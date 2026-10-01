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यूपी टी-20 लीग में जेन जी लगाएंगे चौके-छक्के, हर घर में होगी गूंज

कानपुर: यूपी टी-20 लीग का पांचवां सीजन अगले साल अगस्त में होगा, जिसमें बड़ी संख्या में जेन जी चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे. इस संबंध में ईटीवी भारत की टीम ने यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर से खास बात की.

संजय कपूर ने अपने साक्षात्कार में बताया कि यूपी टी-20 लीग युवाओं के लिए अब तक का सबसे बड़ा मंच है, जहां उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है. इसी तरह उन्होंने कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए. फिर से यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब आप पर आपके वरिष्ठ भरोसा जताते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है. अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करते हुए पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ काम करना होता है.

उन्होंने कहा कि मैदान पर कोई खिलाड़ी जैसे अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ उतरता है, ठीक वैसे ही मेरी जिम्मेदारी एक मैदान की तरह है, जिसमें बेस्ट परफार्मेंस देनी है. किसी चुनौती से घबराना नहीं है और हार नहीं माननी है.



संजय कपूर ने पांचवें सीजन की तैयारी को लेकर कहा कि जब चौथा सीजन हो रहा था, तब 22 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेलाने के बाद हम कानपुर गए थे, लेकिन वहां कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर मैचेस इकाना में शिफ्ट हुए, लेकिन इस पूरी कवायद के दौरान हमें बीसीसीआई उपाध्यक्ष से लेकर सीएम और ग्राऊंड स्टाफ तक का जो साथ मिला, वह शब्दों में बयां नहीं कर सकते.

हर घर में टी 20 की होगी गूंज (Photo Credit : ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इस बार पूरे विश्व में यूपी टी 20 लीग देखा गया. छह टीमों के 150 युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. अब मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम यूपी टी 20 लीग के पांचवें सीजन का रोडमैप बनाएं. जिसमें टीमों की संख्या अधिक हो. यूपी के कई अन्य शहरों तक हम पहुंचें और यूपी के हर घर में टी 20 की गूंज सुनाई दे.

यूपी टी20 लीग का पांचवां सीजन (Photo Credit : ETV Bharat)

उन्होंने यह भी कहा कि ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम की मिट्टी, मेरे घर की मिट्टी है. इस स्टेडियम से एक ऐसा लगाव है, जो कहीं और नहीं हो सकता. अब यह स्टेडियम एक नई साज-सज्जा के साथ हमारे सामने होगा. स्टेडियम की सारी दुश्वारियां दूर होंगी. इस स्टेडियम में दर्शक क्षमता पर सबसे अधिक काम होगा, जलभराव की समस्या का निदान किया जाएगा, जिससे मैच में कोई बाधा न आए. ग्रीनपार्क स्टेडियम कानपुर के लिए आन-बान और शान जैसा है. बहुत जल्द इस स्टेडियम में क्रिकेट का पुराना गौरव लौटेगा.

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