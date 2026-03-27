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पलामू में रामनवमी जुलूस में शामिल जनरेटर में लगी आग, टला हादसा

पलामूः जिला के मेदिनीनगर में रामनवमी के जुलूस में शामिल एक डीजल जनरेटर सेट में अचानक आग लगा गई. इस बीच मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और जनरेटर सेट को कोयल नदी के किनारे ले जाया गये. जहां दमकल की गाड़ी ने जनरेटर में लगी आग पर काबू पा लिया.

दरअसल, शुक्रवार को मेदिनीनगर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास रामनवमी के जुलूस में शामिल एक डीजी सेट में आग लग गई थी. डीजल जनरेटर का यह सेट डीजे के साथ जुड़ा हुआ था. आग लगने के बाद ट्रैक्टर के माध्यम से डीजल जनरेटर सेट को कोयल नदी के तट पर ले जाया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को पूरे मामले की जानकारी दी गई. दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. इस घटना में जनरेटर मलिक को लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है.

इसको लेकर डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है.

दरअसल जुलूस में शामिल लोग एवं पुलिस की सक्रियता से बड़ी घटना नहीं हुई. आग लगने के बाद लोगों ने तुरंत रास्ते को खाली कर दिया था जिस कारण भीड़ से बाहर जनरेटर को बाहर निकाला जा सका था. जनरेटर से जुड़ी हुई डीजे की गाड़ी को सबसे पहले अलग किया गया था और तेजी से भीड़ से बाहर निकाला गया था.