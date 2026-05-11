ETV Bharat / state

नारद देंगे CSJMU प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने एआई आधारित एडमिशन असिस्टेंट नारद' को शुरू कर किया है. इसमें एआई असिस्टेंट प्रवेश की जानकारी देगा, जिसे विश्वविद्यालय ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है. इसका शुभारंभ विवि के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने किया. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक इसे विश्वविद्यालय के तकनीकी एवं शैक्षणिक की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी है.

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देवर्षि नारद लोकहित एवं जन कल्याण के लिए संवाद करते थे, उसी प्रकार यह एआई असिस्टेंट 'नारद' भी छात्र कल्याण एवं नामांकन संबंधी सटीक जानकारी देने के उद्देश्य से संवाद कर रहा है. इस एआई असिस्टेंट का विकास विश्वविद्यालय की कैम एआई टीम द्वारा पूरी तरह स्वदेशी रूप से किया गया है. 'नारद' किसी बाहरी टोकन-आधारित एआई सेवा या थर्ड-पार्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह विश्वविद्यालय के अपने डीजीएक्स हाई-परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग सिस्टम पर संचालित होता है.

इससे डेटा सुरक्षा, संस्थागत नियंत्रण, लागत दक्षता तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होती है. इस पहल के साथ सीएसजेएमयू उन अग्रणी भारतीय विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है, जिन्होंने प्रवेश प्रक्रिया के लिए संस्थागत स्तर पर रिट्रावयल ऑगमेंटेड जनरेशन (आरएजी) आधारित एआई एजेंट विकसित और लागू किया है.



नारद से छात्र-छात्राओं को मिलेंगी कई अहम जानकारियां: सीएसजेएमयू के मीडिया प्रभारी डॉ. दिवाकर अवस्थी ने बताया कि 'नारद' छात्र-छात्राओं वअभिभावकों को प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, पाठ्यक्रम, शुल्क संरचना, काउंसलिंग, छात्रवृत्ति, प्रवेश परीक्षाओं, महत्वपूर्ण तिथियों और विश्वविद्यालय की सुविधाओं से संबंधित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराता है.