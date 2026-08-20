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जेन अल्फा पहले पढ़ाई पर फोकस करे, कैरियर बनाएं, फिर सिस्टम सुधारें

जेन अल्फा पहले पढ़ाई पर फोकस करे ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर: कुछ दिनों पहले दिल्ली के जंतर मंतर में हुए जेनजी प्रदर्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक नया और चौंकाने वाला मंजर देखने को मिल रहा है. जिन हाथों में स्कूल बैग और खिलौने होने चाहिए थे, उन हाथों में अब बुनियादी जरूरतों के लिए तख्तियां देखी जा रही है. दरअसल यह बच्चे जेनरेशन अल्फा (साल 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे) हैं, जो अपने माता-पिता या पुरानी पीढ़ियों की तरह व्यवस्था की नाकामियों को चुपचाप सहने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं. प्रदूषित हवा, टूटी सड़कें, साफ पानी की किल्लत और बदहाल स्कूलों को देखकर यह पीढ़ी प्रदर्शन कर सवाल पूछ रही है. जेन अल्फा कैरियर बनाएं फिर सिस्टम सुधारे (VIDEO Credit : ETV Bharat)