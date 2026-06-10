पायलट के कार्यक्रम में पोस्टर से गहलोत का फोटो गायब, रमेश मीणा बोले- पूर्व सीएम और विधायकों का नार्को टेस्ट करवाएं
पायलट ने गहलोत का नाम लिये बिना कहा कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है. विचारों में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है.
Published : June 10, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 8:18 PM IST
करौली: प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट बुधवार को करौली जिले के मासलपुर इलाके के संकरघटा गांव के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया और किसान सभा को सम्बोधित किया. इस दौरान सचिन पायलट ने सभा को सम्बोधित करते हुए पांचना बांध के पानी को छोड़ने को लेकर सरकार से समाधान करने की बात कही. वहीं पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर मानेसर मामले में नार्को टेस्ट की बात कही.
'पांचना बांध के मुद्दे को सुलझाए सरकार': सचिन पायलट ने किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पांचना बांध को लेकर दो समाजों में रार बनी हुई है. सरकार दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत कर रास्ता निकाले और पांचना बांध का पानी छोड़े. पायलट ने कहा कि किसान एक कौम है. संसाधन सबके हैं. पानी हो यहा बिजली सबकी है. देश और राज्य में डबल इंजन की सरकार है. इनके पास पुलिस, प्रशासन, विधायक, सांसद सब हैं. किसानों को बुलाकर चर्चा करके प्यार और मोहब्बत से पांचना बांध के पानी का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए.
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'गहलोत और किरोड़ी को लिया आड़े हाथ': पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने किसान सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट पर दिए गए बयान पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बार-बार अशोक गहलोत मानेसर वाली घटना का जिक्र करते हैं. मानेसर गए विधायक को 10 करोड़ रुपए लेने की बात बोलते हैं. मैं कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत साहब, जो विधायक मानेसर गए थे, उन विधायकों का और अपना नार्को टेस्ट करवा लें. अपने आप हकीकत सामने आ जाएगी. उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान का नाम लेते हुए कहा कि गहलोत भाजपा के साथ मिले हुए हैं. अगर इनका यही रवैया रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का ढर्रा बैठ जाएगा. वहीं उन्होंने कहा कि बार-बार किरोड़ी लाल मीणा बोलते हैं मैंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर क्यों मंत्री बने बैठे हैं? उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के नाम पर खुलेआम लूटपाट हो रही है. अफसर करोड़ों रुपयों के साथ एसीबी की पकड़ में आ रहे हैं, यह उनकी हकीकत है.
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गहलोत का पोस्टर से फोटो गायब: राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण करने आए सचिन पायलट के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पोस्टर में से फोटो गायब रहा. जो चर्चा का विषय भी रहा. इस दौरान सचिन पायलट ने राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया. साथ ही पायलट का 21 फीट का साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया. दिल्ली से हिंडौन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे विधायक का जगह-जगह माला साफा और जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया. इस दौरान हिंडौन विधायक अनीता जाटव, टोडाभीम विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष घनश्याम मेहर, करौली के पूर्व विधायक लाखन सिंह, पूर्व मंत्री रमेश मीणा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता और भारी संख्या में महिला पुरुष युवा मौजूद रहे.
कल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार @MNatarajanINC जी के नामांकन को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद संगठन महासचिव @kcvenugopalmp जी सहित हम सभी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने का निवेदन किया था और जब हमारी मांगों को अनसुना किया गया तब मजबूरन हमें चुनाव आयोग… pic.twitter.com/0kYqEBeDhX— Sachin Pilot (@SachinPilot) June 10, 2026
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राज्यसभा प्रत्याशी के नामांकन पर साधा निशाना: इससे पहले सचिन पायलट ने कहा कि 75 साल में जो कांग्रेस ने संविधान को मजबूत किया, उसको खोखला और कमजोर किया जा रहा है. लोगों को झूठ बोलकर भाजपा गुमराह कर रही है. पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि यह तो देश की जनता का भला हो कि 400 सीटों का अरमान लेकर बैठे भाजपा को 240 सीटों पर टिका दिया. वरना यह अबतक संविधान से भी छेड़छाड़ कर देते. पायलट ने कहा कि हमारी राज्यसभा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करती हैं और उसको 6.30 बजे बोला जाता है कि आपको नोटिस मिला. इस वजह से आपका नामांकन रद्द किया है. जबकी हमारी प्रत्याशी पर आजतक कोई एफआईआर नहीं हुई. पायलट ने कहा कि लोगों को अब सोशल मीडिया की भ्रांतियां से दूर होकर सोचना होगा.
'अनिता जी सुना, तांत्रिक चंद्र स्वामी को पायलट साहब ने जेल में डाला': सचिन पायलट ने कहा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो देश में बहुत बड़ा तांत्रिक था चंद्रा स्वामी. वह सभी प्रभावशाली लोगों को अपने कब्जे में रखता था. लेकिन उसकी गतिविधियां देश हित में नहीं थी. इस दौरान पायलट ने हिण्डौन विधायक अनिता जाटव की ओर इशारा करते हुए कहा कि अनीता जी सुना...लेकिन जब राजेश पायलट साहब को गृहमंत्री पद मिला, तो उन्होंने किसी की परवाह किये बिना तथ्य और सबूत एकत्रित किए और हथकड़ी लगाकर अंदर कर दिया. उसके बाद पायलट साहब पर बहुत दबाव भी आए और विरोध भी हुआ, लेकिन वो सच्चाई पर रहे.
सकरघटा, करौली में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया।— Sachin Pilot (@SachinPilot) June 10, 2026
इस सम्मेलन में सांसद भजनलाल जाटव जी, विधायक घनश्याम मेहर जी, विधायक अनीता जाटव जी, पूर्व विधायक लाखन मीणा जी, पूर्व मंत्री रमेश मीणा जी, एवं पूर्व विधायक इन्द्राज गुर्जर जी सहित अनेक साथी सम्मिलित हुए।
कार्यक्रम के सफल… pic.twitter.com/W5QglxuvKG
गहलोत का नाम लिए बिना कही अपनी बात: सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ ध्रुवीकरण करके देश और राज्य के लोगों को बांट रही है. नीट का पेपर लीक हो जाता है, लाखों बच्चे परेशान हैं. उनके परिवार के लोग परेशान हैं, लेकिन आजतक शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया. नाही किसी जिम्मेदार ने आजतक कोई पेपर लिक को लेकर बयान दिया. किसान, आमजन, युवा मंहगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं. लेकिन यह डबल इंजन की सरकार मुख्य मुद्दों को छोड़कर लोगों को मंदिर–मस्जिद के नाम पर लड़वा रही है. पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिये बिना तंज कसते हुए कहा कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है. लेकिन एक बार मुंह से बात निकलकर गई, तो वापस नहीं जाती. मैनें राजनीति में सबका मान सम्मान किया है. पायलट ने कहा कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन से किसी के साथ मतभेद नहीं है.