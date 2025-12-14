आसमान में होगी कुदरती आतिशबाजी, खुली आंखों से देखिए एक साथ उल्काओं की वर्षा
रविवार की रात को आसमान में जेमिनीड उल्कापात देखने को मिलेगा. जेमिनीड उल्का वर्षा कमेट से नहीं, बल्कि एक एस्टेरॉयड 3200 फेथॉन से संबंधित है.
भोपाल: भारत का आसमान रविवार को कुदरती आतिशबाजी से रौशन होगा. रात में चमकदार उल्काओं की आतिशबाजी दिखने जा रही है. आप अपनी आंखों से इस यादगार लम्हे के साक्षी बन सकेंगे. इस वर्ष की सबसे शानदार उल्का वर्षा को आकाश में चमकदार लाईन के रूप में देख सकते हैं. नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि "प्रति घंटे 100 से अधिक उल्काएं दिखाई दे सकती हैं. इस उल्का वर्षा को देखने का सबसे अच्छा समय रविवार लगभग रात 9 बजे से लेकर भोर का समय होगा.
रात 9 बजे से लगाएं आसमान पर निगाह, जानिए कहां से आए ये तारे
सारिका घारू ने बताया कि "उल्का की बौछार मिथुन या जेमिनी तारामंडल के सामने से ही होती दिखने के कारण इसका नाम जेमिनीड उल्कापात रखा गया. अन्य अधिकांश उल्का वर्षाओं के विपरीत, जेमिनिड्स उल्का वर्षा किसी कमेट से नहीं, बल्कि एक एस्टेरॉयड 3200 फेथॉन से संबंधित है. यह क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 1.4 वर्ष का समय लेता है. जब पृथ्वी दिसंबर माह में इस समय पर इसके द्वारा छोड़े गये धूल से होकर गुजरती है तो धूल एवं चट्टान हमारे वायुमंडल के उपरी भाग के संपर्क में आकर जल जाती है जो हमें उल्का बौछार के रूप में दिखाई देती है.
सारिका घारू ने बताया कि आम लोग इन्हें टूटते तारे कहते हैं जबकि तारे तो करोड़ों किमी दूर हैं. ये उल्का बौछार तो मात्र 100 किलोमीटर के दायरे में होती है इसलिये इन्हें टूटता तारा मानना सही नहीं है.
कहां से बेहतर दिखेगी ये बरसात?
आप शहर की रोशनी से दूर सुरक्षित अंधेरी जगह चुनें. उस स्थान पर पहुंचकर आंखों को अंधेरे के अनुसार ढलने के लिये 20 मिनट का समय दें. उल्का वर्षा लगभग रात 9 बजे से उत्तर पूर्व दिशा में देखी जा सकेगी. किसी खास उपकरण जैसे टेलिस्कोप, बाइनाकुलर की जरूरत नहीं होती है. केवल आकाश साफ और बादल रहित होना चाहिये.
सारिका ने बताया कि अधिकांश सोशल मीडिया में इस बौछार को देखने का समय 13 -14 दिसंबर की रात बताया है जो कि भारत का समय न होकर पश्चिमी देशों के लिये है. शनिवार 13 दिसंबर को यह गुड श्रेणी में दिखाई देगी लेकिन एक्सीलेंट श्रेणी में यह 14 दिसंबर यानी आज ही दिखेगी.