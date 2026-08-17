जीनोम एडिटिंग और डबल जीरो तकनीक से बदलेगी सरसों की खेती, बढ़ेगा किसानों का मुनाफा, 2030 तक 20 क्विंटल का लक्ष्य
वैज्ञानिकों ने 2030-31 तक सरसों उत्पादकता 20 क्विंटल करने का लक्ष्य रखा. इसके लिए कम पानी, जलवायु अनुकूल और जीनोम एडिटिंग तकनीकों पर जोर.
Published : August 17, 2026 at 5:34 PM IST
भरतपुर: सरसों की खेती अब सिर्फ रकबा बढ़ाने की कवायद नहीं रह गई है, बल्कि वैज्ञानिक ऐसी नई किस्में तैयार करने में जुटे हैं जो कम पानी में बेहतर उत्पादन दें, बदलते मौसम की मार झेल सकें, पोषण से भरपूर हों और तेल की गुणवत्ता के लिहाज से भी बेहतर हों. भरतपुर में राई-सरसों की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की दो दिवसीय बैठक के बाद विशेषज्ञों ने सरसों अनुसंधान की आगामी दिशा और किसानों के लिए तैयार की जा रही नई तकनीकों की जानकारी दी. सबसे बड़ा लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर सरसों की औसत उत्पादकता को 2030-31 तक 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना है.
कम पानी में चलने वाली किस्मों पर जोर: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, भरतपुर के निदेशक डॉ. विजयवीर सिंह ने बताया कि देश में सरसों का क्षेत्र अब करीब 94 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है. रकबा बढ़ने के साथ अब चुनौती यह है कि नए, खासकर बारिश आधारित और कम पानी वाले क्षेत्रों में भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन बेहतर किया जाए. डॉ विजयवीर सिंह ने बताया कि सरसों को लेकर अक्सर यह माना जाता है कि यह कम पानी वाली फसल है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसका अर्थ यह नहीं है कि फसल को पानी की जरूरत ही नहीं होती. असल चुनौती उन क्षेत्रों में है जहां फसल बारिश के भरोसे होती है और बुवाई के बाद पर्याप्त नमी उपलब्ध नहीं हो पाती. ऐसे रेनफेड क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक ऐसी किस्मों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो सीमित नमी में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें. डॉ. विजयवीर सिंह के अनुसार भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान से विकसित DRMR 1165-40 और हिसार से विकसित RH 725 तथा 1424 जैसी किस्में इस दिशा में उपयोगी हैं. उन्होंने बताया कि हर एक-दो साल में नई किस्में किसानों के लिए उपलब्ध हो रही हैं. इसलिए किसानों को पुराने बीजों पर निर्भर रहने के बजाय प्रमाणित नई किस्मों को खेती में शामिल करना चाहिए.
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94 लाख हेक्टेयर में पहुंची सरसों: देश में सरसों का रकबा लगातार बढ़ रहा है. वर्तमान में करीब 94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों के सामने सवाल यह है कि बढ़ते क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय औसत उत्पादन को किस तरह ऊपर ले जाया जाए. दरअसल, सरसों की खेती अब पारंपरिक क्षेत्रों से निकलकर ऐसे इलाकों में भी पहुंच रही है जहां सिंचाई सीमित है. इससे कुल उत्पादन बढ़ने की संभावना तो बनती है, लेकिन राष्ट्रीय औसत उत्पादकता पर दबाव भी आता है. डॉ विजयवीर ने बताया कि सिंचित क्षेत्रों में किसान 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन ले रहे हैं, जबकि बारिश आधारित और नए क्षेत्रों में उत्पादकता इससे काफी कम रहती है. सरसों की ऐसी किस्में भी विकसित हो चुकी हैं, जिनकी संभावित उत्पादकता 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई गई है. हालांकि खेत में वास्तविक उत्पादन पानी, मिट्टी, मौसम, बारिश के वितरण और कृषि प्रबंधन पर निर्भर करेगा.
2030-31 तक 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का मिशन: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताया कि सरसों की राष्ट्रीय औसत उत्पादकता को 2030-31 तक 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना वैज्ञानिकों का प्रमुख लक्ष्य है. इसके लिए केवल नई किस्मों के विकास पर ही निर्भर नहीं किया जा रहा, बल्कि ब्रीडर सीड़ से ऑफ-सीजन सीड उत्पादन और फिर प्रमाणित बीज किसानों तक तेजी से पहुंचाने की व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है. भारत की सरसों उत्पादकता अभी विश्व औसत से पीछे है. विश्व की औसत उत्पादकता करीब 2070 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताई गई, जबकि भारत की उत्पादकता लगभग इसके दो-तिहाई के आसपास है. इस अंतर को कम करना मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
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डबल जीरो सरसों की तरफ बढ़ रहा किसानों का रुझान: सरसों की नई पीढ़ी में डबल जीरो किस्में विशेष महत्व रखती हैं. उप महानिदेशक डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताया कि वर्तमान में डबल जीरो श्रेणी की करीब छह-सात किस्में सीड चेन में उपलब्ध हैं और किसान इन्हें अपनाने लगे हैं. इस श्रेणी में शुरुआती प्रमुख किस्मों में पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31 शामिल है. इसके बाद 33, 35 और 36 जैसी किस्में विकसित हुईं. पंजाब सहित अन्य संस्थानों से भी डबल जीरो श्रेणी में किस्में सामने आई हैं. डबल जीरो किस्मों के जरिए वैज्ञानिक सरसों के तेल की गुणवत्ता और स्वास्थ्य से जुड़े गुणों को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं.
