15 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया सहकारी भंडार का महाप्रबंधक, बिल पास करने की एवज में मांगी थी घूस

15 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया सहकारी भंडार का महाप्रबंधक, बिल पास करने की एवज में मांगी थी घूस
आरोप है कि बिलों के भुगतान और चेक जारी करवाने की एवज में आरोपी ने पांच प्रतिशत कमीशन की मांग की थी.
Published : November 13, 2026 at 6:02 PM IST
झालावाड़: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड के कार्यवाहक महाप्रबंधक को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी मस्तराम मीणा की ओर से लंबे समय से दवाइयों के बिलों के भुगतान की प्रक्रिया से जुड़े मामले में परिवादी से रिश्वत की मांग की जा रही थी. इधर शुक्रवार को अचानक हुई ACB की इस कार्रवाई से सहकारी विभाग में खलबली मच गई है.
झालावाड़ एसीबी के निरीक्षक साजिद खान ने बताया कि जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ ACB टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई की है जिसमें घूसखोर कार्यवाहक महाप्रबंधक मस्तराम मीणा को 15 हजार रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया है. साजिद खान ने बताया कि परिवादी की फर्म गुरु कृपा मेडिकोज, झालरापाटन द्वारा सहकारी उपभोक्ता भंडार को दवाइयों की सप्लाई की गई थी. फर्म के करीब 15 लाख 32 हजार रुपए का भुगतान किया जाना था जिसमें से 9 लाख 19 हजार रुपए के चेक तैयार किए गए थे. आरोप है कि इन बिलों के भुगतान और चेक जारी करवाने की एवज में आरोपी ने पांच प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी.
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परिवादी ने रिश्वत मांगने से परेशान होकर ACB में शिकायत दर्ज की थी. शिकायत के सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ब्यूरो ने जाल बिछाया. इसके बाद शुक्रवार को जैसे ही आरोपी मस्तराम मीणा ने परिवादी से 15 हजार रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त की, पहले से मुस्तैद ACB टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. उन्होंने बताया कि कार्यवाहक महाप्रबंधक के द्वारा करीब दो साल से परिवादी को नाजायज परेशान किया जा रहा था.
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निरीक्षक ने बताया कि उपमहानिरीक्षक पुलिस के सुपरविजन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीणा के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. उन्होंने बताया कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ एवं अग्रिम कार्रवाई जारी है. वहीं आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा. इसके साथ ही आरोपी के शहर स्थित व सवाई माधोपुर स्थित मकान पर एसीबी की टीम के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
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