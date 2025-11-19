ETV Bharat / state

गहलोत बोले, 'अंता में कांग्रेस सरकार की योजनाओं के दम पर जीते, बिहार में धनबल के आधार पर हुए चुनाव'

'आचार संहिता लगते ही हमारी योजनाओं को बंद किया': पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने समय की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में आचार संहिता लगते ही हमारी योजनाओं को बंद कर दिया. जबकि हम महिलाओं को स्मार्टफोन बांट रहे थे. यह मार्च 2022 के बजट घोषणा थी. चुनाव दिसंबर 2023 में हुए थे. इसके बावजूद भी उस योजना को रोक दिया. बुजुर्गों की पेंशन और अन्नपूर्णा रसोई को भी रोक दिया गया. साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं को या तो बंद कर दिया या कमजोर कर दिया. बिहार में इसके उलट हुआ. वहां वोटिंग वाले दिन तक जिन लोगों की पेंशन 400 रुपए थी, उनको 1100 रुपए दिए गए. महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए आ रहे थे. चुनाव आयोग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया. अगर यह खतरनाक खेल लोग नहीं समझेंगे, तो देश के लोग तकलीफ पाएंगे.

बिहार में चुनाव से 1 महीने पहले SIR क्यों किया?: पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले SIR की प्रक्रिया शुरू करने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार में अचानक से SIR शुरू हो जाती है. सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, लेकिन यह लोग परवाह नहीं कर रहे हैं. SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इसके बावजूद 12 राज्यों में इसकी घोषणा कर दी. ये तमाम बातें इसलिए शक पैदा करती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है. बिहार में धनबल के आधार पर चुनाव हुए.

जयपुर: विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां चुनाव आयोग पर हमला बोला, तो वहीं अंता उपचुनाव में जीत का श्रेय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं को दिया. अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय की योजनाओं के दम पर ही हम अंता उपचुनाव चुनाव जीते हैं. गहलोत ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है. बिहार में धनबल के आधार पर चुनाव हुए.

'आरएसएस के 300 से ज्यादा फाइव स्टार जैसे ऑफिस': गहलोत ने राजस्थान भाजपा के प्रभारी मोहनदास अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चाहे राजस्थान के मोहनदास अग्रवाल हों, हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या फिर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हों, सब एक जैसी भाषा बोलते हैं. इन लोगों को मालूम है कि चुनाव कैसे जीत सकते हैं. इन्होंने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि देश में उनके आलीशान बंगले हैं. अकेले आरएसएस के 300 से ज्यादा दफ्तर बने हुए हैं, जो फाइव स्टार होटल से कम नहीं है, इतना पैसा उनके पास में कहां से आया है? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग दूसरी पार्टी के लोगों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के नोटिस भेज देते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को बचाने की जिम्मेदारी अकेले राहुल गांधी की नहीं है, आम पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा. गहलोत ने कहा कि भाजपा के लोग हिंसा में विश्वास करते हैं जबकि कांग्रेस अहिंसा में विश्वास करती है.

'चुनाव आयोग का व्यवहार ठीक नहीं': पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं है. वे भाजपा और केंद्र सरकार से मिलीभगत कर काम कर रहे हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त का व्यवहार नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के प्रति ठीक नहीं है. अगर कोई शिकायत चुनाव आयोग को मिलती है, तो इसकी जांच करवानी चाहिए थी. लेकिन उल्टे चुनाव आयुक्त तो नेता प्रतिपक्ष से ही एफिडेविट मांग करके इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए. गहलोत ने कहा कि जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, उन लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है.

'बूथ लेवल ऑफिसर भी दबाव में': गहलोत ने कहा कि SIR को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के नीयत ठीक नहीं रही है. विपक्ष तो यही मांग कर रहा है कि मतदाता सूची पारदर्शी होनी चाहिए. फर्जी नाम उसमें जुड़ने नहीं चाहिए और असली नाम कटने नहीं चाहिए. लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया. राहुल गांधी ने मेहनत करके दो-तीन बार प्रेस कांफ्रेंस करके इस मामले को उजागर किया. चुनाव आयोग की ड्यूटी बनती थी कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई सवाल खड़े किए हैं, तो वे यह कहते कि हम इसकी जांच करेंगे. 15 दिन या 1 महीने में जांच करके अपना स्पष्टीकरण देते, लेकिन यह लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर भी दबाव में काम कर रहे हैं. अकेले बंगाल में 20 लोग मर गए हैं.

दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी बड़ी रैली: पूर्व मुख्यमंत्री ने SIR को लेकर कहा कि 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और इससे पहले सप्ताह में दिल्ली में बड़ी रैली होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे. अब विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं. यह खतरनाक खेल देश में चल रहा है. इसको हमको समझना पड़ेगा.

इंदिरा गांधी ने उपमहाद्वीप का भूगोल बदल दिया: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके उपमहाद्वीप का भूगोल बदल दिया. पाकिस्तान के 90 हजार से ज्यादा सैनिकों को सरेंडर करवा दिया. गहलोत ने कहा कि मुझे भी बांग्लादेशी शरणार्थी शिविर में काम करने का मौका मिला था, लेकिन आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं. उनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है. यह केवल ध्रुवीकरण करना चाहते हैं. नई पीढ़ी को इंदिरा गांधी के योगदान से सबक लेना चाहिए.