पोषण वाली खेती: डॉ देवेन्द्र ने बताया कि सरसों अनुसंधान में अब उत्पादन के साथ पोषण पर भी जोर है. ICAR के बायोफोर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत विभिन्न फसलों में आयरन, जिंक, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने वाली किस्मों पर काम किया जा रहा है. पिछले करीब एक दशक में विभिन्न फसलों की लगभग 3236 किस्में रिलीज हुईं, जिनमें करीब 187 किस्में बायोफोर्टिफाइड हैं. गेहूं में करीब 70 बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं. इनमें आयरन, जिंक और प्रोटीन की मात्रा सामान्य किस्मों की तुलना में लगभग 1.5 से 2 गुना, यानी करीब 50 से 100 प्रतिशत तक अधिक बताई गई है. धान में करीब 15-16 और मक्का में लगभग 40 बायोफोर्टिफाइड किस्मों पर काम हुआ है. इसका असर किसानों की सोच में भी दिखाई देने लगा है. अब किसान बीज खरीदते समय यह सवाल करने लगे हैं कि संबंधित किस्म बायोफोर्टिफाइड है या नहीं. गेहूं की कुल सीड चेन में करीब 45 प्रतिशत बीज बायोफोर्टिफाइड किस्मों का बताया गया है.
3236 में से 2995 किस्में जलवायु अनुकूल: डॉ देवेन्द्र ने बताया कि बदलते मौसम के बीच वैज्ञानिकों ने फसलों को जलवायु के अनुरूप बनाने पर भी बड़ा फोकस किया है. पिछले वर्षों में जारी करीब 3236 किस्मों में से 2995 किस्में क्लाइमेट रेजिलिएंट बताई गई हैं. इन किस्मों में अलग-अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए गुण विकसित किए गए हैं. इनमें सूखा, पाला, जलभराव, रोग और कीट जैसी समस्याएं शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम का व्यवहार तेजी से बदल रहा है. खासकर फरवरी में अचानक तापमान बढ़ने से गेहूं सहित कई फसलों पर असर पड़ता है. ऐसे में भविष्य की खेती के लिए ऐसी किस्में जरूरी हैं जो मौसम के उतार-चढ़ाव के बावजूद उत्पादन को स्थिर रख सकें.
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असम और पूर्वोत्तर तक पहुंची सरसों: सरसों का विस्तार अब पारंपरिक सरसों उत्पादक राज्यों तक सीमित नहीं है. पूर्वोत्तर, खासकर असम में करीब 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की किस्मों के विस्तार की दिशा में काम हुआ है, लेकिन नए क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या कम उत्पादकता है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बेहतर सिंचाई वाले इलाकों में जहां किसान 30-35 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं, वहीं बारिश आधारित नए इलाकों में औसत उपज कम रहती है. इसलिए क्षेत्र बढ़ने के साथ राष्ट्रीय औसत उत्पादकता को 20 क्विंटल तक पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती है.
बढ़ा सरसों की ओर रुझान: डॉ देवेन्द्र ने बताया कि पिछले तीन-चार वर्षों में सरसों को बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खरीद व्यवस्था मिलने से किसानों का इस फसल की ओर रुझान बढ़ा है. हालांकि जहां पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध है, वहां किसान गेहूं, मक्का और धान जैसी फसलों को प्राथमिकता देते हैं. सरसों और अन्य तिलहन फसलें बड़ी मात्रा में उन इलाकों में भी बोई जाती हैं जहां सिंचाई सीमित है. यही वजह है कि सरसों का रकबा बढ़ने के साथ कम उत्पादकता वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल हो रहे हैं.
भविष्य की तकनीक जीनोम एडिटिंग: डॉ देवेन्द्र ने बताया कि सरसों अनुसंधान की सबसे अहम और भविष्य की तकनीक जीनोम एडिटिंग है. इसके लिए 2023-24 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया. जीनोम एडिटिंग एक नई नॉन-ट्रांसजेनिक तकनीक है, जिसके जरिए किसी अच्छी किस्म के किसी विशेष कमजोर गुण को लक्षित तरीके से सुधारने का प्रयास किया जा सकता है. यदि किसी किस्म में उत्पादन क्षमता अच्छी है, लेकिन उसमें किसी बीमारी के प्रति संवेदनशीलता है या सूखा सहन करने की क्षमता कम है, तो उसी विशेष गुण में सुधार करने के लिए जीनोम एडिटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. सरसों में इस तकनीक पर चार-पांच केंद्र काम कर रहे हैं. वैज्ञानिकों का लक्ष्य ऐसी सरसों तैयार करना है जो एक साथ अधिक उत्पादक, जलवायु अनुकूल, बायोफोर्टिफाइड और कम पानी तथा कम उर्वरक में बेहतर उत्पादन देने वाली हो.
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