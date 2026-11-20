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जर्मनी का दूल्हा, मुंबई की दुल्हन, खजुराहो में हिंदू रीति-रिवाज से लेंगे सात फेरे, विदेशी मेहमानों की धूम

दूल्हा जूलियन व दुल्हन शिखा सिंह ( Etv Bharat )

छतरपुर : देश दुनिया में अपनी अगल पहचान रखने वाले खजुराहो में एक आज एक अनोखी शादी होने वाली है. इस अनोखी शादी में दूल्हा जर्मनी से है, तो दुल्हन मुम्बई से. देव उठनी ग्यारस पर देश-दुनिया में हिंदू रीति-रिवाज से शादियां शुरू जाती हैं, इसी बीच छतरपुर के खजुराहो में होने जा रही ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है.

हिंदू रीति-रिवाज से होगी जूलियन और शिखा की शादी (Etv Bharat) मंदिरों के शहर के नाम से दुनिया भर में मशहूर खजुराहो अपनी कला, संस्कृति, वेषभूषा, खानपान से विदेशियों को भी खासा आकर्षित करता है. देश-दुनिया के लोग खजुराहो के मंदिरों को देखने और यहां की संस्कृति जानने आते हैं, पर इस बार विदेशी मेहमान यहां खास शादी के लिए आए हैं. मुंबई की रहने वाली शिखा सिंह जर्मनी के अपने बॉयफ्रेंड से विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं. खास बात यह है कि यह शादी भारतीय संस्कृति और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार खजुराहो में संपन्न होगी.