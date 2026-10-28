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यूपी के 25 जिलों में खुलेंगे जन एआई कैफे, सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का होगा प्रयास!

यूपी के 25 जिलों में खुलेंगे जन एआई कैफे ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम लोगों की जिंदगी से जोड़ने के लिए जन एआई कैफे स्थापित करने पर सहमति बनी. इसको लेकर बुधवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. एमओयू के तहत अगले 12 महीनों में चयनित 25 जिलों में एक-एक जन एआई कैफे खोला जाएगा.

यूपी के 25 जिलों में खुलेंगे जन एआई कैफे (Video credit: ETV Bharat) लखनऊ के एक निजी होटल में आविष्कार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित संकल्प भारत समिट का आयोजन किया गया. एमओयू के तहत इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों को तकनीक, रोजगार, सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. दावा है कि जन एआई कैफे स्थानीय समुदायों के लिए ऐसे केंद्रों के रूप में काम करेंगे, जहां लोग अपनी भाषा में एआई तकनीक का इस्तेमाल कर सकेंगे.