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बिना बुकिंग, बिना गैस कनेक्शन के सीधा मिलेगा गैस सिलेंडर, देने होंगे सिर्फ ₹568

स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईंधन लाने वाले जहाजों की आवाजाही बाधित होने के चलते LPG की सप्लाई प्रभावित हुई है. दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं. बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है और ब्लैक में सिलेंडर खरीदते हैं. जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन है, उन्हें तो आसानी से गैस सिलेंडर मिल रहा है लेकिन कनेक्शन न होने पर लोगों को गैस सिलेंडर हासिल करने में काफी समस्या हो रही है. ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है.

नई दिल्ली/गाजियबाद: मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का असर अब आम जनजीवन पर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. जहां एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बाधित हुई है तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. भारत अपनी जरूरत की तकरीबन 60 प्रतिशत LPG की आपूर्ति खाड़ी देशों से करता है.

अब लोगों को बिना बुकिंग और गैस कनेक्शन न होने की स्थिति में भी एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध होगा. जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया, गाजियाबाद में रहने वाले तमाम लोग जिनके पास किसी प्रकार का गैस कनेक्शन मौजूद नहीं है. वह भी अब आसानी से घरेलू एलपीजी सिलेंडर हासिल कर सकते हैं. फ्री ट्रेड LPG के तहत ऐसे तमाम लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है. ऐसे तमाम उपभोक्ता नजदीकी गैस एजेंसी से पांच किलो गैस का छोटा सिलेंडर ले सकते हैं.

अमित तिवारी ने आगे बताया, उपभोक्ता को ₹1523 पहली बार में चुकाने होंगे. जिसमें से 955 रुपए सिक्योरिटी है. जबकि शेष गैस सिलेंडर का मूल्य है. उपभोक्ता को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वह गाजियाबाद में रहते है और उसके पास गैस कनेक्शन मौजूद नहीं है. सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी. इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद नजदीकी गैस एजेंसी से पांच किलो का छोटू सिलेंडर लिया जा सकता है. इसमें किसी तरह की पहले से बुकिंग आदि करने की आवश्यकता नहीं है. सिलेंडर में गैस खत्म होने के बाद उसे सिलेंडर को देकर उसके बदले रिफिल सिलेंडर भी लिया जा सकता है.

इस नई पहल से खासकर ऐसे तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक गैस कनेक्शन के अभाव में परेशानी झेल रहे थे. युद्ध के कारण पैदा हुए आपूर्ति संकट के बीच ये पहला आम आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखी जा रही है. अधिक से अधिक लोगों को इस पहल का लाभ उपलब्ध कराने के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी ने गैस एजेंसी संचालकों को प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं.

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