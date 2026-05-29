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Ghaziabad में GenZ प्रोटेस्ट: NEET पेपर लीक और OSM वापस लेने की मांग को लेकर छात्रों का हल्लाबोल

OSM सिस्टम को छात्रों ने पूरी तरह से फेल आया: अर्जुन शर्मा का हाल ही में 12वीं का रिजल्ट आया है. प्रदर्शन में शामिल छात्र अर्जुन शर्मा ने बताया, सभी ने देखा कि OSM सिस्टम में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. री इवोल्यूशन के लिए वेबसाइट को खोला गया लेकिन उसके बाद भी वेबसाइट ठीक से नहीं चली. OSM सिस्टम पूरी तरह से फेल हुआ है. हमारी सरकार से मांग है कि परीक्षाओं की कॉपियों की मैन्युअल चेकिंग की जाए या फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाएं.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित स्वर्ण जयंती पार्क पर युवाओं ने एजुकेशन सिस्टम के विरुद्ध प्रदर्शन किया. युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता डोली शर्मा भी शामिल हुई. प्रदर्शन को "Gen Azaad Protest" नाम दिया गया था. प्रदर्शनकारी छात्रों ने On Screen Marking - OSM के वापस लेने की मांग की है.

OSM सिस्टम ने लाखों छात्रों का भविष्य संकट में डाला: अर्जुन शर्मा ने कहा, हमारे एडुकेशन सिस्टम में काफी दिक्कत है. नीट का पेपर लीक हो जाता है लाखों छात्रों का भविष्य संकट में है. हर पहलू पर सिस्टम फेल होता दिखाई दे रहा है. जिसका खामियाजा लाखों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग करते हैं. देश के छात्रों के लिए इससे बुरा समय और कोई नहीं हो सकता है.

OSM सिस्टम ने लाखों छात्रों का भविष्य संकट में डाला (ETV Bharat)

नाराज छात्रों ने सरकार और परीक्षा व्यवस्था पर बोला तीखा हमला: 2026 में कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षाएं दे चुके अनुग्रह सिंह ने बताया, OSM पूरी तरह से फेल साबित हुआ है. OSM के चलते छात्रों को कई तरह की परेशानियां सामने आई है. NEET का पेपर लीक हो जाता है. अनुग्रह सिंह ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या हमारे देश में सिर्फ पैसे वालों के पास ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है. एक गरीब छात्र तमाम आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए तैयारी करता है और फिर परीक्षा देता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया. यह सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. कई सालों की मेहनत पर एक बार में पानी फिर गया.

OSM सिस्टम को छात्रों ने पूरी तरह से फेल आया (ETV Bharat)

कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा :प्रदर्शन में कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा भी शामिल हुई. डॉली शर्मा ने कहा, देश में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं और कोई जिम्मेदारी तक नहीं लेता है. राहुल गांधी हर एक मुद्दे पर हमारी आवाज उठा रहे हैं. हमारी सरकार से साफ मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. अगर सरकार नहीं चला सकते तो गाड़ी छोड़ दें लेकिन देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें. कांग्रेस पार्टी देश के छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है.

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