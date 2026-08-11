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GeM से दिल्ली के MSME को नई उड़ान, सरकारी खरीद में 156 फीसद का बंपर उछाल

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की सरकारी खरीद प्रक्रिया में आए डिजिटल बदलावों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की तकदीर बदल दी है 'सरकारी ई-मार्केटप्लेस' (GeM) के इस्तेमाल से दिल्ली में सरकारी खरीद का चेहरा पूरी तरह बदल गया है. नतीजा यह है कि न केवल खरीद में पारदर्शिता और तेजी आई है, बल्कि छोटे उद्यमियों, महिला कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए अवसरों के नए द्वार खुल गए हैं. दिल्ली की इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार की ओर से ‘सस्टेंड सर्विसेस प्रिक्यूरमेंट एडोप्शन’ श्रेणी में विशेष सम्मान भी दिया गया है.

आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक 1,595 करोड़ रुपये की खरीद दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 624 करोड़ रुपये की तुलना में 156 प्रतिशत अधिक है. वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 4,311 करोड़ रुपये की सरकारी खरीद जेम के जरिए हुई, जो 2024-25 की तुलना में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है. इसमें से 2,177 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी केवल एमएसई (MSE) की रही.

समावेशी विकास: महिलाओं और स्टार्टअप्स को मौका

वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों पर नजर डालें तो महिला उद्यमियों से 315 करोड़ रुपये, स्टार्टअप्स से 405 करोड़ रुपये और एससी/एसटी वर्ग के उद्यमियों से 41 करोड़ रुपये की खरीद हुई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि एमएसएमई न केवल अर्थव्यवस्था की नींव हैं, बल्कि रोजगार और इनोवेशन के सबसे बड़े स्रोत हैं. सरकार का प्रयास है कि सरकारी खरीद का लाभ बड़े घरानों तक सीमित न रहकर छोटे और उभरते उद्यमियों तक पहुंचे.