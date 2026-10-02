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सुलतानपुर में पीढ़ियां बना रहीं ममता की मूरत; कुशल कारीगरों के हाथो से आकार लेती दुर्गा प्रतिमा

पढ़िए संवाददाता फरीद अहमद की खास रिपोर्ट

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नवरात्र की शुरुआत से पहले मां दुर्गा की प्रतिमाओं पर कारीगरी करते मूर्तिकार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 4:14 PM IST

7 Min Read
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सुलतानपुर: हर जगह नवरात्र की तैयारियां जोरो शोरों से शुरू हो गई हैं. बाजार सजने लगे हैं, पंडालों को खूबसूरती से थीम वाइज डिजाइन किया जा रहा है. दूसरी तरफ कुछ कारीगर ऐसे भी हैं, जिनके लिए नवरात्र का मतलब महीनों पहले शुरू हो जाने वाली मेहनत है. मिट्टी से सने हाथों से ममता की मूरत बनाई जा रही है. मां दुर्गा के सुंदर स्वरूप को रंगों और कलर के हर एक कांबिनेशन से सजाया जा रहा है. आइए जानते हैं इन सुंदर मूर्तियों के पीछे कैसे होता काम...

माता की मूर्तियों को गढ़ते-सजाते कारीगर. (Video Credit; ETV Bharat)

इस दिन से नवरात्र शुरू: शारदीय नवरात्र 2026 की शुरुआत रविवार, 11 अक्टूबर को होगी और ये 9 दिनों का त्योहार 19 अक्टूबर तक चलेगा. इसके बाद, मंगलवार, 20 अक्टूबर को विजयादशमी (यानी दशहरा) मनाया जाएगा.

बांस के ढांचे से शुरू होती हैं प्रतिमाएं बनना: एक प्रतिमा का सफर बांस और लकड़ी के ढांचे से शुरू होता है. इसी ढांचे पर भूसा और मिट्टी की परतें चढ़ाई जाती हैं. कारीगर धीरे-धीरे शरीर का आकार तैयार करता है. इसके बाद बारी आती है चेहरे की. यहीं से कारीगर की असली कला दिखाई देती है. आंखों की बनावट, चेहरे के भाव, हाथों की मुद्रा और शरीर का संतुलन हर छोटी चीज प्रतिमा के स्वरूप को बदल देती है. मिट्टी सूखने के बाद प्रतिमा पर रंग चढ़ाया जाता है. फिर आभूषण, वस्त्र और अन्य सजावटी सामग्री लगाई जाती हैं. अंत में जब आंखों और चेहरे का काम पूरा होता है तो कुछ घंटे पहले तक मिट्टी से बनी आकृति मां दुर्गा के स्वरूप में सामने खड़ी दिखाई देती है.

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ऐसे तैयार की जाती माता की प्रतिमा. (Photo Credit; ETV Bharat)

कलकत्ता से सुल्तानपुर पहुंची कला: सुलतानपुर में मूर्ति निर्माण से जुड़े कुछ परिवारों की कहानी इस कला से भी पुरानी है. इनके बुजुर्ग दूसरे शहरों से मूर्ति बनाने का हुनर लेकर आए और फिर यही कला परिवार की पहचान बन गई. इसी विरासत को आगे बढ़ाने वाले कारीगरों में रॉबिन पाल भी शामिल हैं. उन्हें ये हुनर अपने पिता से मिला. करीब 5 दशक से चली आ रही ये परंपरा अब उनके हाथों से आगे बढ़ रही है. मिट्टी को आकार देते हुए रॉबिन पाल के लिए हर प्रतिमा अलग होती है. एक ही देवी की प्रतिमा बनाते हुए भी चेहरे के भाव, मुद्रा और सजावट में अलग-अलग बारीकियां रखी जाती हैं. यही बारीकियां एक साधारण मिट्टी की प्रतिमा को श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना देती हैं.

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देवी मां की प्रतिमा को कलर से रंगते (Photo Credit; ETV Bharat)

सबसे कठिन काम चेहरे पर भाव उतारना: प्रतिमाओं का शरीर तैयार करना एक प्रक्रिया है, लेकिन चेहरे को भाव देना कारीगर के अनुभव की परीक्षा माना जाता है. आंखें कैसी होंगी, चेहरे पर किस तरह का भाव होगा और प्रतिमा की पूरी मुद्रा कैसी दिखाई देगी. इन सबका असर अंतिम रूप पर पड़ता है. कारीगरों के लिए ये एक ऐसा काम है, जिसमें जल्दबाजी की कोई जगह नहीं. समय देना पड़ता है, परतों को सूखने देना पड़ता है और फिर अगला चरण शुरू करना होता है. कई बार एक प्रतिमा को तैयार करने में कई दिन तो बड़ी प्रतिमाओं में कई सप्ताह तक लग जाते हैं.

