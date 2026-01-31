ETV Bharat / state

आम बजट से जनता को उम्मीदें बड़ी, हर वर्ग को चाहिए बजट में कुछ खास,देखिए क्या है जनता की मांग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी.बजट से पहले ईटीवी भारत ने हर वर्ग से आगामी बजट को लेकर राय ली.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 4:06 PM IST

रितेश तंबोली,संवाददाता

रायपुर : देश का बजट रविवार को पेश होगा.इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ में भी उत्सुकता देखी जा रही है. बजट को लेकर अलग-अलग वर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. जहां व्यवसायियों ने सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी कम करने समेत क्रेडिट और डेबिट कार्ड सरचार्ज को कम करने की मांग की है,तो वहीं गृहिणियों ने बढ़ती महंगाई का विकल्प तलाशने को कहा है.वहीं युवाओं की बात करें तो उन्हें रोजगार, शिक्षा,स्वास्थ्य समेत और स्वरोजगार के लिए मिलने वाले लोन में भी रियायत चाहिए.


चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कस्टम ड्यूटी कम करने की मांग की

आम बजट को लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को काफी उम्मीद है. छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि सोने और चांदी में लगने वाले 6% कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया जाना चाहिए. इसके साथ ही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के परसेंटेज को कम किया जाना चाहिए. जीएसटी को सरल किया जाना चाहिए. इसके साथ ही इनकम टैक्स की दरों को कम करना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत रूप से इनकम बढ़े.

आम बजट से जनता को उम्मीदें बड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिलाओं को चाहिए महंगाई से राहत

आम बजट को लेकर महिलाओं का कहना है कि आम बजट संतुलित होना चाहिए. जिससे इसका फायदा सबको मिल सके. इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कमी होनी चाहिए और महंगाई पर भी नियंत्रण होना चाहिए. डेली नीड्स के समान में जीएसटी की दरों को कम किया जाना चाहिए. रोजमर्रा की चीजों में पेट्रोल डीजल के दाम भी बड़े हुए हैं उसे पर भी कमी होनी चाहिए.

युवाओं ने मांगा रोजगार और शिक्षा

आम बजट से युवाओं को भी को भी काफी कुछ अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं. युवाओं का कहना है कि आम बजट उच्च शिक्षा और रोजगार को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए. जिससे इसका सीधा फायदा युवाओं को मिलेगा. रोजगार उपलब्ध होने से युवाओं की बेरोजगारी दूर होगी. उच्च शिक्षा और तकनीकी पर इस बजट में ध्यान दिया जाता है तो छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि देश में 70% आबादी युवाओं की है.



सरकार बोली छत्तीसगढ़ को मिलेगी बड़ी सौगात

1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले आम बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केंद्र के बजट में छत्तीसगढ़ को वैसे भी पहले काफी कुछ मिला है. इस बार भी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ को अच्छी सौगात मिल सकती है. हॉस्पिटल कॉलेज और रेलवे परियोजनाओं के साथ ही सड़क को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती है.

हर वर्ग को बजट से बड़ी उम्मीदें
आम बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों की काफी कुछ उम्मीद और अपेक्षाएं हैं. चाहे वह राजनीतिक दल हो व्यापारी वर्ग हो महिला वर्ग हो या फिर युवा वर्ग सभी को इंतजार है तो बस आम बजट का. हर किसी की उम्मीद और अपेक्षाएं इस बजट से जुड़ी हुई है.अब निर्मला सीतारमण के पिटारे में से किसके लिए क्या निकलेगा अब से कुछ घंटे बाद इस बात से पर्दा उठ जाएगा.

