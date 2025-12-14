ETV Bharat / state

आसमान में होगी कुदरती आतिशबाजी, खुली आंखों से देखिए एक साथ उल्काओं की वर्षा

भोपाल: भारत का आसमान रविवार को कुदरती आतिशबाजी से रौशन होगा. रात में चमकदार उल्‍काओं की आतिशबाजी दिखने जा रही है. आप अपनी आंखों से इस यादगार लम्हे के साक्षी बन सकेंगे. इस वर्ष की सबसे शानदार उल्का वर्षा को आकाश में चमकदार लाईन के रूप में देख सकते हैं. नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि "प्रति घंटे 100 से अधिक उल्काएं दिखाई दे सकती हैं. इस उल्का वर्षा को देखने का सबसे अच्छा समय रविवार लगभग रात 9 बजे से लेकर भोर का समय होगा.

रात 9 बजे से लगाएं आसमान पर निगाह, जानिए कहां से आए ये तारे

सारिका घारू ने बताया कि "उल्‍का की बौछार मिथुन या जेमिनी तारामंडल के सामने से ही होती दिखने के कारण इसका नाम जेमि‍नीड उल्‍कापात रखा गया. अन्य अधिकांश उल्का वर्षाओं के विपरीत, जेमिनिड्स उल्का वर्षा किसी कमेट से नहीं, बल्कि एक एस्टेरॉयड 3200 फेथॉन से संबंधित है. यह क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 1.4 वर्ष का समय लेता है. जब पृथ्‍वी दिसंबर माह में इस समय पर इसके द्वारा छोड़े गये धूल से होकर गुजरती है तो धूल एवं चट्टान हमारे वायुमंडल के उपरी भाग के संपर्क में आकर जल जाती है जो हमें उल्‍का बौछार के रूप में दिखाई देती है.