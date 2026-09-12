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चिकित्सक बोले, 'जन्म से पहले ही शिशुओं की संभावित जेनेटिक बीमारी बता देता है ये Test'

जयपुर में आयोजित जीन क्योर समिट 2026 में विशेषज्ञों ने शिशुओं में जेनेटिक बीमारियों पर चर्चा की.

Gene Cure Summit 2026 in Jaipur
जीन क्योर समिट 2026 (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: बच्चे में संभावित जेनेटिक बीमारी का पता लगाने के लिए पति–पत्नी अब प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले ही प्री-कॉन्सेप्शन टेस्ट कर सकते हैं. इससे समय पर संभावित खतरे का पता लग सकेगा और शिशु को उससे बचाया जा सकता है. जेनेटिक बीमारियों और उनकी स्क्रीनिंग से संबंधित विषयों पर देश–विदेश के विशेषज्ञों ने जयपुर में आयोजित 'जीन क्योर समिट 2026' में यह जानकारी दी.

कांफ्रेंस के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ प्रियांशु माथुर ने बताया कि पहले दिन विशेष सत्र में देश-विदेश से आए चिकित्सा विशेषज्ञों ने दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के निदान और उपचार पर गहन विचार-विमर्श किया. सत्र के दौरान एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी (यूके) के प्रो टिम ऐटमैन ने मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी और जीनेटिक्स के जरिए बीमारियों की सटीक और त्वरित पहचान की आधुनिक तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. ट्रेजरार डॉ लोकेश अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका के चिल्ड्रन्स न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ उदय पांडे ने बच्चों में होने वाली दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसीज की एडवांस रिसर्च पर जानकारी दी.

जे​नेटिक के मुद्दे पर चिकित्सकों ने किया मंथन (ETV Bharat Jaipur)

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टेस्ट से पता लगेंगे डिजीज कैरियर जीन: अहमदाबाद से आई डॉ उध्या कोटेचा ने बताया कि कुछ देशों में तो शादी से पहले ही प्री-कॉन्सेप्शन टेस्ट कराने की गाइडलाइन है, जिससे जेनेटिक बीमारी के मामले कम हो सकें. इस टेस्ट से पति–पत्नी में ऐसे जीन का पता लगा सकते हैं जिनमें कोई जेनेटिक बीमारी है. अगर एक जैसे जीन मिलते हैं, जो कोई न कोई जेनेटिक बीमारी के कैरियर (वाहक) होते हैं, तो उनकी जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है. प्रेग्नेंसी की मॉनिटरिंग करके शिशु को उस बीमारी से बचाने का प्रयास किया जाता है.

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'जरूर कराएं एचपीएलसी टेस्ट': बेंगलुरु से आए डॉ सुनील भट्ट ने बताया कि थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए एचपीएलसी टेस्ट कराया जाना चाहिए. इससे मां के शरीर में इन दोनों बीमारियों के वाहक जीन पता लगाए जा सकते हैं. अगर टेस्ट पॉजिटिव होता है तो पिता का टेस्ट भी किया जाता है. टेस्ट नेगेटिव होने पर बच्चे को कोई खतरा नहीं होता. लेकिन पिता भी पॉजिटिव होते हैं, तो बच्चे में सिकल सेल या थैलेसीमिया होने की संभावना 25 प्रतिशत तक होती है. इसके अलावा उन्होंने ब्राका वन जीन टेस्ट के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि अगर किसी महिला के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास है, तो उन्हें यह जीन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए. इससे उन्हें कैंसर होने की संभावना पता लग सकती है.

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