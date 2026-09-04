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"जेन जी कनेक्ट यात्रा"; शिक्षा, रोजगार, भर्ती जैसे मुद्दों को लेकर साइकिल से निकले युवा, जानिये क्या हैं 10 मुख्य मांगें?

जेन जी कनेक्ट यात्रा में साइकिल से निकले युवा (Photo credit: ETV Bharat)

उनका आरोप है कि इसके बाद एक झटके में पेपर लीक हो जाता है. दूसरे झटके में परीक्षा रद्द हो जाती है. कभी भर्ती वर्षों तक लटकी रहती है. कभी रिजल्ट अदालत में फंस जाता है. युवाओं का बीता हुआ समय कौन लौटाएगा? उनकी उम्र, मेहनत और परिवार का पैसा कौन लौटाएगा?

उनका कहना है कि किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार के बच्चे जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या किसी सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो उसके माता-पिता अपनी बचत लगा देते हैं. कर्ज लेते हैं और कई बार जमीन गहना तक बेच देते हैं. बच्चा घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर महंगे कमरे और महंगी कोचिंग में रहकर अपना भविष्य बनाने की कोशिश करता है.

जस्टिस मोर्चा के पदाधिकारी सुधांशु बाजपेई कहते हैं कि आंदोलन ने साबित किया है कि छात्र और युवा एकजुट हों तो सरकार को झुकना पड़ता है. जंतर-मंतर सहित झारखंड के आंदोलन में शामिल छात्र-नौजवान नागरिक को बधाई. केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा युवाओं के संघर्ष और एकता की जीत है.

लखनऊ : शिक्षा, रोजगार और भर्ती जैसे अहम विषयों को लेकर गोरखपुर से शुरू हुई "जेन जी कनेक्ट यात्रा" दो अक्टूबर को उत्तर प्रदेश को राजधानी लखनऊ पहुंचेगी. 20 अगस्त को गोरखपुर के चौरा-चोरी से यह यात्रा शुरू हुई थी. कई युवा विभिन्न मुद्दों को लेकर साइकिल से यात्रा निकाल रहे हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में हर जगह युवा जुड़ रहे हैं. अपने अधिकारों को लेकर सजग हो रहे हैं. "जेन जी कनेक्ट यात्रा" के माध्यम से युवाओं और छात्रों से जुड़ी कौन-कौन सी मुख्य मांगें उठाई जा रही हैं, इसे लेकर जस्टिस मोर्चा के पदाधिकारियों से बातचीत की.





उनका आरोप है कि पुलिस सिपाही भर्ती के 60,244 के लिए 48 लाख से अधिक आवेदन आए. हर पद के लिए करीब 80 दावेदार, लेकिन परीक्षा रद्द करनी पड़ी. UPPSC की RO/ARD भर्ती में केवल 411 पदों के लिए 10.76 लाख युवाओं ने आवेदन किया. यह परीक्षा रद्द हुई. उन्होंने आरोप है कि आंकड़े बताते हैं कि पांच सालों में आयोग को 94.38 लाख आवेदन मिले, जबकि सिर्फ 58 हजार पद भरे गए.

उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के पीछे उन लाखों युवाओं की जिंदगी है जो इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और दूसरे शहरों में छोटे-छोटे कमरों में रहकर, महंगी कोचिंग और लाइब्रेरी की फीस भरकर, घर से भेजे गए जरुरत से कम पैसों में खाना और किताबें जुटाकर वर्षों तैयारी करते हैं. भर्ती समय पर न आने से उनकी उम्र निकलती है.

जेन जी कनेक्ट यात्रा में साइकिल से निकले युवा (Photo credit: ETV Bharat)





उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी की हर जरूरी चीज स्कूल, कॉलेज, फीस, परीक्षा, नौकरी, वेतन, अस्पताल, सड़क और साफ हवा सरकार की नीतियों से तय होती है. इस शिक्षा और रोजगार का सवाल राजनीति से अलग नहीं है. उनका आरोप है कि जब सरकारी संस्थान कमजोर किए जाते हैं, सरकारी पद खाली छोड़े जाते हैं और काम निजी फर्मों और ठेकेदारों के हवाले किया जाता है तो सबसे अधिक नुकसान गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चों का होता है.

उन्होंने मांग कि हम ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं जहां हर जिले में अच्छे सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग और रोजगार अवसर हों. हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए दिल्ली, नौकरी के लिए नोएडा और सम्मानजनक जीवन के लिए अपना घर छोड़ने की मजबूरी न हो.

साइकिल से निकले युवा (Photo credit: ETV Bharat)



कौन सी हैं मुख्य मांगें

हर साल भर्ती कैलेंडर जारी हो और परीक्षाएं तय समय पर हों.

सभी खाली सरकारी पद तत्काल भरे जाएं.

रुकी हुई भर्तियां और नियुक्तियां तुरंत शुरू हों.

परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, स्कोर कार्ड जारी हो.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भंग किया जाए.

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 वापस ली जाए.

ठेका-संविदा प्रथा बंद हो और समान काम का समान वेतन मिले.

निजी स्कूलों की फीस की अधिकतम सीमा सरकार तय करे.

सभी शोधार्थियों के लिए समान फेलोशिप तय हो.

छात्रों-शिक्षकों पर दर्ज सभी मुकदमें वापस हों.









छात्रों से मिले पदाधिकारी. (Photo credit: ETV Bharat)

इन जिलों से निकल रही जेन जी कनेक्ट यात्रा : 20 अगस्त को गोरखपुर के चौरी चौरा से शुरू होकर कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, ग़ाजीपुर, जौनपुर, बनारस, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए दो अक्टूबर को लखनऊ में समाप्त होगी. यात्रा के साथ प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभियान चलाया जा रहा है. एक हजार से अधिक कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के पास नुक्कड़ सभाएं, छात्र-युवा बैठकें और जनसंवाद आयोजित किए जा रहे हैं. विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों, बेरोजगार युवाओं, शिक्षकों, अभिभावकों और अलग-अलग सामाजिक समूहों की बात सुनी जा रही है.



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पदाधिकारी गोविंद ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन झारखंड में भी सफल रहा और उत्तर प्रदेश में भी युवाओं में पेपर लीक मुद्दों पर काफी नाराजगी है. "जेन जी" अपनी आवाज मुखर होकर उठा रहे हैं. स्कूलों की स्थिति के साथ ही शिक्षा की बदहाली को लेकर युवा सामने आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश में "जेन जी कनेक्ट यात्रा" को काफी समर्थन मिला है. हम लगातार युवाओं के मुद्दों को रख रहे हैं जिससे युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हमारी जो मांगे हैं उन पर अमल जरूर होना चाहिए.



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जस्टिस मोर्चा के पदाधिकारी प्रिंस प्रकाश का कहना है कि हमारी इस यात्रा में युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिला है. हम यात्रा निकालकर युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं. पहले जब हम यात्रा शुरू कर रहे थे तो डाउट था कि कहीं ऐसा न हो कि हमें युवाओं का समर्थन न मिले, लेकिन उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है.

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