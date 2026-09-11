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NAGAR NIKAY CHUNAV 2026: जयपुर में Gen Z वोटर बोले-जो भी जीते, विकास कार्यों में भेदभाव ना करें...

जयपुर: राजधानी जयपुर में शुक्रवार को निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 109 के लिए जालूपुरा स्थित दरबार राजकीय महिला महाविद्यालय में मतदान के लिए बड़ी संख्या में gen Z मतदाता पहुंचे. इन्होंने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया. खास बात ये है कि ज्यादातर gen Z वोटर युवतियां हैं. ईटीवी भारत ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर Gen Z मतदाता क्या सोचते हैं, उनसे जाना.

पहली बार वोट : पहली बार वोट डालने आई सानिया खान बोलीं, मैंने पहली बार वोट डाला है. अच्छे लेवल पर काम होना चाहिए. धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए. कभी ऐसा नहीं हो कि हमने दूसरे व्यक्ति को वोट दिया है और चुना कोई दूसरा व्यक्ति हो.उसके बाद ये नहीं हो कि वो हमारे लिए काम नहीं करें. उसे चाहिए कि वो पूरे वार्ड में काम करें. हमारे वार्ड में बिजली और सफाई की सबसे ज्यादा परेशानी है. बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड किया जाए. हमारे वार्ड में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है. सफाई पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए. पहली बार वोट डालने आई अन्य gen Z ने कहा कि ढाई साल में कोई काम नहीं हुआ है. वार्ड में बहुत ज्यादा गंदगी है. हम चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए वह वार्ड में सफाई का विशेष ध्यान रखें.

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