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बजट फाइल्स केस 2 : गहलोत बोले, बजट में 100 करोड़ का ऐलान, फिर भी मैदान सूने

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को खेल और खिलाड़ियों के मुद्दे पर घेरते हुए अपनी वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का दूसरा केस जारी किया है. इस बार गहलोत ने सरकार की महत्वाकांक्षी बजट घोषणा 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स' को निशाने पर लिया. उन्होंने सरकार के बजट दस्तावेजों और सार्वजनिक खबरों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि दो बजट में दो बार 50-50 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा के बावजूद प्रदेश में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन अब तक क्यों नहीं हुआ? गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने दो बजट में कुल 100 करोड़ रुपए का ऐलान तो कर दिया, लेकिन खिलाड़ियों को मैदान उपलब्ध कराने में नाकाम रही.