दिल्ली के तुगलकाबाद में आयोजित हुआ Gen-Z सम्मेलन कार्यक्रम, मंत्री आशीष सूद ने किया युवाओं का मार्गदर्शन
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए. मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह बिल सिर्फ मोदी सरकार में ही मुमकिन था.
Published : August 2, 2026 at 8:59 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) की ओर से तुगलकाबाद डीडीए ग्राउंड में GEN-Z सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व सांसद दक्षिणी दिल्ली के रमेश बिधूड़ी पहुंचे. इस दौरान आशीष सूद ने कहा कि आज हम तुगलकाबाद में GEN-Z के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं. जिस तरह से जंतर मंतर पर गलत तरीके से हमारे और आपके घर के बच्चों को बरगलाकर आंदोलन किया गया, उनसे गलत भाषा का प्रयोग कराया गया, जो बेहद शर्मनाक था.
आशीष सूद ने कहा कि इतिहास गवाह है कि किसी भी सरकार को बनाने में यूथ का हाथ रहा है. पहले भी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफा हुए हैं, लेकिन क्या उससे सिस्टम बदला. सिस्टम तब बदला जब उसमें इंप्लीमेंटेशन किए गए. आज प्रश्न पत्र लीक होने पर कानून बना दिए गए, संसद में बिल पास हो गया, अब अगर इस तरह का कोई भी कार्य करता है तो उसे कठोर सजा मिलेगी तो यह सिर्फ मोदी सरकार में ही मुमकिन था.
VIDEO | Delhi: Minister Ashish Sood at the BJP Yuva Morcha's 'GenZ Sammelan' conclave says, "Resignation doesn't change anything. The government took accountability by conducting re-exam and taking measures to avoid further paper leaks."— Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2026
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/AOzB0gBag9
इस कार्यक्रम में पहुंचे Gen -Z भव पुरी बताते हैं कि यह कार्यक्रम बहुत ही इनफॉर्मेटिव था. हम सभी यूथ को गलत के खिलाफ आवाज उठाने का हक है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, ना कि सरकार के लिए गलत भाषा का प्रयोग कर के.
युवा मोर्चा दक्षिण दिल्ली द्वारा आयोजित GEN-Z सम्मेलन में पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री @rameshbidhuri जी के साथ युवाओ को संबोधित किया।— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) August 2, 2026
आज का युवा केवल अपने भविष्य का नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण का भी संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रहित, नवाचार और जनभागीदारी… pic.twitter.com/YMbelE4TdX
कार्यक्रम में पहुंचे एक और छात्र ने बताया कि युवाओं को पढ़ाई के दौरान ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए. अपनी आवाज उठाने का सबको हक हासिल है लेकिन सही तरीके से. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए. इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से मर्यादा में रहकर भी कर सकते हैं, क्योंकि देश में किसी भी सरकार के लिए यूथ की भागीदारी बहुत अहम रखती है.
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