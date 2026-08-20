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जेन अल्फा पहले पढ़ाई पर फोकस करे, कैरियर बनाएं, फिर सिस्टम सुधारें

जेन अल्फा अपने माता-पिता की तरह व्यवस्था की नाकामियों को चुपचाप सहने के मूड में नहीं हैं.

जेन अल्फा पहले पढ़ाई पर फोकस करे
जेन अल्फा पहले पढ़ाई पर फोकस करे (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:45 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 9:12 PM IST

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कानपुर: कुछ दिनों पहले दिल्ली के जंतर मंतर में हुए जेनजी प्रदर्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक नया और चौंकाने वाला मंजर देखने को मिल रहा है. जिन हाथों में स्कूल बैग और खिलौने होने चाहिए थे, उन हाथों में अब बुनियादी जरूरतों के लिए तख्तियां देखी जा रही है.

दरअसल यह बच्चे जेनरेशन अल्फा (साल 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे) हैं, जो अपने माता-पिता या पुरानी पीढ़ियों की तरह व्यवस्था की नाकामियों को चुपचाप सहने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं. प्रदूषित हवा, टूटी सड़कें, साफ पानी की किल्लत और बदहाल स्कूलों को देखकर यह पीढ़ी प्रदर्शन कर सवाल पूछ रही है.

जेन अल्फा कैरियर बनाएं फिर सिस्टम सुधारे (VIDEO Credit : ETV Bharat)

नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म स्कूल में सातवीं कक्षा के छात्र शौर्य प्रताप सिंह ने कहा, जो छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वह एक नजरिए से सही तो हैं, लेकिन इस एज ग्रुप को अपनी पढ़ाई पर फोकस करनी चाहिए.

शौर्य ने कहा, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो प्रदर्शन या विरोध का तरीका उचित नहीं है. इसी तरह सातवीं के ही छात्र चिराग दुबे ने कहा, जेन अल्फ़ा को ये सोचना होगा कि ऐसे प्रदर्शन उनके करियर के लिहाज से ठीक नहीं है. जब आपकी पढ़ाई करने का समय है, तो पढ़ाई पर ध्यान लगाना होगा.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जेन अल्फा की ओर से बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा हैं. जिसमें वह बुनियादी सुविधाओं का मांग कर रहे है.


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Last Updated : August 20, 2026 at 9:12 PM IST

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