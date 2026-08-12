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NHAI के टोल प्लाजा पर गंदा टॉयलेट दिखे तो करें शिकायत, मिलेगा एक हजार रुपये का FASTag क्रेडिट

इसका मकसद टोल प्लाजा पर यात्रियों के लिए उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं की स्वच्छता और रखरखाव को बेहतर बनाना है. यात्रियों की शिकायतों और जमीनी स्तर से मिलने वाली तस्वीरों के जरिए अस्वच्छ शौचालयों की पहचान कर संबंधित व्यवस्था में सुधार किया जा सकेगा.

कैसे मिलेगा 1,000 रुपये का FASTag क्रेडिट ? : इस पहल के तहत केवल सत्यापित और पात्र शिकायतों को ही इनाम के लिए स्वीकार किया जाएगा. शिकायत की जांच और पात्रता की पुष्टि होने के बाद संबंधित यात्री को 1,000 रुपये का FASTag क्रेडिट दिया जाएगा.

इसके लिए यात्रियों को राजमार्ग यात्रा एप के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करना होगा. एप के जरिए अस्वच्छ टॉयलेट की साफ और स्पष्ट तस्वीर अपलोड करनी होगी. तस्वीर के साथ शिकायतकर्ता को अपना नाम, लोकेशन, वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर यानी VRN और मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा.

जयपुर: राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है. अगर आपको NHAI की ओर से संचालित किसी टोल प्लाजा पर टॉयलेट गंदा या अस्वच्छ नजर आता है तो अब इसकी शिकायत करने पर आपको 1,000 रुपये का FASTag क्रेडिट मिल सकता है.

शिकायत दर्ज करने के लिए क्या करना होगा ? : यात्री को राजमार्ग यात्रा एप के लेटेस्ट वर्जन पर जाकर अस्वच्छ टॉयलेट की फोटो अपलोड करनी होगी. फोटो स्पष्ट होनी चाहिए और उसमें लोकेशन की जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए.

शिकायत के साथ ये जानकारी देना जरूरी होगा :

शिकायतकर्ता का नाम

टॉयलेट की लोकेशन

वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN)

मोबाइल नंबर

अस्वच्छ टॉयलेट की स्पष्ट, जियो-टैग्ड फोटो

यात्रियों की भागीदारी से सुधरेगी व्यवस्था : इस पहल में यात्रियों को सिर्फ शिकायतकर्ता नहीं, बल्कि राजमार्गों पर बेहतर यात्री सुविधाओं की निगरानी में भागीदार बनाने पर जोर दिया गया है. टोल प्लाजा पर टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्वच्छता सीधे यात्रियों के अनुभव से जुड़ी है. खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों, परिवारों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए टोल प्लाजा पर साफ और उपयोगी शौचालय बेहद महत्वपूर्ण सुविधा है. ऐसे में मौके पर मौजूद यात्री अस्वच्छता की तस्वीर साझा कर संबंधित व्यवस्था का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर सकते हैं.

राजमार्ग यात्रा एप क्यों उपयोगी है ? : राजमार्ग यात्रा एप को राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए उपयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इसके माध्यम से राजमार्ग यात्रा से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं और शिकायतों की जानकारी हासिल की जा सकती है.

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अब क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज के जरिए यात्रियों को टोल प्लाजा पर स्वच्छता से जुड़ी कमियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. सत्यापित और पात्र प्रविष्टियों पर 1,000 रुपये का FASTag क्रेडिट इस अभियान को लोगों की भागीदारी से जोड़ने का प्रयास है.

यात्रियों के लिए सीधा फायदा : अगर सफर के दौरान NHAI की ओर से संचालित किसी टोल प्लाजा पर आपको टॉयलेट की स्थिति अस्वच्छ नजर आती है, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय राजमार्ग यात्रा एप के जरिए रिपोर्ट किया जा सकता है. स्पष्ट और जियो-टैग्ड फोटो के साथ जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर पात्र शिकायतकर्ता को 1,000 रुपये का FASTag क्रेडिट मिल सकता है, यानी इस पहल में स्वच्छता की समस्या की रिपोर्ट करने के साथ FASTag में आर्थिक लाभ पाने का अवसर भी दिया जा रहा है. यात्रियों की सक्रिय भागीदारी से टोल प्लाजा पर स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.