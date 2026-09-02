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हरियाणा में HTET में गड़बड़ी पर भड़के GEN-Z, बोर्ड कार्यालय में प्रदर्शन कर समाधान की मांग की

जुलाई में हुई थी परीक्षाः 4-5 जुलाई को प्रदेश भर में भावी अध्यापकों की एचटेट-2025 की परीक्षा हुई थी, जिसमें तीन लाख के करीब बच्चों ने आवेदन किया था. इसी बीच जब एचटेट का रिजल्ट जारी हुआ है, तब से हजारों बच्चे प्रश्न पत्र व आंसर की में गलतियां बता कर समाधान की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर वो बार बार शिक्षा बोर्ड आकर धरना देते हैं. आज का धरना हंगामे में बदल गया.

भिवानीः नीट के बाद राज्य में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर GEN-Z का हंगामा शुरू हो गया है. एचटेट में धांधली के आरोप लगा कर बच्चे बार-बार शिक्षा बोर्ड में धरना देकर हंगामा करते हैं. अब अभ्यार्थी लिखित में आश्वासन की मांग पर बोर्ड का घेराव करके धरने पर बैठ गए हैं.

लिखित समाधान तक घेराव जारी रखने का ऐलानः घंटो तक धरना देने के बाद शिक्षा बोर्ड के सचिव दीपक बाबूलाल करवा बच्चों के बीच बातचीत के लिए आए. उन्होंने जल्द समाधान का भरोसा दिया, पर बच्चे बार-बार के आश्वासनों से इतने परेशान थे कि उन्होंने लिखित में समाधान का भरोसा मांगा. इसको लेकर वो शिक्षा बोर्ड के मुख्य गेट पर घेराव करके बैठ गए और महात्मा गांधी का पाठ पढ़ने लगे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि "लिखित में समाधान का भरोसा मिलने तक वो घेराव करके बैठे रहेंगे."

बार-बार तारीख से नाराज हैं छात्रः शिक्षा बोर्ड का घेराव कर रहे अभ्यार्थियों संदीप व निशांत ने कहा कि "बार हर ऑब्जेक्शन के 100-100 रुपये देने पर भी सुधार नहीं हो रहा. शिक्षा बोर्ड हर बार गलत अंसर की जारी करता है. यहां तक की ओएमआर सीट भी 100 रूपये फीस भरने पर डाउनलोड नहीं होती है." इन बच्चों ने बड़ा आरोप लगाया कि इस बार एचटेट में 20 से 30 सवाल गलत छपे थे, जिनका एनसीआरटी की किताबों का सबूत देने पर भी उतर सही नहीं माने जा रहे. इन बच्चों ने कहा कि शिक्षा बोर्ड प्रशासन बार-बार तारीख पर तारीख दे रहा है. पर इस बार लिखित में आश्वासन ना मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा.

क्या बोले बोर्ड के सचिवः इस पूरे मामले पर शिक्षा बोर्ड सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने कहा कि "तीन सप्ताह में सभी बच्चों की समस्या का समाधान करेंगे. इसको लेकर हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट की कमेटी बनेगी. इन गलतियों से सीख लेंगे ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हों."