कानपुर में पालतू जर्मन शेफर्ड ने परिवार की महिला पर किया हमला; पहले भी कर चुका है अटैक
नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आरके निरंजन ने बताया कुत्ते का पंजीकरण है, घटना गंभीर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 10:50 AM IST
कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र से एक बार फिर जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने महिला पर हमला किया है. कुछ दिन पहले ही इसी जर्मन शेफर्ड ने बीमा चौराहे के पास रहने वाली महिला मोहिनी त्रिवेदी (90) पर हमला किया और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई थी.
घर के पालतू कुत्ते की यह हरकर परिवार के लोग भूले भी नहीं थे कि कुत्ते ने परिवार की दूसरी बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया है. इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं परिवार के प्रशांत ने घटना को छिपाने की कोशिश की और पड़ोसियों को बताया कि स्ट्रीट डॉग ने हमला किया है. नगर निगम को भी पता चल चुका है कि हमला जर्मन शेफर्ड ने ही किया है.
नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आरके निरंजन ने बताया कुत्ते का पंजीकरण तो है. हालांकि, जो घटना हुई है, वह गंभीर है. पिछले साल हमने कुत्ते को पकड़कर नगर निगम में रखा था. परिजनों ने जब हलफनामा दिया तो कुत्ते को उन्हें सौंप दिया गया था. अब एक बार फिर से नगर निगम की टीम कुत्ते को पकड़कर मुख्यालय लाएगी.
मोहल्ले में कुत्ते का आतंक: क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले में जर्मन शेफर्ड का जबर्दस्त आतंक है. घर के सामने से निकलने में बहुत अधिक डर लगता है. इसके बावजूद परिवार के लोग इसे गंभीरता से नहीं लेत, जबकि उनके ही परिवार की दो महिलाओं पर हमला हो चुका है.
कानपुर में कुत्ता काटने की घटनाएं
- जनवरी 2025 में स्कूटी से घर जा रही योग टीचर अन्नपूर्णा को नवीन नगर में कुत्तों ने दौड़ाया, तब वह सामने से आ रही टेंपो से टकरा गईं और मौत हो गई.
- मई 2024 में गोविंद नगर सीटीआई बस्ती में कुत्तों ने घर के बाहर सो रहे भाई-बहन पर हमला किया. 6 वर्षीय किशोरी की मौत हुई थी.
- अगस्त 2023 में जाजमऊ ऊंचा टीला में पालतू कुत्ते के हमले में नौ साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ.
- अक्टूबर 2022 में लाजपतनगर में रोटविलर के हमले में 14 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ.
- मई 2020 में लाकडाउन के दौरान काकादेव में भूखे कुत्तों ने मानसिक विक्षिप्त महिला को नोंच-नोंचकर मार डाला था.
नगर निगम में 2779 पालतू कुत्तों का रिकॉर्ड: नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग के आला अफसरों ने बताया कि नगर निगम में केवल 2779 पालतू कुत्तों का रिकॉर्ड है. पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना सभी के लिए जरूरी है. बिना पंजीकरण के भी शहर में कई लोग पालतू कुत्ता रखे हैं. अफसरों ने कहा कि अब अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
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