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GeM से दिल्ली के MSME को नई उड़ान, सरकारी खरीद में 156 फीसद का बंपर उछाल

GeM से दिल्ली के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नई उड़ान, सरकारी खरीद में रिकॉर्ड 156 फीसदी की बढ़ोतरी.

GeM से सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी: पीयूष गोयल
GeM से सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी: पीयूष गोयल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2026 at 2:02 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की सरकारी खरीद प्रक्रिया में आए डिजिटल बदलावों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की तकदीर बदल दी है 'सरकारी ई-मार्केटप्लेस' (GeM) के इस्तेमाल से दिल्ली में सरकारी खरीद का चेहरा पूरी तरह बदल गया है. नतीजा यह है कि न केवल खरीद में पारदर्शिता और तेजी आई है, बल्कि छोटे उद्यमियों, महिला कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए अवसरों के नए द्वार खुल गए हैं. दिल्ली की इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार की ओर से ‘सस्टेंड सर्विसेस प्रिक्यूरमेंट एडोप्शन’ श्रेणी में विशेष सम्मान भी दिया गया है.

आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक 1,595 करोड़ रुपये की खरीद दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 624 करोड़ रुपये की तुलना में 156 प्रतिशत अधिक है. वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 4,311 करोड़ रुपये की सरकारी खरीद जेम के जरिए हुई, जो 2024-25 की तुलना में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है. इसमें से 2,177 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी केवल एमएसई (MSE) की रही.

समावेशी विकास: महिलाओं और स्टार्टअप्स को मौका

वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों पर नजर डालें तो महिला उद्यमियों से 315 करोड़ रुपये, स्टार्टअप्स से 405 करोड़ रुपये और एससी/एसटी वर्ग के उद्यमियों से 41 करोड़ रुपये की खरीद हुई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि एमएसएमई न केवल अर्थव्यवस्था की नींव हैं, बल्कि रोजगार और इनोवेशन के सबसे बड़े स्रोत हैं. सरकार का प्रयास है कि सरकारी खरीद का लाभ बड़े घरानों तक सीमित न रहकर छोटे और उभरते उद्यमियों तक पहुंचे.

ट्रेनिंग और हैंडहोल्डिंग पर जोर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर

आने वाली शुरुआती दिक्कतों को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार विभाग स्तर पर ट्रेनिंग दे रही है. पिछले वित्त वर्ष में 65 से अधिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिनमें 3,600 से ज्यादा लोगों को जेम के इस्तेमाल, बिडिंग प्रक्रिया और पारदर्शिता के गुर सिखाए गए. शिक्षा विभाग से लेकर प्रमुख अस्पतालों तक में जेम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. पारदर्शी और तेज सिस्टम जेम पोर्टल पर ऑनलाइन ऑर्डर, भुगतान और एआई-आधारित अनियमितता पहचान प्रणाली जैसी सुविधाओं ने खरीद प्रक्रिया को आसान बना दिया है. वित्त विभाग और जेम टीम के बीच मंथली रिव्यू सिस्टम के जरिए टेंडर्स की निगरानी की जा रही है.

बता दें कि दिल्ली के कारोबारियों के लिए यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें अब केवल दिल्ली सरकार ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के खरीदारों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली के विक्रेताओं को करीब 95 प्रतिशत ऑर्डर बाहरी स्रोतों से मिले, जो यह साबित करता है कि स्थानीय उत्पाद अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा रहे हैं.

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