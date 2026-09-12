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फेसबुक पर दोस्ती के बाद जर्मनी से पहुंची थी महिला, टूरिस्ट वीजा खत्म होने के बाद डिपोर्ट करने की तैयारी

जबलपुर के युवक से फेसबुक पर दोस्ती के बाद जर्मनी से एक महिला अपनी बेटी के साथ पिछले साल पहुंची थी. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

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फेसबुक पर दोस्ती के बाद जर्मनी से पहुंची थी महिला (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 10:40 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद जर्मनी से एक महिला का अपनी बेटी के साथ भारत पहुंचने का मामला सामने आया है. जबलपुर निवासी युवक ने महिला को भारत घूमने के लिए बुलाया था. इसके बाद जर्मनी की यह महिला अपनी बेटी के साथ भोपाल पहुंची. अब महिला और उसकी बेटी का टूरिस्ट वीजा खत्म हो चुका है.

वीजा की अवधि खत्म होने के बाद मामला पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में आया है. इसके बाद जर्मन महिला को भोपाल के गौरवी सेंटर में रखा गया है. पुलिस अब महिला को जर्मनी डिपोर्ट करने की तैयारी में जुटी है. जर्मनी की इस महिला की वर्ष 2011 में फेसबुक के जरिए जबलपुर निवासी एक युवक से दोस्ती हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच लगातार संपर्क बना रहा.

टूरिस्ट वीजा खत्म होने के बाद डिपोर्ट करने की तैयारी (ETV Bharat)

'टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी जर्मन युवती'

इस मामले में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, "पिछले साल 2025 में सितंबर में जर्मनी की युवती टूरिस्ट वीजा पर यहां आई थी. उसका वीजा अवधि खत्म हो गई और वह यहीं रुक गई. जानकारी मिलने पर हमने अभी इसको अपनी निगरानी मे रखा है और जर्मन एंबेसी को सूचना देकर पत्र लिखा है. हम इस महिला को डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं. फिलहाल जर्मन महिला को भोपाल के गौरवी सेंटर में रखा गया है."

'जबलपुर के युवक से भी हो रही पूछताछ'

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, "महिला से पूछताछ में कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद इसके पास पैसा नहीं हैं और ये टिकट नहीं करवा पा रही है. अब हमारी कोशिश है कि वह वापस जर्मनी चली जाए. फेसबुक से उसकी जबलपुर के एक युवक से दोस्ती हुई थी और युवक ने उसे घूमने बुलाया था और फिर उसको छोड़ दिया. जबलपुर के लड़के से भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है."

2011 में फेसबुक पर हुई थी दोस्ती

टूरिस्ट वीजा खत्म होने के बाद जर्मनी की रहने वाली महिला को भोपाल पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिया है. जबलपुर के एक युवक की फेसबुक पर उससे दोस्ती हुई थी और दोस्ती के कई सालों बाद जर्मनी से महिला भोपाल पहुंची थी. इस जर्मन युवती के साथ उसकी बेटी भी साथ आई है.

सरकार की ओर से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर महिला और उसकी बेटी को जर्मनी डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है. इस मामले को लेकर महिला थाना पुलिस ने जबलपुर निवासी उस युवक से भी पूछताछ की है, जिससे महिला की वर्ष 2011 में फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी. पुलिस पूरे मामले में महिला के भारत आने, उसके यहां रुकने और युवक से उसके संपर्क समेत अन्य बिंदुओं की जानकारी जुटा रही है. फिलहाल पुलिस ने जर्मन महिला को गौरवी सेंटर में रखा है.

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