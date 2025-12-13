ETV Bharat / state

'एफडीआई के नाम पर लूट रही हैं विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां', नई नीति से लगेगी लगाम: सांसद प्रवीण खंडेलवाल

दिल्ली की चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महासचिव एवं दिल्ली की चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार कर रही विदेशी कंपनियां एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के नाम पर लूट कर रही हैं. वे सभी ऐसे कार्य कर रही हैं, जो एफडीआई नीति में प्रतिबंधित हैं. इनमें प्रेडिक्टरी प्राइसिंग, गिफ्ट, डिस्काउंट, लॉस फंडिंग और इन्वेंटरी पर नियंत्रण जैसी प्रथाएं शामिल हैं. इन सब पर केंद्र सरकार सख्ती बरतने जा रही है. ई-कॉमर्स पर नई नीति एवं उपभोक्ता मामलों के नियम जल्द ही आने वाले हैं. राष्ट्रीय व्यापार नीति पर भी कार्य चल रहा है. सांसद खंडेलवाल शनिवार को कोटा दौरे पर थे. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि व्यापारियों के कौशल विकास के साथ-साथ उनकी एक ऑनलाइन दुकान भी होनी चाहिए, क्योंकि बाजार उपभोक्ता की मांग के अनुरूप चलता है. उपभोक्ता की सुविधा के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म विकसित करना जरूरी है, यदि भारतीय व्यापारी यह क्षमता विकसित कर लें, तो उन्हें नुकसान नहीं होगा. केंद्र एवं राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत हो रही है. आने वाले समय में एक मज़बूत तंत्र बन जाएगा, जिसके बाद कोई भी विदेशी कंपनी अनियमितता करते हुए पकड़ी जाएगी. CAIT के महासचिव एवं चांदनी चौक सांसद प्रवीण खंडेलवाल (ETV Bharat Kota)