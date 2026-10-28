यूपी के 25 जिलों में खुलेंगे जन एआई कैफे, सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का होगा प्रयास!
लखनऊ के एक निजी होटल में एक फाउंडेशन की तरफ से आयोजित संकल्प भारत समिट का आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:46 PM IST
लखनऊ : पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ने के लिए जन एआई कैफे स्थापित करने पर सहमति बनी. इसको लेकर बुधवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. एमओयू के तहत अगले 12 महीनों में चयनित 25 जिलों में एक-एक जन एआई कैफे खोला जाएगा.
लखनऊ के एक निजी होटल में आविष्कार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित संकल्प भारत समिट का आयोजन किया गया. एमओयू के तहत इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों को तकनीक, रोजगार, सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. दावा है कि जन एआई कैफे स्थानीय समुदायों के लिए ऐसे केंद्रों के रूप में काम करेंगे, जहां लोग अपनी भाषा में एआई तकनीक का इस्तेमाल कर सकेंगे.
प्रशिक्षित स्थानीय ऑपरेटर और जनएआई एंबेसडर लोगों को रोजमर्रा के कामों, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, रोजगार एवं बाजार के अवसर तलाशने और नए व्यावसायिक विचार विकसित करने में मदद करेंगे. इस पहल का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तकनीक का उपयोग बढ़ाकर लोगों की आजीविका मजबूत करना और परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.
तीनों संस्थाओं की होगी अहम भूमिका : समझौते के तहत दो संस्था कैफे की स्थापना और संचालन करेंगे. एक संस्था अपना बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी, जबकि दूसरी संस्था जन एआई एंबेसडरों की भर्ती और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभालेगा. ये एंबेसडर स्थानीय समस्याओं की पहचान करने, लोगों को एआई के उपयोग में सहयोग देने और तकनीक के जरिए व्यावहारिक समाधान विकसित करने में मदद करेंगे.
वहीं तीसरी संस्था अपने यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के माध्यम से इस पहल को युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ेगा. संस्था का यह कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में संचालित है और अब तक 1000 स्कूलों एवं कॉलेजों के 60 हजार से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच चुका है. संस्था का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 10 लाख विद्यार्थियों तक पहुंचना है. जनएआई टूल्स की मदद से विद्यार्थियों को अपने व्यावसायिक विचारों पर काम करने और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे.
आविष्कार फाउंडेशन की सीईओ लिसा रोड्रिक्स ने कहा कि संस्था का उद्देश्य उद्यमिता को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आर्थिक तरक्की का सुलभ रास्ता बनाना है. इस साझेदारी से क्षेत्र के उद्यमिता इकोसिस्टम को जनएआई कैफे के नेटवर्क से जोड़ने और युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने में मदद मिलेगी.
जनएआई टेक्नोलॉजी के सह-संस्थापक एवं सीईओ विश्वेश पाई ने कहा कि एआई तभी वास्तविक बदलाव ला सकता है, जब वह लोगों की भाषा बोले, उनकी आकांक्षाओं को समझे और उनका भरोसा जीते. वहीं, हेड हेल्ड हाई फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी मदन पडकी ने कहा कि एआई का वास्तविक लाभ तब है, जब इससे युवाओं को अवसर, उद्यमियों को आजीविका और किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिले.
"आठ से नौ गांवों के समूह के बीच एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा" : उत्तर प्रदेश ट्रांसफार्मेशन कमीशन के चेयरमैन मनोज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पिछले आठ से नौ वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं. उन्होंने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, कृषि और विनिर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका है. इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स और अन्य नई तकनीकों से संबंधित निवेश भी राज्य में आ रहे हैं.
एक संस्था की तरफ से बुधवार को संकल्प भारत के तहत एक निजी होटल में समिट में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन मनोज सिंह शामिल हुए. उन्होंने कहा कि देश में सरकारी और निजी क्षेत्र, दोनों ही कई बार निवेश से जल्द रिटर्न की अपेक्षा करते हैं. इसके विपरीत, तकनीक विकसित करने वाली कुछ वैश्विक कंपनियां लंबे समय तक निवेश जारी रखती हैं, भले ही उनके कारोबार का लाभ कमाने का मॉडल तुरंत स्पष्ट न हो.
