ETV Bharat / state

हिमालयी क्षेत्रों की प्रॉपर मैपिंग में कारगर साबित होगा भू- स्थानिक डेटा, जानिए कैसे करेगा काम

हिमालयी क्षेत्र के समुचित मानचित्रण के लिए भू-स्थानिक डेटा कारगर साबित होगा.

Geo Spatial Data
हिमालयी क्षेत्रों की प्रॉपर मैपिंग में कारगर साबित होगा भू- स्थानिक डेटा (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 16, 2025 at 8:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: देश दुनिया को मैप करने के लिए वर्तमान समय में गूगल मैप का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसके जरिए सड़क मार्ग स्पेसिफिक जगह या स्थान की जानकारी का पता लगाया जा सकता है. लेकिन अब वैज्ञानिक, भू- स्थानिक डेटा (Geo Spatial Data) पर विशेष जोर दे रहे हैं. जिसकी मुख्य वजह यही है कि यह डेटा उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों के साथ ही देश के अन्य हिमालय क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

कुल मिलाकर हिमालय क्षेत्र में हर साल मॉनसून सीजन के दौरान आपदा जैसी स्थिति बनती है. ऐसे में आपदा प्रभावित क्षेत्र या फिर भविष्य में बनने वाले प्रभावित क्षेत्र की स्थिति को बेहतर ढंग से मैप किया जा सके, इसके लिए भू- स्थानिक डेटा काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है. चलिए जानते हैं भू- स्थानिक डेटा किस तरह हिमालयी क्षेत्रों के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकता है.

हिमालयी क्षेत्रों की प्रॉपर मैपिंग में कारगर साबित होगा भू- स्थानिक डेटा (VIDEO-ETV Bharat)

स्थानिक विश्लेषण और निर्णय लेने में मदद: भू-स्थानिक डेटा को स्थानिक डेटा या फिर स्थान-आधारित डेटा भी कहा जाता है. भू-स्थानिक डेटा, पृथ्वी की सतह और उसके आस-पास के स्पेसिफिक स्थानों को जोड़ता है. भौगोलिक सूचना प्रणाली (ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम-GIS), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS), रिमोट सेंसिंग और भू-स्थानिक एनालिसिस जैसी तकनीकों के साथ, भू-स्थानिक डेटा तमाम उद्योगों में निर्णय लेने के लिए एक बुनियादी उपकरण (Basic Equipment) बन गया है. इससे शहरी नियोजन, पर्यावरण प्रबंधन, रसद और आपदा प्रतिक्रिया समेत तमाम क्षेत्रों में स्थानिक विश्लेषण (Spatial Analysis) और निर्णय लिया जा सकता है.

Geo Spatial Data
स्थानिक विश्लेषण और निर्णय लेने में मददगार भू स्थानिक डेटा (PHOTO-ETV Bharat)

क्या है भू स्थानिक डेटा: वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की वैज्ञानिक डॉ. एससी वैदेस्वरन ने कहा कि भू- स्थानिक डेटा (Geospatial Data) उसे कहते हैं जिसका पृथ्वी के ऊपर कोई स्पेसिफिक (विशिष्ट) लोकेशन हो, लोकेशन को जीआईएस में फिट करते हैं तो वो भू- स्थानिक डेटा बन जाता है. ये एक डिजिटल डाटा है, जो काफी अधिक महत्वपूर्ण है. हालांकि, जब कुछ साल पहले भू- स्थानिक डेटा को एकत्र किया जा रहा था तो उस दौरान ये नहीं पता था कि आपदा संबंधित स्थानिक डेटा बनाना है. लिहाजा, वर्तमान समय में काफी अधिक भू- स्थानिक डेटा एकत्र किया जा चुका है.

Geo Spatial Data
हिमालय क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण (PHOTO-ETV Bharat)

इन क्षेत्रों में भी भू-स्थानिक डेटा शामिल: बड़े शहरों का रोड नेटवर्क, बिल्डिंग समेत स्पेसिफिक क्षेत्र भी भू- स्थानिक डेटा में शामिल किया जा चुका है. जिसका इस्तेमाल टाउन प्लानिंग समेत अन्य चीजों में किया जा रहा है. वर्तमान समय में बिजली की हाईटेंशन वायर का वजन कितना है? उसका भी भू- स्थानिक मैप किया जा रहा है. पानी को चैनलाइज, पानी को कंट्रोल, आपदा के लिहाज से हिमालय को प्रिपेयर और मॉनिटर करने के लिए भू- स्थानिक डेटा को सही ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी है.

Geo Spatial Data
आपदा के लिहाज से हिमालय को प्रिपेयर और मॉनिटर करने के लिए भू स्थानिक डेटा जरूरी (PHOTO-ETV Bharat)

टोपोग्राफिक मैप जरूरी: इसके अलावा राज्य का टोपोग्राफिक मैप (Topographic Map) बनाना बहुत जरूरी है. क्योंकि जो लगातार प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं वो राज्य के टोपोग्राफिक को बदल रहा है. ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि किस-किस जगह पर खासकर हिमालय क्षेत्र में टोपोग्राफिक मैप बदल रहा है. जिसके चलते बेस डेटा जनरेट करना बहुत जरूरी है. ऐसे में लगातार लॉडर मैपिंग (Loder Mapping) के जरिए टोपोग्राफिक मैप करना जरूरी हो गया है, ताकि बेस मैप (Base Map) तैयार किया जा सके. बेस मैप तैयार होने के बाद भविष्य में भी इस मैप के आधार पर राज्य के टोपोग्राफिक में हो रहे बदलाव को आसानी से जान सकेंगे.

Geo Spatial Data
प्राकृतिक घटनाएं से राज्य का टोपोग्राफिक को बदल रहा है. (PHOTO-ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

भू स्थानिक डेटा
हिमालय क्षेत्र का भू स्थानिक डेटा
GEOSPATIAL DATA OF HIMALAYAN REGION
देहरादून वाडिया
GEO SPATIAL DATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.