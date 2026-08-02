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दिल्ली के तुगलकाबाद में आयोजित हुआ Gen-Z सम्मेलन कार्यक्रम, मंत्री आशीष सूद ने किया युवाओं का मार्गदर्शन

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए. मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह बिल सिर्फ मोदी सरकार में ही मुमकिन था.

तुगलकाबाद में Gen-Z सम्मेलन कार्यक्रम
तुगलकाबाद में Gen-Z सम्मेलन कार्यक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 2, 2026 at 8:59 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) की ओर से तुगलकाबाद डीडीए ग्राउंड में GEN-Z सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व सांसद दक्षिणी दिल्ली के रमेश बिधूड़ी पहुंचे. इस दौरान आशीष सूद ने कहा कि आज हम तुगलकाबाद में GEN-Z के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं. जिस तरह से जंतर मंतर पर गलत तरीके से हमारे और आपके घर के बच्चों को बरगलाकर आंदोलन किया गया, उनसे गलत भाषा का प्रयोग कराया गया, जो बेहद शर्मनाक था.

आशीष सूद ने कहा कि इतिहास गवाह है कि किसी भी सरकार को बनाने में यूथ का हाथ रहा है. पहले भी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफा हुए हैं, लेकिन क्या उससे सिस्टम बदला. सिस्टम तब बदला जब उसमें इंप्लीमेंटेशन किए गए. आज प्रश्न पत्र लीक होने पर कानून बना दिए गए, संसद में बिल पास हो गया, अब अगर इस तरह का कोई भी कार्य करता है तो उसे कठोर सजा मिलेगी तो यह सिर्फ मोदी सरकार में ही मुमकिन था.

इस कार्यक्रम में पहुंचे Gen -Z भव पुरी बताते हैं कि यह कार्यक्रम बहुत ही इनफॉर्मेटिव था. हम सभी यूथ को गलत के खिलाफ आवाज उठाने का हक है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, ना कि सरकार के लिए गलत भाषा का प्रयोग कर के.

कार्यक्रम में पहुंचे एक और छात्र ने बताया कि युवाओं को पढ़ाई के दौरान ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए. अपनी आवाज उठाने का सबको हक हासिल है लेकिन सही तरीके से. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए. इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से मर्यादा में रहकर भी कर सकते हैं, क्योंकि देश में किसी भी सरकार के लिए यूथ की भागीदारी बहुत अहम रखती है.

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