उन्होंने कहा कि उद्यमिता का उद्देश्य पहले ऐसा उत्पाद या समाधान तैयार करना होना चाहिए, जो समाज के लिए उपयोगी हो. इसके बाद उसके आर्थिक लाभ और राजस्व का मॉडल विकसित किया जा सकता है. उन्होंने आईआईटी कानपुर, बीएचयू और अन्य संस्थानों में तकनीकी शोध तथा उत्कृष्टता केंद्रों के लिए किए गए निवेश का उल्लेख करते हुए कहा कि कई क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं. शोध संस्थानों को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ना और उनके शोध को व्यावहारिक समाधानों में बदलना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कई विद्यालयों में केवल दो कमरे, सीमित शिक्षक और अनेक कक्षाओं को संभालने की चुनौती है. ऐसी परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों के बच्चों को बेहतर निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समान अवसर उपलब्ध कराना मुश्किल होता है. इस समस्या के समाधान के लिए राज्य में मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल विकसित करने की योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इसके तहत लगभग 30 करोड़ रुपये के निवेश से बड़े और आधुनिक स्कूल तैयार किए जाने की बात कही गई.
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, आठ से नौ गांवों के समूह के बीच एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा. आस-पास के गांवों के बच्चों को इलेक्ट्रिक बसों और वैन के माध्यम से स्कूल तक लाया जाएगा. इन स्कूलों में लगभग 2,000 विद्यार्थियों के लिए सामूहिक भोजन व्यवस्था और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं विकसित करने की परिकल्पना है. इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर संसाधन और प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निवेश के अवसर है.
एक कंपनी के सीईओ विकास बाली ने कहा कि आप सभी संकल्प के तीसरे संस्करण और लखनऊ में आयोजित इसके दूसरे संस्करण में शामिल हुए हैं. यह आयोजन उद्यमिता और उद्यमियों की भावना का उत्सव है. हम त्योहारों के मौसम में हैं. हमने अभी दशहरा मनाया है और आने वाले कुछ सप्ताह में दीपावली मनाएंगे. इन त्योहारों से मुझे व्यक्तिगत रूप से तीन महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं.
"साझेदारी की घोषणा करते हुए हमें गर्व हो रहा है" : उत्तर प्रदेश की उद्यमशीलता को नई गति देने के लिए बुधवार को दो संस्थाओं ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की. इस साझेदारी का उद्देश्य उद्यमियों को आपस में जोड़ना, नवाचार को बढ़ावा देना और उनके व्यवसायों को आगे बढ़ने में मदद करना है. यह पहल परामर्श विशेषज्ञता, निवेशक नेटवर्क और सरकारी सहयोग को एक मंच पर लाकर राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करेगी, जिससे उद्यमियों के लिए नए अवसर उपलब्ध हो सके.
लखनऊ के एक निजी होटल में बुधवार को आविष्कार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित संकल्प भारत समिट के दौरान एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इस मौके पर आविष्कार ग्रुप के संस्थापक एवं उपाध्यक्ष विनीत राय ने कहा कि इन्वेस्ट यूपी के साथ इस साझेदारी की घोषणा करते हुए हमें गर्व हो रहा है. यह सहयोग न केवल व्यवस्थागत सुधारों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश को उद्यमशीलता के परिवर्तन का एक अग्रणी केंद्र बनाने की हमारी महत्वाकांक्षा को भी प्रतिबिंबित करता है.
उन्होंने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य समावेशी आर्थिक विकास को गति देना, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना और उत्तर प्रदेश को भारत में उद्यमशीलता के एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना है. प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करके, संस्थानों को मजबूत बनाकर और नए अवसरों के द्वार खोलकर, हमारा लक्ष्य एक ऐसी जीवंत अर्थव्यवस्था की नींव रखना है, जो वैश्विक स्तर पर विश्वास पैदा करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी प्रभाव छोड़े.
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