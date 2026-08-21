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'गर्मी में बिना पंखा के कैसे रहेंगे..' बिहार में Gen Alpha का प्रदर्शन, बेंच-डेस्क लेकर सड़क पर उतरे

मुजफ्फरपुर में छात्रों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )