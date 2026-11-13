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15 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया सहकारी भंडार का महाप्रबंधक, बिल पास करने की एवज में मांगी थी घूस

आरोपी सहकारी भंडार महाप्रबंधक ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड के कार्यवाहक महाप्रबंधक को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी मस्तराम मीणा की ओर से लंबे समय से दवाइयों के बिलों के भुगतान की प्रक्रिया से जुड़े मामले में परिवादी से रिश्वत की मांग की जा रही थी. इधर शुक्रवार को अचानक हुई ACB की इस कार्रवाई से सहकारी विभाग में खलबली मच गई है.