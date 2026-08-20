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यूपी में Gen Alpha का विरोध तेज, हमीरपुर, उन्नाव के बाद अब बस्ती में रोका MLA का काफिला, ये मांग उठाई

बस्ती/हमीरपुर/उन्नाव: यूपी में Gen Alpha का विरोध प्रदर्शन जारी है. हमीरपुर, उन्नाव के बाद अब बस्ती में MLA का काफिला स्कूली बच्चों ने रोक लिया. बच्चों ने विधायक से जर्जर सड़क बनवाने की मांग की. इस पर विधायक ने अफसरों से बात कर जल्द ही सड़क बनवाने का आश्वासन देकर शांत कराया है.



बस्ती में रोका विधायक का काफिला

बस्ती के रुधौली क्षेत्र में भी जेन-अल्फा का गुस्सा देखने को मिल रहा है. रास्ते में जलजमाव की समस्या को लेकर जेन-अल्फा ने वहां से गुजर रहे स्थानीय सपा विधायक राजेंद्र चौधरी के काफिले को रोक दिया. बच्चों ने विधायक को समस्या दिखाई और उसे दूर कराने की मांग की. विधायक ने वहीं से अधिकारियों से बात की और बच्चों को आश्वस्त किया कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा. इसके बाद ही छात्र-छात्राओं ने विधायक को जाने दिया.

रुधौली विधायक राजेंद्र चौधरी ने बताया कि बच्चों की समस्याएं सुनी गई है. सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनकी समस्याएं का निराकरण किया जाए.

दरअसल, बस्ती के मुड़ाडिहा उर्फ भोपालपुर हनुमानगंज की तरफ जाने वाले सरयू नहर खंड चार नहर मार्ग पर रास्ते पर जलभराव हो गया है. इस वजह से यहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है. हनुमानगंज नहर मार्ग से इंटर कॉलेज, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों के सैकड़ों छात्र और छात्राएं हर दिन गुजरते हैं. .

जलभराव के कारण बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं. उनकी ड्रेस और जूता गंदे पानी में भीग जाता है. बुधवार को स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र-छात्राएं अपने घरों को लौट रहे थे. इसी दौरान विधायक का काफिला वहां गुजर रहा था. इस दौरान छात्र-छात्राओं ने विधायक राजेंद्र चौधरी के काफिले को रोक दिया.

हमीरपुर में लगातार छात्र आंदोलित

बता दें कि कुरारा क्षेत्र के भौली और बचरौली गांव के स्कूली बच्चों ने बुधवार को स्कूल जाने के बजाय सड़क निर्माण की मांग को लेकर डीएम से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट की ओर निकल पड़े. छात्रों का कहना था कि स्कूल जाने वाली सड़क बदहाल स्थिति में है, जिससे उन्हें आने-जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

इधर स्कूली बच्चों के कलेक्ट्रेट जाने की खबर मिलने पर सिटी फॉरेस्ट के पास पुलिस ने बच्चों को रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी ये बच्चे गलियों और कच्चे रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ गए. कलेक्ट्रेट पहुंचकर बच्चों ने जिला कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क निर्माण की मांग करने लगे. एडीएम राकेश कुमार ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों की टीम मौके पर भेजी गई है.