिन किस गुरुद्वारा साहिब से लंगर पहुंचना है, इसके दिन निर्धारित किए गए हैं. लोगों की सुविधा के लिए उनके बैठने और खान-पान के लिए अस्पताल परिसर में टेंट, टेबल और कुर्सियां लगाई गई हैं. हरजीत सिंह ने बताया कि गुरु का लंगर आई अस्पताल पहुंचकर किसी भी व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्योंकि गुरु साहिब की शिक्षा है कि सबकुछ '13 ही 13' है."

मोहाली फेज-10 में बनेगा मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल: जनरल सेक्रेटरी हरजीत सिंह सभ्रवाल ने बताया कि "करीब दो वर्ष बाद मोहाली के फेज-10 में गुरु का लंगर ट्रस्ट का अपना पांच मंजिला मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा. इस अस्पताल के निर्माण के लिए सभी कार्य प्रगति पर हैं." उन्होंने बताया कि "यह अस्पताल फेज-10 स्थित मिलिट्री कैंटीन के पास की जगह पर बनाया जाना है, जो दो वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा. इसके बाद चंडीगढ़ सेक्टर-18 का अस्पताल का समूचा कामकाज वहीं शिफ्ट हो जाएगा. हरजीत सिंह सभ्रवाल ने बताया कि फिलहाल गुरु का लंगर ट्रस्ट की स्वास्थ्य सुविधाएं चंडीगढ़ सेक्टर-18 समेत सेक्टर-26 और सेक्टर-45 में संचालित हैं. उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में ट्रस्ट का तीस बेडिड अस्पताल है."

8 फरवरी 2018 को शुरूआत हुई: हरजीत सिंह सभ्रवाल ने बताया कि "गुरु का लंगर आई अस्पताल की शुरूआत 8 फरवरी 2018 को हुई थी." उन्होंने बताया कि "इस अस्पताल में न तो कोई कैश काउंटर है और विशेष बात यह है कि पर्ची बनवाने से लेकर डॉक्टरी परामर्श, टेस्ट, दवाईयों और अन्य सुविधाओं के लिए लोगों का कोई पैसा नहीं लगता. उन्होंने बताया कि गुरु का लंगर आई अस्पताल दुनिया का पहला अस्पताल है, जहां रेटिना का इलाज भी मुफ्त किया जाता है. जहां सरकारी चिकित्सकीय संस्थानों में रेटिना का इलाज करवाना हो तो कम से कम एक लाख रुपये खर्च आता है, जबकि गुरु का लंगर अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाता है."