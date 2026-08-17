ETV Bharat / state

जीनोम एडिटिंग और डबल जीरो तकनीक से बदलेगी सरसों की खेती, बढ़ेगा किसानों का मुनाफा, 2030 तक 20 क्विंटल का लक्ष्य

भरतपुर: सरसों की खेती अब सिर्फ रकबा बढ़ाने की कवायद नहीं रह गई है, बल्कि वैज्ञानिक ऐसी नई किस्में तैयार करने में जुटे हैं जो कम पानी में बेहतर उत्पादन दें, बदलते मौसम की मार झेल सकें, पोषण से भरपूर हों और तेल की गुणवत्ता के लिहाज से भी बेहतर हों. भरतपुर में राई-सरसों की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की दो दिवसीय बैठक के बाद विशेषज्ञों ने सरसों अनुसंधान की आगामी दिशा और किसानों के लिए तैयार की जा रही नई तकनीकों की जानकारी दी. सबसे बड़ा लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर सरसों की औसत उत्पादकता को 2030-31 तक 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना है.

कम पानी में चलने वाली किस्मों पर जोर: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, भरतपुर के निदेशक डॉ. विजयवीर सिंह ने बताया कि देश में सरसों का क्षेत्र अब करीब 94 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है. रकबा बढ़ने के साथ अब चुनौती यह है कि नए, खासकर बारिश आधारित और कम पानी वाले क्षेत्रों में भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन बेहतर किया जाए. डॉ विजयवीर सिंह ने बताया कि सरसों को लेकर अक्सर यह माना जाता है कि यह कम पानी वाली फसल है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसका अर्थ यह नहीं है कि फसल को पानी की जरूरत ही नहीं होती. असल चुनौती उन क्षेत्रों में है जहां फसल बारिश के भरोसे होती है और बुवाई के बाद पर्याप्त नमी उपलब्ध नहीं हो पाती. ऐसे रेनफेड क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक ऐसी किस्मों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो सीमित नमी में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें. डॉ. विजयवीर सिंह के अनुसार भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान से विकसित DRMR 1165-40 और हिसार से विकसित RH 725 तथा 1424 जैसी किस्में इस दिशा में उपयोगी हैं. उन्होंने बताया कि हर एक-दो साल में नई किस्में किसानों के लिए उपलब्ध हो रही हैं. इसलिए किसानों को पुराने बीजों पर निर्भर रहने के बजाय प्रमाणित नई किस्मों को खेती में शामिल करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- NBA ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्‍यवस्‍था के तहत 15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की

94 लाख हेक्टेयर में पहुंची सरसों: देश में सरसों का रकबा लगातार बढ़ रहा है. वर्तमान में करीब 94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों के सामने सवाल यह है कि बढ़ते क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय औसत उत्पादन को किस तरह ऊपर ले जाया जाए. दरअसल, सरसों की खेती अब पारंपरिक क्षेत्रों से निकलकर ऐसे इलाकों में भी पहुंच रही है जहां सिंचाई सीमित है. इससे कुल उत्पादन बढ़ने की संभावना तो बनती है, लेकिन राष्ट्रीय औसत उत्पादकता पर दबाव भी आता है. डॉ विजयवीर ने बताया कि सिंचित क्षेत्रों में किसान 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन ले रहे हैं, जबकि बारिश आधारित और नए क्षेत्रों में उत्पादकता इससे काफी कम रहती है. सरसों की ऐसी किस्में भी विकसित हो चुकी हैं, जिनकी संभावित उत्पादकता 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई गई है. हालांकि खेत में वास्तविक उत्पादन पानी, मिट्टी, मौसम, बारिश के वितरण और कृषि प्रबंधन पर निर्भर करेगा.

2030-31 तक 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का मिशन: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताया कि सरसों की राष्ट्रीय औसत उत्पादकता को 2030-31 तक 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना वैज्ञानिकों का प्रमुख लक्ष्य है. इसके लिए केवल नई किस्मों के विकास पर ही निर्भर नहीं किया जा रहा, बल्कि ब्रीडर सीड़ से ऑफ-सीजन सीड उत्पादन और फिर प्रमाणित बीज किसानों तक तेजी से पहुंचाने की व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है. भारत की सरसों उत्पादकता अभी विश्व औसत से पीछे है. विश्व की औसत उत्पादकता करीब 2070 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताई गई, जबकि भारत की उत्पादकता लगभग इसके दो-तिहाई के आसपास है. इस अंतर को कम करना मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

इसे भी पढ़ें- Mustard Day: राजस्थान को सरसों कैपिटल बनाने पर मंथन, आयुक्त बोले-ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्राकृतिक खेती के उत्पाद बेचने की तैयारी

डबल जीरो सरसों की तरफ बढ़ रहा किसानों का रुझान: सरसों की नई पीढ़ी में डबल जीरो किस्में विशेष महत्व रखती हैं. उप महानिदेशक डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताया कि वर्तमान में डबल जीरो श्रेणी की करीब छह-सात किस्में सीड चेन में उपलब्ध हैं और किसान इन्हें अपनाने लगे हैं. इस श्रेणी में शुरुआती प्रमुख किस्मों में पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31 शामिल है. इसके बाद 33, 35 और 36 जैसी किस्में विकसित हुईं. पंजाब सहित अन्य संस्थानों से भी डबल जीरो श्रेणी में किस्में सामने आई हैं. डबल जीरो किस्मों के जरिए वैज्ञानिक सरसों के तेल की गुणवत्ता और स्वास्थ्य से जुड़े गुणों को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं.