ETV Bharat / state

कानपुर में पालतू जर्मन शेफर्ड ने परिवार की महिला पर किया हमला; पहले भी कर चुका है अटैक

कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र से एक बार फिर जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने महिला पर हमला किया है. कुछ दिन पहले ही इसी जर्मन शेफर्ड ने बीमा चौराहे के पास रहने वाली महिला मोहिनी त्रिवेदी (90) पर हमला किया और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई थी.

घर के पालतू कुत्ते की यह हरकर परिवार के लोग भूले भी नहीं थे कि कुत्ते ने परिवार की दूसरी बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया है. इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं परिवार के प्रशांत ने घटना को छिपाने की कोशिश की और पड़ोसियों को बताया कि स्ट्रीट डॉग ने हमला किया है. नगर निगम को भी पता चल चुका है कि हमला जर्मन शेफर्ड ने ही किया है.

नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आरके निरंजन ने बताया कुत्ते का पंजीकरण तो है. हालांकि, जो घटना हुई है, वह गंभीर है. पिछले साल हमने कुत्ते को पकड़कर नगर निगम में रखा था. परिजनों ने जब हलफनामा दिया तो कुत्ते को उन्हें सौंप दिया गया था. अब एक बार फिर से नगर निगम की टीम कुत्ते को पकड़कर मुख्यालय लाएगी.

मोहल्ले में कुत्ते का आतंक: क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले में जर्मन शेफर्ड का जबर्दस्त आतंक है. घर के सामने से निकलने में बहुत अधिक डर लगता है. इसके बावजूद परिवार के लोग इसे गंभीरता से नहीं लेत, जबकि उनके ही परिवार की दो महिलाओं पर हमला हो चुका है.