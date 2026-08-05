गहलोत बोले, छात्रसंघ चुनाव कराए सरकार, अनशन पर बैठे छात्र से मुख्यमंत्री खुद करें संवाद
गहलोत ने कहा कि उनके कार्यकाल में छात्रसंघ चुनाव इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि अंतिम समय में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी.
Published : August 5, 2026 at 5:40 PM IST
जयपुर: छात्रसंघ चुनाव मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे छात्र शुभम रेवाड़ की तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बुधवार को एसएमएस अस्पताल जाकर शुभम का हालचाल जाना. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेशभर के विद्यार्थी लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है. शुभम पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर हैं. अब उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया है, ऐसे संवेदनशील मामले में मुख्यमंत्री को स्वयं पहल कर संवाद करना चाहिए और सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए.
'छात्र राजनीति से निकले कई नेता': गहलोत ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला है. छात्र राजनीति से निकलकर अनेक नेता राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर तक पहुंचे हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे थे, राजस्थान में भी रघु शर्मा, महेश जोशी, राजेंद्र राठौड़ सहित अनेक नेता छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं. वह स्वयं भी छात्र राजनीति से निकले हैं और चुनाव हारने के बावजूद राजनीति में शिखर तक पहुंचे है. गहलोत ने कहा कि उनके कार्यकाल में छात्रसंघ चुनाव इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि अंतिम समय में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई थी, उस समय कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट कहा था कि चुनाव समाप्त होने के बाद छात्रसंघ चुनाव कराए जाएंगे.
पढ़ें: अशोक गहलोत बोले,' कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट, बहुमत आने से कोई नहीं रोक सकता'
'युवाओं की सामूहिक मांग': उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इस मांग का समर्थन कर रही है क्योंकि यह राजस्थान के युवाओं की सामूहिक मांग है. गहलोत ने कहा कि छात्र नेता शुभम रेवाड़ लाखों विद्यार्थियों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यदि सरकार सकारात्मक रुख नहीं अपनाती तो यह चिंता का विषय है. उन्होंने बताया कि उन्होंने जयपुर जिला कलक्टर से भी इस संबंध में बात की है और सरकार तक विद्यार्थियों की बात पहुंचाने का भरोसा दिलाया है. गहलोत ने कहा कि उन्होंने शुभम रेवाड़ से भी अपील की है कि यदि सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले, तो अनशन समाप्त करने पर विचार करें. उन्होंने कहा कि यह किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे छात्र समुदाय का मुद्दा है और इसमें एबीवीपी सहित सभी छात्र संगठनों को साथ आना चाहिए.
पढ़ें: गहलोत का बड़ा बयान, बोले- जोधपुर में हालत बहुत खराब, लोगों को काला पानी पिलाया जा रहा है
'छाबड़ा के अनशन में नहीं पहुंचे बीजेपी नेता': पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि जब सामाजिक कार्यकर्ता गुरुचरण छाबड़ा नशा मुक्ति अभियान को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं उनसे संवाद किया. मंत्रियों को भेजा और समझौते के प्रयास किए. जब उन्होंने भाजपा की सरकार में अनशन किया था, तो सरकार के किसी मंत्री ने उसकी सुध नहीं ली थी. हम विपक्ष में होने के बावजूद भी उनसे अनशन समाप्त करने की मांग करते रहे. बाद में उनका देहांत हो गया. लेकिन भाजपा का कोई भी नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और किसी भी अनशनकारी की अनदेखी नहीं करनी चाहिए.
पढ़ें: BAP कार्यकर्ता जॉइनिंग मामला: गहलोत बोले- सिर्फ मिलने आए थे, जॉइनिंग की कोई बात ही नहीं थी, कांग्रेस पूरी तरह एकजुट
जेन जी आंदोलन के बाद भी नहीं चेत रही सरकार: गहलोत ने कहा कि आज जेन जी का जमाना है, जेन जी ने दिल्ली में आंदोलन कर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया. सरकार अब भी नहीं चेत रही है. छात्रसंघ चुनाव के लिए अब सभी को साथ आना चाहिए.
मूक-बधिर बच्चों की भी समस्याएं सुनी: इस दौरान गहलोत जेएलएन मार्ग स्थित सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर स्कूल भी पहुंचे और बच्चों की समस्याएं सुनी. उन्होंने कहा कि वर्ष 1980 में पहली बार सांसद बनने के बाद उन्होंने गांधी बधिर विद्यालय की स्थापना कर नई पहल की थी, जो आज जोधपुर में कॉलेज के रूप में विकसित हो चुका है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कॉक्लियर इम्प्लांट योजना शुरू की थी, जिसके तहत लाखों रुपए खर्च कर बच्चों का ऑपरेशन कराया जाता था. इससे जन्म से सुनने में असमर्थ बच्चे सुनने और बोलने में सक्षम हो सके.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में मूक-बधिर बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, जिन शिक्षकों को साइन लैंग्वेज नहीं आती, वे बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षा नहीं दे सकते. इसके अलावा संस्थान में साफ-सफाई, शौचालयों की स्थिति और अन्य सुविधाओं को लेकर भी बच्चों ने शिकायतें की हैं. गहलोत ने कहा कि वह इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को लिखेंगे और व्यक्तिगत रूप से आग्रह करेंगे कि इन बच्चों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए. मुझसे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहां आए थे वो बच्चों की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि निशक्तजनों की सेवा राजनीति का विषय नहीं बल्कि मानवीय दायित्व है. उन्होंने अफसोस जताया कि उनकी सरकार के दौरान शुरू किया गया. बाबा आमटे निशक्तजन विश्वविद्यालय आज भी अपेक्षित रूप से विकसित नहीं हो सका और कागजों में ही चल रहा है. उसके वीसी को शिक्षा संकुल में बैठाया गया. अब वो रिटायर हो गया. उन्होंने कहा कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं, जहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. मूक बधिर बच्चों की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है और सरकार को इस क्षेत्र में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए.
जूली भी मिले मूक–बधिर बच्चों से: इससे पहले आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बच्चों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी. जूली ने कहा कि आज जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में धरने पर बैठे इन मासूम बच्चों के बीच उनके इशारों में छिपी पीड़ा को समझने और उनकी आंखों में तैरते सवालों को पढ़ने के बाद मन भीतर तक टूट गया. उनकी खामोशी इतनी दर्दनाक थी कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है.
उनकी आंखों से बहते आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं, बल्कि भाजपा सरकार के माथे पर लगा वह कलंक हैं, जिसे इतिहास कभी मिटने नहीं देगा. वे अपनी पीड़ा बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन उनकी नम आंखें चीख-चीखकर भाजपा सरकार से पूछ रही थीं कि भाजपा सरकार आखिर हमारा अपराध क्या है? क्या हमें विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक और सम्मानपूर्वक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है?