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रिम्स की बड़ी कामयाबी: अब गर्भ में ही होगी गंभीर आनुवांशिक बीमारियों की पहचान

रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) रांची ने आनुवांशिक रोगों के उपचार और रोकथाम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

रिम्स के जेनेटिक्स एवं जीनोमिक्स विभाग में अब गर्भस्थ शिशु में गंभीर आनुवांशिक बीमारियों की प्रसवपूर्व (Prenatal) जांच की सुविधा शुरू हो गई है. इस नई व्यवस्था के जरिए गर्भावस्था के शुरुआती चरण में ही कई गंभीर वंशानुगत बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा, जिससे प्रभावित परिवारों को समय रहते चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ शिशिर कुमार महतो ने बताया कि रिम्स में इस व्यवस्था के शुरू होने का लाभ राज्यवासियों को मिलेगा. पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली बीमारियां जैसे सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (DMD), स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) और अन्य आनुवांशिक विकारों की पहचान अब गर्भ में पल रहे शिशु में भी संभव हो सकेगी.

झारखंड में पहली बार शुरू हुई पहल

जेनेटिक्स एवं जीनोमिक्स विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अनूपा प्रसाद ने बताया कि अधिकांश आनुवांशिक बीमारियों का प्रभावी इलाज अभी उपलब्ध नहीं है. ऐसे में इन रोगों की रोकथाम ही सबसे प्रभावी उपाय है. उन्होंने बताया कि डॉ. किरण त्रिवेदी के साथ मिलकर झारखंड में पहली बार इस तरह की प्रसवपूर्व आनुवांशिक जांच की शुरुआत की गई है. अब तक विभाग में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से जुड़े 26 प्रसवपूर्व आनुवांशिक परीक्षण किए जा चुके हैं. इन परीक्षणों और आनुवांशिक परामर्श के आधार पर दो बीटा-थैलेसीमिया तथा दो सिकल सेल रोग से प्रभावित शिशुओं के जन्म को रोका जा सका है.

दुर्लभ आनुवांशिक रोग का भी सफल निदान

रिम्स ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार बीटा-कीटोथायोलेज की कमी (Beta-Ketothiolase Deficiency) नामक अत्यंत दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी का भी सफल प्रसवपूर्व निदान किया है. यह बीमारी ACAT-1 जीन में उत्परिवर्तन के कारण होती है. आनुवांशिक जांच और विशेषज्ञ परामर्श के माध्यम से इस रोग से प्रभावित गर्भस्थ शिशु के जन्म को भी रोका गया.

गर्भावस्था के इन चरणों में होती है जांच