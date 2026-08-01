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कोरबा में Gen-Z प्रोटेस्ट, एकलव्य स्कूल के बच्चों ने प्रिंसिपल और वॉर्डन के खिलाफ खोला मोर्चा, सड़क जामकर धरने पर बैठे

डेढ़ से 2 घंटे तक चक्काजाम किया, लिखित आश्वासन पर मानें, अपर कलेक्टर टीआर भारद्वाज ने दिया कार्रवाई का भरोसा

Eklavya School student protest
कोरबा में Gen-Z प्रोटेस्ट, एकलव्य स्कूल के बच्चों ने किया चक्काजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 5:18 PM IST

5 Min Read
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कोरबा: जेन-ज़ी प्रोटेस्ट का असर कोरबा जिले में भी देखने को मिला है. मूलभूत सुविधाओं की कमी पर कटघोरा विकासखंड के छूरी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा. समस्याओं से त्रस्त होकर बच्चों ने विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अपनी मांगों के लिए बच्चों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की. आखिरकार लिखित आश्वासन पर वे माने, मौके पर मौजूद अपर कलेक्टर ने उन्हें तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

अपर कलेक्टर टीआर भारद्वाज ने दिया कार्रवाई का भरोसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 घंटे तक जमकर नारेबाजी की

दरअसल, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के सैकड़ों छात्र-छात्राएं शनिवार की सुबह कोरबा कटघोरा मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए. सभी ने सड़क पर बैठकर धरना-प्रदर्शन और चक्काजाम कर दिया. बच्चों ने विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, समय पर भोजन या सामग्री नहीं मिलना और प्रशासनिक लापरवाही की बात कही है. बच्चे लंबे समय से कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं.

बच्चों के गंभीर आरोप

​बच्चों का आरोप है कि उन्हें आवासीय परिसर में मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं जैसे शुद्ध पेयजल, गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षण सामग्रियां समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं. कई बार विद्यालय प्रबंधन के सामने अपनी बातें रखने के बावजूद जब कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तो बच्चों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा. बच्चों के अनुसार उन्हें आदिवासी वर्ग से आने की बात कहकर अपमानित किया जाता है. पूरे आदिवासी समाज के लिए इस तरह की टिप्पणी की जाती है, जिससे हम बेहद आहत है.

​सड़क जाम और यातायात प्रभावित

शनिवार की सुबह ​समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र विद्यालय के बाहर सड़क पर बैठ गए और चक्काजाम कर दिया. सड़क पर बच्चों के बैठ जाने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे.

​अधिकारियों ने बच्चों और उनके अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया. प्रशासन की ओर से बच्चों की मांगों को गंभीरता से सुनने और जल्द से जल्द उनका निराकरण करने का आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ और सड़क पर यातायात को सुचारू रूप से बहाल किया गया.

Eklavya School student protest
डेढ़ से 2 घंटे तक चक्काजाम किया, लिखित आश्वासन पर मानें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

​बच्चों की प्रमुख मांगें

  • एकलव्य विद्यालय के प्रिंसिपल और वार्डन को तत्काल हटाएं
  • मेस में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता सुधार, मेनू के अनुसार खाना
  • छात्रावास परिसर में साफ-सफाई, बिजली, और शुद्ध पेयजल की सुचारू व्यवस्था
  • बीमार पड़ने पर बच्चों के लिए तुरंत मेडिकल सहायता और दवाइयों की उपलब्धता.​

विधायक को भी बताई गई थी समस्या

एकलव्य विद्यालय में 28 जुलाई को प्रवेश उत्सव मनाया गया था. इस दौरान कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल यहां मौजूद थे. आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर भी यहां पहुंचे हुए थे. बच्चों ने विधायक के वाहन को रोककर अपनी समस्याएं बताईं थी. जिसके बाद विधायक ने कलेक्टर तक यह बात पहुंचाई थी, कलेक्टर कुणाल दुधावत ने 29 जुलाई को जांच के आदेश भी दिए थे. जिसके बाद जांच टीम ने बच्चों की शिकायत के आधार पर जांच की, जो प्रक्रियाधीन है, लेकिन इसकी समय अवधि लंबी होने के कारण बच्चे शनिवार को ही धरने पर बैठ गए.

अपर कलेक्टर ने आंदोलन खत्म कराया

शनिवार के आंदोलन के बाद मौके पर पहुंचे अपर कलेक्टर टीआर भारद्वाज ने आज ही जांच पूरी कर लेने की बात कहते हुए आंदोलन समाप्त करवाया. उन्होंने यह भी कहा है कि जांच को तत्काल पूरा कर उचित एक्शन लिया जाएगा.

आदिवासी बच्चों के लिए विशेष तरह का है स्कूल

छत्तीसगढ़ में एकलव्य स्कूल (Eklavya Model Residential Schools) भारत सरकार और राज्य सरकार की एक संयुक्त पहल हैं. जो विशेष रूप से दूरदराज और आदिवासी बहुल क्षेत्रों के बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संचालित किए जाते हैं.

​राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्गीय बच्चों को उनकी प्रतिभा निखारने का अवसर देना और उन्हें उच्च शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है. इन स्कूलों में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है. ये पूरी तरह से आवासीय विद्यालय हैं और सभी चीजें निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं. साथ ही CBSE के पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा दी जाती है.

इसके अलावा स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब देने के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, जेईई की तैयारी के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाता है. पढ़ाई के साथ-साथ इन स्कूलों में खेलकूद, संगीत, कला, सांस्कृतिक गतिविधियों और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

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