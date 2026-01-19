ETV Bharat / state

चंद्रापुरी के समीप गबनीगांव में जनरल स्टोर और होटल में लगी भीषण आग, दो वाहन भी जले, करोड़ों के नुकसान का अनुमान

रविवार देर रात गबनीगांव में एक जनरल स्टोर और होटल में भीषण आग लग गई.

Rudraprayag shop fire incident
गबनीगांव में जनरल स्टोर और होटल में लगी भीषण आग (Photo-ETV Bharat)
Published : January 19, 2026 at 9:55 AM IST

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ हाईवे से सटे चंद्रापुरी से लगभग 3–4 किमी दूर गबनीगांव स्थित एक जनरल स्टोर एवं होटल में रविवार देर रात भीषण आग लग गई. घटना की सूचना रात्रि करीब 1:30 बजे जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर सर्विस रुद्रप्रयाग और थाना अगस्त्यमुनि की टीमें तत्काल आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुईं. प्रथम दृष्टया आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि आग ने जनरल स्टोर व होटल को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था. आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दुकान के बाहर खड़े दो वाहन भी आग की चपेट में आ गए. आसपास रिहायशी इलाका होने के कारण स्थिति और भी संवेदनशील बनी हुई थी. अनुमान लगाया जा रहा है कि आग की घटना से करोड़ों का नुकसान हुआ है. घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

general store and a hotel caught fire
आग लगने से दो वाहन भी जले (Photo-ETV Bharat)

अग्निशमन विभाग के जवानों ने स्थानीय पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से तुरंत मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग को रिहायशी क्षेत्र में फैलने से रोक लिया. राहत एवं बचाव कार्य में रिन्यू जल ऊर्जा कुंड के कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा. उन्होंने अपने निजी वाहनों से लगातार जल आपूर्ति सुनिश्चित कर आग बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अग्निशमन दल के अथक प्रयासों के बाद आग पर पूर्णतः नियंत्रण पा लिया गया.

general store and a hotel caught fire
अग्निशमन विभाग ने बमुश्किल पाया आग पर काबू (Photo-ETV Bharat)

राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि, दुकान व वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है. प्रथम दृष्टया आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. वहीं राजस्व विभाग और पुलिस द्वारा अग्निकांड से हुई आर्थिक क्षति का विस्तृत आकलन किया जा रहा है. फायर सर्विस रुद्रप्रयाग ने नागरिकों से अपील की है कि दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विद्युत सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें. समय-समय पर वायरिंग की जांच कराएं तथा शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए आवश्यक उपकरण अवश्य लगाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन द्वारा क्षेत्रवासियों से सतर्क रहने की अपील की गई है, वहीं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

