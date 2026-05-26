न्यू कानपुर सिटी में भूखंड खरीद के लिए हो जाइए तैयार, जानिए पूरी योजना!
अगले माह से आवेदन का मौका, पहले चरण में 200 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, 51 हेक्टेयर जमीन पर 780 भूखंड भी तैयार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 10:33 AM IST
कानपुर: शहर की 50 लाख की आबादी के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) से राहतभरी खबर सामने आई है. जो लोग केडीए की बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी योजना- न्यू कानपुर सिटी में भूखंड आवंटन के लिए आवेदन करना चाहते थे. वह अब करीब 1 माह बाद कर सकेंगे. प्राधिकरण की ओर से पहले चरण में 200 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे. इसके लिए प्राधिकरण अफसरों ने सारी तैयारियां कर ली हैं.
बता दें कि अगले माह में होने वाली रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की बैठक में इन सभी भूखंडों पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद केडीए अपनी वेबसाइट पर इनकी पूरी जानकारी साझा करने के साथ ही आवेदन मांगेगा.
लांचिग पर CM योगी को बुलाने की तैयारी: केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि बोर्ड बैठक में न्यू कानपुर सिटी योजना को लेकर पहले ही मुहर लग चुकी है. प्राधिकरण की तरफ से भूखंडों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी. जिसके बाद आमजन आवेदन करेंगे और अपना भूखंड बुक करा सकेंगे. 200 प्लाट्स की लांचिंग के मौके पर सीएम को बुलाने की भी तैयारी है.
151.31 हेक्टेयर में नया शहर बसाने की तैयारी: KDA के आला अफसरों ने कानपुर में गंगा बैराज से आगे बिठूर तक करीब 151.31 हेक्टेयर में नया शहर बसाने की तैयारी है. जिसमें से न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए 89 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है. जबकि 56 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है. योजना को साल 2026 में तीन अलग-अलग चरणों में लांच किया जाना है. पहले चरण में 51 हेक्टेयर जमीन पर कुल 780 भूखंड बनाए जाएंगे. पहले चरण में सीवरेज, ड्रेनेज और पेयजल का काम होगा.
आमजन के लिए आएंगे 1500 से अधिक भूखंड: केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि न्यू कानपुर सिटी योजना में आमजन के लिए 1500 से अधिक भूखंड लाए जाएंगे, जिसमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के भूखंड होंगे. इस साल के अंत तक इस योजना को पूरी तरह धरातल पर लाया जाएगा.
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