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न्यू कानपुर सिटी में भूखंड खरीद के लिए हो जाइए तैयार, जानिए पूरी योजना!

कानपुर में 151.31 हेक्टेयर में नए शहर का निर्माण, जल्द शुरू होगी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया! ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर की 50 लाख की आबादी के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) से राहतभरी खबर सामने आई है. जो लोग केडीए की बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी योजना- न्यू कानपुर सिटी में भूखंड आवंटन के लिए आवेदन करना चाहते थे. वह अब करीब 1 माह बाद कर सकेंगे. प्राधिकरण की ओर से पहले चरण में 200 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे. इसके लिए प्राधिकरण अफसरों ने सारी तैयारियां कर ली हैं. बता दें कि अगले माह में होने वाली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की बैठक में इन सभी भूखंडों पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद केडीए अपनी वेबसाइट पर इनकी पूरी जानकारी साझा करने के साथ ही आवेदन मांगेगा. लांचिग पर CM योगी को बुलाने की तैयारी: केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि बोर्ड बैठक में न्यू कानपुर सिटी योजना को लेकर पहले ही मुहर लग चुकी है. प्राधिकरण की तरफ से भूखंडों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी. जिसके बाद आमजन आवेदन करेंगे और अपना भूखंड बुक करा सकेंगे. 200 प्लाट्स की लांचिंग के मौके पर सीएम को बुलाने की भी तैयारी है.