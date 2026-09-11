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NAGAR NIKAY CHUNAV 2026: जयपुर में Gen Z वोटर बोले-जो भी जीते, विकास कार्यों में भेदभाव ना करें...

किशनपोल क्षेत्र के जालूपुरा वार्ड 109 में जेन जी मतदाताओं ने कहा, जो भी प्रत्याशी जीते पूरे वार्ड में काम होने चाहिए.

Young women at a polling station in the Kishanpole area of ​​Jaipur.
जयपुर के किशनपोल क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर युवतियां (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 1:31 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में शुक्रवार को निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 109 के लिए जालूपुरा स्थित दरबार राजकीय महिला महाविद्यालय में मतदान के लिए बड़ी संख्या में gen Z मतदाता पहुंचे. इन्होंने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया. खास बात ये है कि ज्यादातर gen Z वोटर युवतियां हैं. ईटीवी भारत ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर Gen Z मतदाता क्या सोचते हैं, उनसे जाना.

पहली बार वोट : पहली बार वोट डालने आई सानिया खान बोलीं, मैंने पहली बार वोट डाला है. अच्छे लेवल पर काम होना चाहिए. धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए. कभी ऐसा नहीं हो कि हमने दूसरे व्यक्ति को वोट दिया है और चुना कोई दूसरा व्यक्ति हो.उसके बाद ये नहीं हो कि वो हमारे लिए काम नहीं करें. उसे चाहिए कि वो पूरे वार्ड में काम करें. हमारे वार्ड में बिजली और सफाई की सबसे ज्यादा परेशानी है. बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड किया जाए. हमारे वार्ड में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है. सफाई पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए. पहली बार वोट डालने आई अन्य gen Z ने कहा कि ढाई साल में कोई काम नहीं हुआ है. वार्ड में बहुत ज्यादा गंदगी है. हम चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए वह वार्ड में सफाई का विशेष ध्यान रखें.

पढ़ें: NAGAR NIKAY CHUNAV 2026: दूसरे चरण का मतदान जारी, 10 बजे तक पड़े 20.51 फीसदी वोट, पदमपुर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प

युवाओं में नशा बढ़ रहा: पहली बार वोट डालकर आई नाजमीन खान का कहना है कि हम चाहते हैं कि अभी जो वार्ड की स्थिति है वैसी नहीं रहनी चाहिए. वार्ड में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए. यहां के युवाओं में नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है. सफाई व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए. वार्ड को अच्छे से अच्छा किया जाए. हमारे वार्ड में नशा बहुत ज्यादा युवाओं में बढ़ गया है. इस पर रोक लगनी चाहिए. हमारे वार्ड में सरकारी अस्पताल भी नहीं है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. यही सोचकर हमने अच्छे प्रत्याशी को वोट किया. पहली बार वोट डालकर आई गजाला खान बोलीं, पहले से अच्छा होना चाहिए. व्यवस्था बेहतर होने चाहिए. गंदगी नहीं होनी चाहिए. सफाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए. किशनपोल विधानसभा का नंबर 109 सबसे चर्चित वार्ड है. यहां कांग्रेस विधायक अमीन कागजी की साख दांव पर है. कांग्रेस प्रत्याशी के सामने कई बागियों ने ताल ठोक रखी है.

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