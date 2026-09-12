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पलामू संसदीय क्षेत्र में रेलवे सुविधा बढ़ाने की मांग, पूर्व मध्य रेलवे के जीएम से मिले सांसद वीडी राम

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक से मुलाकात की है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

General Manager of East Central Railway met MP Vishnu Dayal Ram met in Palamu
पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने सांसद से की मुलाकात (पलामू) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 12:00 AM IST

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पलामूः पूर्व मध्य रेलवे के जीएम डिम्पी गर्ग ने शुक्रवार को डालटनगंज और बरवाडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर उन्होंने पलामू सांसद विष्णु दयाल राम से मुलाकात की. इसी मुलाकात के दौरान सांसद विष्णुदयाल राम ने जीएम डिम्पी गर्ग से पलामू संसदीय क्षेत्र में रेलवे सुविधा को बढ़ाने की मांग की.

सांसद विष्णुदयाल राम ने कई मुद्दों को लेकर जीएम से बातचीत की. सांसद ने संतरागाछी-खाटीपुरा जयपुर एक्सप्रेस 18061/18062 का परिचालन जल्द शुरू करने की मांग की. सांसद ने गढ़वा टाउन से रांची के लिए नई मेमू ट्रेन को लेकर काफी देर तक बातचीत की.

सांसद ने कहा कि मेमू ट्रेन चलने से पलामू गढ़वा के लोगों को काफी फायदा होगा. मेमू ट्रेन चलने से नौकरी पर साथ छात्र और बीमार लोगों को आने-जाने में काफी सहूलियत होगी. सांसद ने पटना सिंगरौली एक्सप्रेस को सिक्स सीधी रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग किया साथ ही साथ पलामू के इलाके में रेलवे का फैक्ट्री लगाने की भी मांग की है. इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई. सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि पलामू के इलाके के लोगों को रेलवे सुविधा बढ़ाने के लिए कई मुद्दों पर बातचीत की गयी है.

दरअसल सांसद पलामू के इलाके में रेलवे सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर कई स्तर पर आवाज उठाते रहे हैं. हाल ही में गया शेरघाटी रेल लाइन के लिए भी बजट जारी किया गया है. वहीं एक लंबे अरसे के बाद डालटनगंज के इलाके में पूर्व मध्य रेलवे के गम निरीक्षण किया है.

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डालटनगंज और बरवाडीह रेलवे स्टेशन
PALAMU
MP VISHNU DAYAL RAM
EAST CENTRAL RAILWAY
DEMAND FOR RAIL FACILITIES

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