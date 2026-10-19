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परिवार में कैंसर का इतिहास तो रहें सतर्क, जेनेटिक जांच में सामने आए चौंकाने वाले संकेत, 912 मरीजों की जांच में 30% में मिले जेनेटिक बदलाव

परिवार में कैंसर का इतिहास तो रहें सतर्क ( GETTY IMAGES )

फरीदाबाद: कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है. परिवार में पहले किसी सदस्य को यह बीमारी हो चुकी हो, तो दूसरे सदस्यों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है. ऐसे में कैंसर के संभावित वंशानुगत जोखिम को समझना और समय पर विशेषज्ञ की सलाह लेना महत्वपूर्ण हो जाता है.

दरअसल, उत्तर भारत में कैंसर से प्रभावित परिवारों पर किए गए एक अध्ययन में ऐसे संकेत सामने आए हैं, जो इस दिशा में जागरूकता की जरूरत बताते हैं. अध्ययन में 912 मरीजों की जेनेटिक जांच की गई, जिनमें करीब 30 प्रतिशत में कैंसर के बढ़े हुए वंशानुगत जोखिम से जुड़े आनुवंशिक बदलाव पाए गए. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी मरीजों के परिवार के दूसरे सदस्यों को भी कैंसर होगा.

एक हजार परिवारों के मूल्यांकन से मिले अहम संकेत: कैंसर प्रभावित परिवारों पर केंद्रित इस अध्ययन में करीब एक हजार परिवारों का मूल्यांकन किया गया. रिपोर्ट के अनुसार 912 मरीजों की आनुवंशिक जांच में लगभग 30 प्रतिशत मरीजों में ऐसे बदलाव मिले, जिनका संबंध कैंसर के वंशानुगत जोखिम से हो सकता है. ये इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि कैंसर के कुछ मामलों में आनुवंशिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे मामलों में मरीज के इलाज के साथ-साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों के जोखिम का आकलन करने की जरूरत भी सामने आ सकती है. कैंसर का वंशानुगत खतरा (ETV Bharat) हर तीसरे परिवार में कैंसर का खतरा होने का निष्कर्ष निकालना गलत: अध्ययन के आंकड़ों को समझते समय इसकी सीमाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है. यह शोध कैंसर से प्रभावित मरीजों और उनके परिवारों पर आधारित है. इसलिए इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उत्तर भारत के हर तीसरे परिवार में कैंसर होने का खतरा है. करीब 30 प्रतिशत का आंकड़ा जांच किए गए मरीजों में आनुवंशिक बदलावों से संबंधित है, न कि सामान्य आबादी में कैंसर की दर का. इसका मुख्य उद्देश्य उन मरीजों की पहचान करना है, जिनमें आनुवंशिक कारणों से कैंसर का जोखिम बढ़ा हो सकता है और जिन्हें आगे विशेषज्ञ परामर्श की जरूरत पड़ सकती है. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने अमृता अस्पताल की गाइनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी की प्रोग्राम हेड डॉ. नेहा कुमार और अमृता अस्पताल की स्तन कैंसर विशेषज्ञ डॉ. शिवेता राजदान से खास बातचीत की. जेनेटिक जांच में सामने आए चौंकाने वाले संकेत (ETV Bharat) अध्ययन कैंसर के कारणों को समझने में करेंगे मदद: अमृता अस्पताल की गाइनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी की प्रोग्राम हेड डॉ. नेहा कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, "कैंसर से जुड़े जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस तरह के अध्ययन समय-समय पर किए जाते हैं. इस तरह के अध्ययन कैंसर से जुड़े जोखिम और बीमारी के कारणों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं. ऐसे शोध से यह पहचानने में सहायता मिल सकती है कि किन मरीजों में कैंसर के पीछे आनुवंशिक कारणों की भूमिका हो सकती है और किन परिस्थितियों में परिवार के दूसरे सदस्यों की जांच पर विचार करना चाहिए." पहले भी हुए हैं अध्ययन: डॉ. नेहा कुमार ने आगे कहा कि, "कैंसर के आनुवंशिक जोखिम को समझने के लिए पहले भी अध्ययन किए जाते रहे हैं. मौजूदा आंकड़े इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत को रेखांकित करते हैं. परिवार में कैंसर का इतिहास होने के बावजूद कई लोग संभावित जोखिम की जांच नहीं करवाते. कुछ लोगों को बीमारी का डर रहता है, जबकि कुछ के लिए जांच का खर्च चिंता का विषय बन जाता है. इस वजह से जरूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह लेने में देरी हो सकती है. जागरूकता बढ़ाकर लोगों को सही समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है." परिवार में कैंसर होने पर सभी को जेनेटिक जांच की जरूरत नहीं: डॉ. नेहा कुमार ने कहा कि, "परिवार में किसी सदस्य को कैंसर होने का मतलब यह नहीं है कि सभी रिश्तेदारों को महंगी जेनेटिक जांच करवानी चाहिए. सबसे पहले परिवार के मेडिकल इतिहास को समझना जरूरी है. परिवार में किस व्यक्ति को कैंसर हुआ, बीमारी किस उम्र में सामने आई और क्या एक से अधिक रिश्तेदार इससे प्रभावित रहे हैं, जैसी जानकारियां जोखिम के आकलन में सहायक हो सकती हैं. इसके बाद विशेषज्ञ तय करते हैं कि जेनेटिक जांच जरूरी है या सामान्य स्क्रीनिंग और नियमित निगरानी पर्याप्त होगी." BRCA1 और BRCA2 में बदलाव बढ़ा सकते हैं जोखिम: वहीं, अमृता अस्पताल की स्तन कैंसर विशेषज्ञ डॉ. शिवेता राजदान ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "कुछ आनुवंशिक बदलाव स्तन कैंसर होने की आशंका बढ़ा सकते हैं. इनमें BRCA1 और BRCA2 जीन में होने वाले कुछ हानिकारक बदलाव महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इन जीनों में कुछ खास बदलाव स्तन कैंसर के साथ-साथ अंडाशय के कैंसर का जोखिम भी बढ़ा सकते हैं. हालांकि प्रत्येक आनुवंशिक बदलाव का प्रभाव एक जैसा नहीं होता. इसलिए जांच के परिणामों को विशेषज्ञ की मदद से समझना जरूरी है." कई पीढ़ियों में बीमारी का इतिहास हो तो लें सलाह: डॉ. शिवेता राजदान ने आगे कहा कि, "यदि परिवार में किसी महिला को कम उम्र में स्तन कैंसर हुआ हो या परिवार की कई पीढ़ियों में स्तन अथवा अंडाशय के कैंसर के मामले सामने आए हों, तो आनुवंशिक जोखिम का आकलन महत्वपूर्ण हो सकता है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर परिवार के इतिहास और अन्य चिकित्सकीय जानकारियों के आधार पर जेनेटिक काउंसलिंग या जांच की सलाह दे सकते हैं. इसका उद्देश्य बीमारी का खतरा बढ़ाने वाले संभावित कारणों को समझना और जरूरत के अनुसार निगरानी की योजना तैयार करना है."