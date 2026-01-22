ETV Bharat / state

कांग्रेस सेवादल के महा​सचिव पटेल बोले- बीजेपी की 'वोट काटने की नीति' है SIR

पटेल ने कहा कि केंद्र में मौजूदा सरकार देश को जोड़ने की नहीं, तोड़ने की बात कर रही है. यह झूठ पर आधारित सरकार है, जो लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी दे पाने में अक्षम है. झूठ के आधार पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सेवादल का कार्यकर्ता ऐसी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है और लोगों को वास्तविकता बता रहा है.

बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), मनरेगा जैसे मुद्दों और सदस्यता अभियान को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई. बैठक में अन्य जिलों से बुलाए गए पदाधिकारियों और कार्यकर्ता भी आए थे, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं मिली तो वे नाराज होकर बैठक छोड़कर चले गए.

अजमेर: ऑल इंडिया कांग्रेस सेवादल के महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी गोविंद भाई पटेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. पटेल ने कहा कि देश में झूठ के आधार पर काबिज यह सरकार लोगों को प्राथमिक सुविधाएं देने में भी नाकाम साबित हो रही है. कांग्रेस सेवादल के राजस्थान प्रभारी गोविंद भाई पटेल गुरुवार को अजमेर में थे. यहां उन्होंने अजमेर शहर और देहात कांग्रेस सेवादल की बैठक में शिरकत की.

एसआईआर वोट काटने की नीति: पटेल ने एसआईआर कार्यक्रम को बीजेपी की 'वोट काटने की नीति' बताया. उन्होंने कहा कि सेवादल बूथ स्तर पर बीएलओ के साथ बैठकर काम करेगी और जहां भी राजनीतिक मंशा से मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उसका विरोध करेगी. कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया पर नजर रखने का कार्य दिया गया है.

मनरेगा को कमजोर करने की साजिश: पटेल ने कहा कि मनरेगा को कानून बनाकर यूपीए सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए बनी इस कल्याणकारी योजना में बदलाव करके उसे प्रभावहीन बनाने की केंद्र सरकार की साजिश है. उन्होंने बताया कि सेवा दल के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की मंशा के बारे में लोगों को बताएंगे और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में लागू करवाने के लिए संघर्ष करेंगे.

यह भी पढ़ें: SIR पर पैनी नजर रखेगी कांग्रेस, 200 विधानसभाओं में लगाएगी पर्यवेक्षक

बैठक में अव्यवस्था, नाराज कार्यकर्ता लौटे: बैठक में एक अजीबोगरीब स्थिति तब पैदा हुई जब संभाग के अन्य जिलों से आए पदाधिकारियों ने देखा कि बैठक में सिर्फ 'अजमेर शहर' का बैनर लगा हुआ है, न कि संभाग स्तरीय बैठक का. इससे नाराज होकर ब्यावर आदि जिलों से आए कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक से वापस लौट गए. ब्यावर से आए पदाधिकारी बाबूलाल ने कहा कि उन्हें संभाग स्तरीय बैठक की सूचना दी गई थी, लेकिन बैठक में उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी और उन्हें सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.