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मिट्टी सूखने के बाद मूर्ति को किया जाता कलर (Photo Credit; ETV Bharat)

नवरात्र आते ही बढ़ जाती जिम्मेदारी: नवरात्र नजदीक आते ही इन कारीगरों की व्यस्तता कई गुना बढ़ जाती है. अलग-अलग पूजा समितियों से मिलने वाले ऑर्डर समय पर पूरे करने की चुनौती रहती है. दिनभर मिट्टी और रंगों के बीच काम करने के बाद भी कारीगरों का ध्यान इस बात पर रहता है कि प्रतिमा पंडाल तक सुरक्षित पहुंचे और वहां स्थापित होने के बाद वैसी ही दिखाई दे जैसी उन्होंने कल्पना की थी. इन कारीगरों की मेहनत का सबसे खूबसूरत क्षण शायद वही होता है, जब महीनों की मेहनत के बाद तैयार प्रतिमा को पंडाल में स्थापित किया जाता है और श्रद्धालु उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं.

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मूर्ति बनाने की तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat)

सुलतानपुर की दुर्गा पूजा की रौनक में इन कारीगरों का योगदान भी शामिल है. वे सिर्फ प्रतिमाएं नहीं बनाते, बल्कि अपनी पीढ़ियों से चली आ रही कला को हर साल एक नया जीवन देते हैं. मिट्टी उनके हाथों में होती है, लेकिन उस मिट्टी में आकार लेती है आस्था. जब मां दुर्गा पंडाल में विराजती हैं, तो उनके साथ इन कारीगरों की मेहनत, हुनर और विरासत भी श्रद्धालुओं के सामने पहुंचती है.

ऑर्डर के हिसाब से मूर्तियों का मूल्य: मूर्तियों की स्टार्टिंग प्राइज़ 10 हजार से 50 हजार तक होती है. वहीं अगर बात करें इसकी लंबाई की तो 10 से 15 फीट की मूर्तियां ऑर्डर के तहत तैयार की जाती हैं.

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आंखों को डिजाइन देते मूर्तिकार (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्य कारीगर रॉबिन पाल बताते हैं कि जब उन्होंने अपने पिता से ये कारीगरी सीखी थी तो सुल्तानपुर में पहले गभड़िया पर आकर मूर्ति बनाते थे, फिर दरियापुर और अब शहर के सिविल लाइंस में उनका कारखाना है. वे बताते हैं कि मई लास्ट और जून के पहले हफ्ते में वे सुलतानपुर आ जाते हैं, फिर दिसम्बर तक रहते हैं. मुख्य रूप से मां दुर्गा, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां बनाते हैं. मूर्तियों की स्टार्टिंग प्राइज 10 से 50 हजार तक होती है. वहीं अगर बात करें इसकी लंबाई की तो 10 से 15 फीट की मूर्तियां ऑर्डर के तहत तैयार की जाती हैं.

कोलकाता से आता सजावट का सामान: रॉबिन ने बताया कि मिट्टी (चिकनी मिट्टी) स्थानीय इलाकों से मंगवाते हैं. बाकी का सामान जैसे पुआल और बांस आदि के साथ सजावटी सामान भी वो कोलकाता से मंगवाते हैं. कारीगर कहते हैं कि अब सबके दाम दोगुनें हो चुके हैं, मिट्टी का रेट भी पहले से दोगुने रेट में मिल रहा है और अन्य साज सज्जा का सामान भी महंगा हो चुका है, लेकिन उनका काम जारी है. इनकम के बारे में पूछने पर कहते हैं कि घर का खर्चा आराम से चल जाता है.

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मूर्ति को डिजाइन देते कारीगर. (Photo Credit; ETV Bharat)

रॉबिन ने बताया कि इस समय उनके साथ 16 कारीगर काम कर रहे हैं. सबका काम अलग-अलग है. कोई मिट्टी को मिलाता है, तो कोई बांस को आकार देकर उनसे अलग-अलग कृतियां बनाता है. मिट्टी को मिक्स करने वाले चित्तू विश्वास 16 सालों से मूर्ति कला से जुड़े हैं, उनका कहना है कि घर का खर्च चल जाता है.

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मूर्ति बनाते समय चेहरे पर इमोशन लाना चैलेंज (Photo Credit; ETV Bharat)

श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त मधुबन राम ने बताया कि बाहर के कारीगरों का उनके प्रदेश में ई-श्रम कार्ड बना हुआ है. ऑनलाइन है इसलिए इनको प्रदेश में सुविधा मिलती है. हमारे स्तर से समय-समय पर जांच और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कैम्प का आयोजन किया जाता है.

केंद्र सरकार से जुड़े सभी लाभों के लिए जागरूक किया जाता है. चूंकि इस काम में बीमारियों का भी खतरा रहता है. हालांकि मुख्य कारीगर रॉबिन पाल बताते हैं कि उनके सभी कारीगरों का श्रम कार्ड बना हुआ है और अभी तक किसी बीमारी आदि के लक्षण नहीं मिले हैं. कुछ मां का आशीर्वाद भी है जो उनकी कृपा बनी रहती है.

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