ETV Bharat / state

सारकोपीडिया की नई एडवाइजरी; बुजुर्गों को क्योर से ज्यादा केयर की जरूरत, जानिए सीनियर सिटीजंस की डाइट, ड्रिंक्स और एक्ससाइज

45 वर्ष के बाद शरीर होने लगता है कमजोर: जीएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अतुल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि कभी परिवार का मुखिया समझे जाने वाले वृद्धों के लिए भारत के एकल परिवारों में अब घर में जगह नहीं रही है. जिसकी वजह से ही देश में ओल्ड एज होम की संख्या में वृद्धि हो रही है. जबकि, वृद्धावस्था की जटिल समस्याओं और बीमारियों को क्योर करने के बजाय सीनियर सिटीजन की केयर की जरूरत है. उन्होंने बताया कि 45 वर्ष की उम्र पार करते ही व्यक्ति की क्षमता में तमाम कमी आने लगती हैं. जिसमें सारकोपीनियां (मासपेशियों की कमजोरी) भी अहम होती है. मांसपेशियों की कमजोरी से सीनियीर सिटीजन को तमाम परेशानी होती हैं.

जीरिएट्रिक सोसायटी ऑफ इंडिया की वर्कशॉप: आगरा में जीरिएट्रिक सोसायटी ऑफ इंडिया की 38वीं वार्षिक कार्यशाला आगरा में हो रही है. तीन दिवसीय नेशनल कांफ्रेंस में देश और विदेश के 500 से अधिक विशेषज्ञ जुटे हैं. जो वृद्धावस्था की समस्याओं, बीमारियों के कारण और निवारण पर मंथन कर रहे हैं. नेशनल कांफ्रेंस के पहले दिन शुक्रवार देर शाम जीरिएट्रिक सोसायटी ऑफ इंडिया की ओर से वृद्धावस्था में मांसपेसियों की कमजोरी पर नेशनल एडवाइजरी जारी की गई.

इसमें उन्होंने बताया कि बुजुर्गों की इम्युनिटी कमजोर होती है. जिससे ही सीनियर सिटीजन को जल्दी से हाईबीपी, डाइबिटीज, डिमेंशिया, हाइपरटेंशन, हार्मोन, श्वास, अस्थमा, न्यूरो और थॉइरॉयड जैसे तमाम बीमारियां जकड़ती हैं. सारकोपीडिया (मांसपेशियों की नई एडवाइजरी में डे केयर, होम केयर, हॉस्पिटल केयर, ट्रीटमेंट केयर, डाइट और एक्सरसाइज के टिप्स और ट्रिक्स बताए गए हैं. प्रेसिडेंट डॉ. अतुल कुलश्रेष्ठ ने सारकोपीडिया एडवाइजरी के बारे में जानकारी दी.

आगरा: आगरा में जीरिएट्रिक सोसायटी ऑफ इंडिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार देर शाम देशभर के सीनियर सिटीजन की केयर को लेकर नई एडवाइजरी जारी की. जो सीनियर सिटी की हेल्थ केयर और होम केयर की है. जीरिएट्रिक सोसायटी ऑफ इंडिया के 15 एक्सपर्ट ने सारकोपीडिया (मांसपेशियों की कमजोरी) जो एडवाइजरी जारी की है. उसमें वृद्धावस्था में क्योर से ज्यादा केयर पर जोर दिया है.

डाइट और एक्सरसाइज का रखें ध्यान: जीएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अतुल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि सारकोपीनियां की वजह से सीनियर सिटीजन्स का चलते-चलते गिर जाना, सामान हाथ से छूट जाना, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत, बाथरूम में फिसलना, टॉयलेट में गिरना जैसे समस्याएं होती हैं. देखा जाए तो सीनियर सिटीजन में फैक्चर की सबसे बडी वजह सारकोपीनियां से जुडी बीमारी हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश पर जीएसआई के 15 डॉक्टर्स की टास्क फोर्स ने 6 माह की स्टडी और रिसर्च के बाद सिटीजन केयर की नेशनल एडवाइजरी तैयार की.

बुजुर्गों को डाइट पर ध्यान देने की जरूरत: इसमें स्ट्रेचिंग व्यायाम, खाने में प्रोटीन की अधिकता, खाने में मिनरल, विटामिन्स तमाम बातें शामिल की गई हैं. जीएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अतुल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि एडवाइजरी में बुजुर्गों को अपनी डाइट पर ध्यान देने की बात कही गई है. बुजुर्गों को प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए. प्रोटीन से मसल्स मजबूत होती हैं. जिसकी वजह से मसल्स स्ट्रांग बनेगी. जिससे मसल्स में कमजोरी नहीं आएगी. डाइट में फाइबर लें. डॉक्टर की सलाह पर न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट भी बेहद अहम हैं. इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है. कौन से मिनरल और विटामिन्स के लिए जरूरी हैं. ये इस एडवाइजरी में बताया गया है. सीनियर सिटीजन रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी मसल्स मजबूत होंगी.

खुद की जिम्मेदारी समझें सीनियर सिटीजन: जीएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अतुल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि संयुक्त परिवारों के दौर में भारतीय डेमोग्राफी बहुत अच्छी थी. आज वृद्धावस्था में ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट और उससे होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी सीनियर सिटीजन और उनके परिजन को होना बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि डब्ल्यूएचओ व यूएनआई ने 2021-2030 तक 10 वर्ष में सभी देशों के लिए केयर ऑफ एल्डरली पॉप्यूलेशन के लिए गाइड लाइन जारी की है. जिसे हर देश को इसे फॉलो करना है. जिसमें हर देश को अपने सीनियर सिटीजन की बेहतर केयर करनी है.

अकेला और डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं बुजुर्ग: इस दिशा में सरकार के साथ ही एनजीओ को बेहतर काम करना है. जिसमें वृद्धाश्रमों में दवा, पूजा, खाने के अलावा सम्पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए. जबकि, देश के ज्यादातर वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों को सिर्फ आराम दिया जा रहा है. जिससे वह खुद को अकेला और अवसाद में महसूस कर रहे हैं. सीनियर सिटीजन अपना आत्मविश्वास बढ़ने के साथ ही खुद को जिम्मेदार भी समझें. दिमाग का खालीपन दूर करें. आगरा के दयालबाग में राधा स्वामी मत से जुडे बुजुर्ग खेती में छोटे-छोटे करके खुद को व्यस्त रखते हैं. जिससे उनकी सेहत बेहतर रहती है.

देश में 10 हजार जीरीएट्रिक एक्सपर्ट की जरूरत: जीएसआई के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कौशिक रंजन दास ने बताया कि देश में 60 से अधिक आयु वाले सीनियर सिटीजन की संख्या लगभग 15 करोड़ है. सीनियर सिटीजन की सेहत और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कम से कम 10 हजार जीरिएट्रिक एक्सपर्ट की जरूरत है. जबकि, अभी देश में सिर्फ 3-4 हजार ही एक्सपर्ट हैं. सन 2025 में भारत में हर पांच व्यक्ति में एक बुजुर्ग होगा. वृद्धावस्था में याददाश्त और मांसपेशियों की कमजोरी के साथ शारीरिक क्षमता घटती है. जिसमें इलाज से साथ देखभाल की अधिक जरूरत होती है.



यह भी पढ़ें- भारतीय रुपये का दुनिया में दबदबा, 34 देशों में हो रहा रुपये में व्यापार, कानपुर के निर्यातक बोले- अब सीधा मुनाफा मिलेगा