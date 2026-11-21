बजट फाइल्स केस 2 : गहलोत बोले, बजट में 100 करोड़ का ऐलान, फिर भी मैदान सूने
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स' का आयोजन नहीं होने पर उठाए सवाल हैं.
Published : November 21, 2026 at 4:18 PM IST
जयपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को खेल और खिलाड़ियों के मुद्दे पर घेरते हुए अपनी वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का दूसरा केस जारी किया है. इस बार गहलोत ने सरकार की महत्वाकांक्षी बजट घोषणा 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स' को निशाने पर लिया. उन्होंने सरकार के बजट दस्तावेजों और सार्वजनिक खबरों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि दो बजट में दो बार 50-50 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा के बावजूद प्रदेश में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन अब तक क्यों नहीं हुआ? गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने दो बजट में कुल 100 करोड़ रुपए का ऐलान तो कर दिया, लेकिन खिलाड़ियों को मैदान उपलब्ध कराने में नाकाम रही.
गहलोत ने बताया कि जुलाई 2024 के बजट भाषण के पैरा संख्या 66 में 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' की तर्ज पर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स' आयोजित कराने की घोषणा की गई थी. इसमें पारंपरिक खेलों को भी शामिल करने और हर साल 50 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी. इसके बाद फरवरी 2026 के बजट भाषण के पैरा संख्या 79 में सरकार ने इसी घोषणा को दोबारा दोहराया. इस बार ग्राम पंचायत स्तर को भी प्रतियोगिताओं से जोड़ने की बात कही गई और फिर से 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. इस तरह दो बजट में कुल 100 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन गहलोत के मुताबिक आयोजन अब तक शुरू नहीं हो सका.
बजट फाइल्स: घोषणा- खेलो राजस्थान यूथ गेम्स जुलाई 2024: घोषणा हुई, हर साल 50 करोड़। फरवरी 2026: वही घोषणा, फिर 50 करोड़ की। घोषणा हर साल की, आयोजन अब तक नहीं। खिलाड़ी मैदान में उतरने को तैयार थे, सरकार कागज़ों में उलझी रही। यही है भाजपा सरकार की सच्चाई। #बजट_फाइल्स #BudgetFiles— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 21, 2026
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50 लाख लोगों की भागीदारी बनाम दो साल का इंतजार : गहलोत ने भाजपा सरकार की तुलना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से करते हुए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान इन खेलों में 50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था. प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिला था. इसके उलट मौजूदा सरकार दो साल चार महीने बाद भी अपनी घोषित खेल प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं कर पाई है.
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बजट की शोभा बढ़ाई, मैदान सूना छोड़ दिया : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार घोषणा करने में कभी देर नहीं करती, लेकिन खेल कराने में दो साल चार महीने लगा दिए. हमारी सरकार के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक में 50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था. प्रदेश के खिलाड़ी मैदान में उतरने को तैयार थे, लेकिन सरकार कागजों में उलझी रही. एक ही घोषणा दो-दो बार करके बजट की शोभा बढ़ाई गई, पर मैदान सूना रहा. खिलाड़ियों के साथ यह मजाक नहीं तो और क्या है? घोषणा बजट में हुई, लेकिन खेल का मैदान तैयार नहीं हुआ. यही भाजपा सरकार की सच्चाई है.
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांगा जवाब : गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने तीन सवाल रखते हुए जवाब मांगा. उन्होंने पूछा कि जुलाई 2024 में घोषित 50 करोड़ रुपए में से अब तक कितनी राशि खर्च हुई और किस मद में खर्च की गई? हर साल आयोजन कराने की घोषणा के बावजूद पहले साल का आयोजन अब तक क्यों नहीं हो सका? दो साल चार महीने तक इंतजार करने वाले खिलाड़ियों के नुकसान की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?