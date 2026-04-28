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कांग्रेस में एकजुटता के दावों की खुली पोल, कई जिलों में गुटबाजी चरम पर, पार्टी की बढ़ी टेंशन

निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर संगठन को ग्रास रूट पर मजबूत करने में जुटी प्रदेश कांग्रेस खुद गुटबाजी से जूझ रही है.

Rajasthan Congress Politics
जयपुर कांग्रेस मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 5:08 PM IST

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जयपुर: राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व भले ही प्रदेश में एकजुटता के लाख दावे करता हो, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. कई जिले तो ऐसे हैं, जहां पर गुटबाजी चरम पर है. हाल ही प्रदेश नेताओं से लेकर जिलों तक में कांग्रेस नेताओं के बीच गुटबाजी और बयानबाजी ने प्रदेश नेतृत्व की टेंशन बढ़ा दी है.

निकाय पंचायत चुनाव के मद्देनजर संगठन को ग्रास रूट पर मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे 'संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ' अभियान के दौरान कई जिलों में नेताओं के बीच गुटबाजी से पार्टी का सामना हो रहा है. आलम यह है कि नेताओं में गुटबाजी इस कदर हावी है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने ही आरोप-प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं.

ऐसे में पार्टी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एक तरफ तो निकाय पंचायत चुनाव में पार्टी का परचम लहराने का दबाव है तो दूसरी तरफ गुटबाजी पर लगाम नहीं लग पा रही है. इससे पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है. कांग्रेस के सियासी गलियारों में ही इस तरह की चर्चा है कि अगर गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो इसका नुकसान निकाय और पंचायत चुनाव में उठाना पड़ सकता है.

गहलोत-पायलट के बीच अदावत जग जाहिर : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच अदावत जग जाहिर है. पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत हाल ही में कई बार मानेसर कांड का जिक्र करते हुए इशारों ही इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साध चुके हैं. डीडवाना में भी मंच से भाषण देते हुए गहलोत ने पायलट का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा था.

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पढ़ें : पायलट की दोनों टांगें कांग्रेस में, उम्मीद करता हूं अब वे हमें छोड़कर नहीं जाएंगे : गहलोत

सोमवार को भी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि सचिन पायलट की दोनों टांग कांग्रेस में है और हम उम्मीद करते हैं कि वह अब हमें छोड़कर नहीं जाएंगे. पहले वो भटक कर मानेसर चले गए थे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगातार सचिन पायलट पर बयान को लेकर भी कांग्रेस के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा चल रही है.

गुंजल-धारीवाल गुट भी आमने-सामने : पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना तो कोटा जिले में करना पड़ रहा है. यहां वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल को लेकर है. कई मौके ऐसे आए हैं, जब दोनों ही गुट आमने-सामने हो चुके हैं. हाल ही में 'संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ' अभियान को लेकर बुलाई गई शहर कांग्रेस की बैठक में दोनों धड़ों के नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई थी. धारीवाल और प्रहलाद गुंजल एक दूसरे के धुरविरोधी माने जाते हैं. यही वजह है कि कोटा शहर कांग्रेस भी दो गुटों में बंटी हुई है.

झुंझुनू में भी गुटबाजी हावी : यही स्थिति झुंझुनू जिले में भी है, जहां पर बृजेंद्र ओला और रीटा चौधरी गुट आमने-सामने हैं. पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा भी ओला परिवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. संगठन सृजन अभियान के दौरान रीटा चौधरी को जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद यहां गुटबाजी बढ़ी है. ओला अपने किसी समर्थक को जिलाध्यक्ष बनवाना चाहते थे.

गोविंद मेघवाल और डूडी गुट आमने-सामने : बीकानेर भी एक ऐसा जिला है, जहां पर कांग्रेस में गुटबाजी हावी है. यहां पर पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल और दिवगंत नेता रामेश्वर डूडी गुट आमने-सामने है. डूडी की पत्नी सुशीला डूडी अभी नोखा से कांग्रेस विधायक हैं. हाल ही में गोविंद राम मेघवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने डूडी गुट को भाजपा की B टीम करार दिया था. इसके बाद डूडी गुट के नेताओं ने गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी हुए थे. लोकसभा चुनाव के दौरान भी गोविंद राम मेघवाल ने कांग्रेस के ही कई नेताओं पर उन्हें हराने के आरोप लगाए थे. उस पर भी खूब बवाल हुआ था.

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बाड़मेर में भी गुटबाजी हावी : वहीं, बाड़मेर जिले में भी गुटबाजी चरम पर है. यहां पर बायतु से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री अमीन खान और पूर्व विधायक मेवाराम जैन आमने-सामने हैं. हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने भी मेवाराम जैन ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष और हरीश चौधरी पर सवाल खड़े किए थे. बाड़मेर में हरीश चौधरी अमीन खान और मेवाराम जैन के धुर विरोधी हैं.

लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से निष्कासित किए गए अमीन खान और मेवाराम जैन की घर वापसी को लेकर भी हरीश चौधरी ने काफी विरोध किया था. बाड़मेर में एक सभा के दौरान भी जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमीन खान का मंच से नाम लिया था, तब भी हरीश चौधरी ने इसका विरोध किया था.

संगठन सृजन अभियान के बाद ज्यादा उभरी गुटबाजी : वहीं, कई जिलों में चल रही गुटबाजी को लेकर कांग्रेस को करीब से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि राजस्थान में जब से संगठन सृजन अभियान हुआ है, तब से ही गुटबाजी हावी हो गई है. प्रदेश से लेकर जिलों तक में नेता एक दूसरे के सामने हैं. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सचिन पायलट पर मानेसर कांड को लेकर हमलावर रहते हैं.

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झुंझुनू, बीकानेर, बाड़मेर, कोटा जैसे जिलों में गुटबाजी चरम पर है. यहां पर नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच अदावत देखने को मिलती है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दावा करते हैं कि गुटबाजी नहीं है और हम एकजुट हैं और मिलकर निकाय पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर भाजपा का सूपड़ा साफ करेंगे, लेकिन आज की जो परिस्थितियां कांग्रेस में चल रही हैं, उससे लगता नहीं है कि कांग्रेस एकजुट होकर जीत का परचम लहरा पाएगी. गुटबाजी पर जल्द ही विराम नहीं लगा तो आने वाले समय में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है.

धड़ों में बंटी है कांग्रेस : राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि कांग्रेस में सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि प्रदेश से लेकर जिला लेवल तक, कांग्रेस धड़ों में बंटी हुई है. प्रदेश लेवल पर भी कई नेताओं के गुट बने हुए हैं और जब तक ऊपर के लेवल पर नेताओं को गुटबाजी खत्म करके एकजुट नहीं किया जाता है, तब तक धरातल पर इसका संदेश नहीं जाएगा और गुटबाजी खत्म नहीं होगी. इसलिए प्रदेश नेतृत्व और पार्टी हाईकमान को भी चाहिए कि टॉप लीडरशिप में गुटबाजी खत्म करने का प्रयास करे.

पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं : इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि पार्टी नेताओं के बीच कोई मनमुटाव और गुटबाजी नहीं है. कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है. सबको अपनी-अपनी बात कहने का अधिकार है. पार्टी फोरम पर कोई अपनी बात कहता है तो उसकी बात सुनी जाती है. कई बार बैठकों के दौरान नेता और कार्यकर्ता संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर अपने सुझाव रखते हैं. टॉप लीडरशिप से लेकर जिलों में हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता है कि चाहे निकाय-पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित होनी चाहिए. इसके लिए अपने सुझाव देते हैं. गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है.

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