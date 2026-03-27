ETV Bharat / state

पलामू में रामनवमी जुलूस में शामिल जनरेटर में लगी आग, टला हादसा

पलामू में रामनवमी के जुलूस में एक बड़ा हादसा लोगों की सूझबूझ से टल गया.

Generator Catches Fire During Ram Navami Procession in Palamu
जनरेटर सेट में आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 11:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला के मेदिनीनगर में रामनवमी के जुलूस में शामिल एक डीजल जनरेटर सेट में अचानक आग लगा गई. इस बीच मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और जनरेटर सेट को कोयल नदी के किनारे ले जाया गये. जहां दमकल की गाड़ी ने जनरेटर में लगी आग पर काबू पा लिया.

दरअसल, शुक्रवार को मेदिनीनगर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास रामनवमी के जुलूस में शामिल एक डीजी सेट में आग लग गई थी. डीजल जनरेटर का यह सेट डीजे के साथ जुड़ा हुआ था. आग लगने के बाद ट्रैक्टर के माध्यम से डीजल जनरेटर सेट को कोयल नदी के तट पर ले जाया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को पूरे मामले की जानकारी दी गई. दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. इस घटना में जनरेटर मलिक को लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है.

इसको लेकर डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है.

दरअसल जुलूस में शामिल लोग एवं पुलिस की सक्रियता से बड़ी घटना नहीं हुई. आग लगने के बाद लोगों ने तुरंत रास्ते को खाली कर दिया था जिस कारण भीड़ से बाहर जनरेटर को बाहर निकाला जा सका था. जनरेटर से जुड़ी हुई डीजे की गाड़ी को सबसे पहले अलग किया गया था और तेजी से भीड़ से बाहर निकाला गया था.

TAGGED:

डीजल जनरेटर सेट में आग
GENERATOR CATCHES FIRE
RAM NAVAMI PROCESSION
PALAMU
RAM NAVAMI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.