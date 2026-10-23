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फरीदाबाद में 'जर्मन शेफर्ड' का बीटेक स्टूडेंट पर हमला, कमर और हाथ पर काटा, CCTV में कैद वारदात

बीटेक की छात्रा पर जर्मन शेफर्ड ने हमला किया ( ETV Bharat )

फरीदाबादः सेक्टर-37 स्थित अशोका एन्क्लेव पार्ट-2 में सुबह पालतू कुत्ते को घुमाने निकली बीटेक की छात्रा पर पड़ोसी के जर्मन शेफर्ड डॉग ने हमला कर दिया. छात्रा ने अपने कुत्ते को गोद में उठाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन जर्मन शेफर्ड ने उसकी दाईं बाजू और कमर पर काट लिया. घायल छात्रा को अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. गुरुवार को छात्रा की शिकायत पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने कुत्ते के मालिक और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है.

सुबह कुत्ते को घुमाने निकली थी छात्राः सृष्टि शर्मा ने शिकायत में बताया कि "वह निजी कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा है. उसके पिता संजय शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर हैं और मां पूनम शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं. 17 अक्टूबर की सुबह करीब 6:45 से 7 बजे के बीच वह अपने पालतू कुत्ते (पोमेरियन ब्रीड) को घुमाने निकली थी. इसी दौरान पड़ोसी सिकंदर शर्मा का जर्मन शेफर्ड खुला घूमते हुए अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ा. हमले से बचने के लिए उसने अपने कुत्ते को गोद में उठा लिया, लेकिन जर्मन शेफर्ड ने उसकी दाईं बाजू पर हमला कर दिया. वह खुद को बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कुत्ते ने उसकी कमर पर भी काट लिया."

फरीदाबाद में कुत्ते का हमला (ETV Bharat)