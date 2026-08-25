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भारतीय डाक की नई पहल: 'डाक सेवा ऐप' से आसान हुआ डाकघर का काम, समझिए आपका क्या फायदा?

घर बैठे मोबाइल पर मिलेंगी स्पीड पोस्ट और पार्सल ट्रैकिंग की सुविधा.

उन्नाव डाकघर हुआ डिजिटल!
उन्नाव डाकघर हुआ डिजिटल! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 2:05 PM IST

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उन्नाव: डाकघर की सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में भारतीय डाक ने डाक सेवा ऐप को विकसित किया है. इसका उद्देश्य आम नागरिकों को डाकघर से जुड़ी जरूरी जानकारी और कई सेवाएं मोबाइल फोन के माध्यम से उपलब्ध कराना है.

क्या है खासियत: ऐप को डाक विभाग के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (CEPT) ने विकसित किया है. डाक सेवा ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपने डाक लेख, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पत्र, पार्सल और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर (e-MO) जैसी सेवाओं की स्थिति मोबाइल पर देख सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी डाकघर की जानकारी हासिल करने, पोस्टेज यानी डाक शुल्क की गणना करने और शिकायत दर्ज कर उसकी स्थिति देखने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.

डाक सेवा ऐप लॉन्च!
डाक सेवा ऐप लॉन्च! (Photo Credit: ETV Bharat)



ट्रैकिंग आसान: डाक भेजने के बाद सबसे बड़ी जरूरत उसकी स्थिति जानने की होती है. ऐप में ट्रैकिंग सुविधा के जरिए Speed Post, Registered Letter, Insured Letter, Registered Parcel, Business Parcel, COD consignments और e-MO समेत कई प्रकार के डाक लेखों की स्थिति देखी जा सकती है. इसके लिए संबंधित आर्टिकल नंबर दर्ज करना होता है. नए संस्करणों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए कैलकुलेटर, रसीद और लेबल से जुड़े अपडेट और पोस्ट ऑफिस खोजने की सुविधाओं में भी सुधार किए गए हैं. ऐप की उपलब्ध सुविधाओं में शिकायत प्रबंधन, बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर और बचत योजनाओं से संबंधित ब्याज कैलकुलेटर भी शामिल हैं.

कुल मिलाकर, डाक सेवा ऐप ने डाकघर की कई सूचनात्मक और सेवा संबंधी सुविधाओं को स्मार्टफोन तक पहुंचाने का रास्ता आसान किया है. पार्सल की स्थिति देखने से लेकर नजदीकी डाकघर खोजने, शुल्क का अनुमान लगाने और शिकायत दर्ज करने तक कई काम अब मोबाइल के जरिए किए जा सकते हैं. इससे आम नागरिकों, छात्रों, छोटे कारोबारियों और नियमित डाक उपयोगकर्ताओं को समय बचाने में मदद मिल सकती है.- ऋषिकांत त्रिवेदी, पोस्ट ऑफिस विभाग के पोस्ट मैनेजर

मिलेंगी स्पीड पोस्ट और पार्सल ट्रैकिंग की सुविधा
मिलेंगी स्पीड पोस्ट और पार्सल ट्रैकिंग की सुविधा (Photo Credit: ETV Bharat)

नजदीकी डाकघर भी मोबाइल पर खोज सकेंगे: किसी नए स्थान पर डाकघर ढूंढने के लिए भी ऐप उपयोगी है. उपयोगकर्ता पोस्ट ऑफिस का नाम या पिनकोड डालकर संबंधित डाकघर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ मामलों में नजदीकी डाकघर की लोकेशन और संपर्क संबंधी विवरण भी देखे जा सकते हैं. डाक शुल्क का अनुमान लगाने के लिए पोस्टेज कैलकुलेटर भी दिया गया है. पत्र या पार्सल के वजन और सेवा के आधार पर उपयोगकर्ता पहले से शुल्क का अंदाजा लगा सकता है. इससे डाकघर पहुंचने से पहले ही खर्च की जानकारी मिल सकती है.

भारतीय डाक की नई पहल
भारतीय डाक की नई पहल (Photo Credit: ETV Bharat)



शिकायत दर्ज कराने की सुविधा: डाक सेवा से जुड़ी समस्या होने पर अब शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति देखने की सुविधा भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध है. ऐप में Complaint Management फीचर के जरिए शिकायत दर्ज करने के साथ उसके निस्तारण की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है. ऑनलाइन कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों और नियमित रूप से पार्सल भेजने वाले ग्राहकों के लिए डिजिटल डाक सेवाएं विशेष रूप से उपयोगी हो सकती हैं. पार्सल और व्यावसायिक डाक की ट्रैकिंग से लेकर शुल्क की जानकारी तक कई काम मोबाइल से किए जा सकते हैं. ऐप के iOS संस्करण में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बुकिंग, मनी ऑर्डर बुकिंग, QR भुगतान, ई-रसीद और अन्य सुविधाएं भी सूचीबद्ध हैं.

डाक सेवा ऐप' से आसान हुआ डाकघर का काम
डाक सेवा ऐप' से आसान हुआ डाकघर का काम (Photo Credit: ETV Bharat)



भारतीय डाक देश के सबसे बड़े डाक नेटवर्क में से एक है और अब पारंपरिक डाक सेवाओं के साथ डिजिटल सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। विभाग की वेबसाइट पर भी स्पीड पोस्ट, डाक सेवाओं, बचत योजनाओं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध है।डाक सेवा ऐप इसी डिजिटल बदलाव का हिस्सा है। हालांकि ऐप के माध्यम से उपलब्ध सुविधा संस्करण और प्लेटफॉर्म के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, इसलिए किसी सेवा का उपयोग करने से पहले ऐप में उपलब्ध विकल्प और संबंधित नियम देखना जरूरी है।

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