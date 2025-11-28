ETV Bharat / state

कर्नाटक के सियासी घटनाक्रम पर बोले गहलोत, 'किससे क्या वादा, किस रूप में किया, कोई नहीं जानता, बस बातें हैं'

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया में बातें चलती रहती हैं, होता कुछ और है और बताया कुछ और जाता है.

Gehlot and others at Jyotiba Phule Memorial
ज्योतिबा फुले स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते गहलोत व अन्य (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 2:23 PM IST

4 Min Read
जयपुर: कर्नाटक में चल रहे सियासी घटनाक्रम और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच गुटबाजी के कयासों के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी में आतंरिक रूप से फैसले अलग ढंग से होते हैं. कौनसा वादा किससे किया है. किस रूप में किया है. यह किसी को मालूम नहीं होता है. लेकिन बातें चलती रहती हैं. कई बार देखा गया है कि ऐसी घटनाओं को लेकर जो मीडिया में चलता है. वह सही नहीं होता. अशोक गहलोत ने आज शुक्रवार को महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक पर मीडिया से मुखातिब होते हुए यह बात कही है. इससे पहले उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.

'हाईकमान कर रहा बात, सबको है विश्वास': कर्नाटक के हालिया घटनाक्रम और पीएम मोदी के एक बयान को लेकर उनसे सवाल किया गया. जिसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस में बिखराव की बात कही थी. इसके जवाब में उन्होंने कहा, इन बातों पर हम कमेंट नहीं करते. हाईकमान अपने स्तर पर बातचीत कर रहा है. वास्तविकता क्या है. मीडिया में जो बातें आती हैं. वो सुनी सुनाई आती हैं. जबकि वास्तविकता बिलकुल अलग होती है. पार्टियों के अंदर क्या बातचीत होती है और क्या फैसले होते हैं. उसे बाहर मीडिया जिस प्रकार बताता है. ज्यादातर वो बातें सही नहीं होती हैं.

कर्नाटक घटनाक्रम पर गहलोत ने दिया बड़ा बयान (ETV Bharat Jaipur)

'होता कुछ है, बताया कुछ और जाता है': गहलोत बोले, पार्टी में आतंरिक रूप से फैसले अलग ढंग से होते हैं. कौनसा वादा किससे किया है. किस रूप में किया है. यह किसी को मालूम नहीं होता है. लेकिन बातें चलती रहती हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान पर सभी का विश्वास है. सभी राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो. उनका पार्टी हाईकमान पर पूरा भरोसा रहता है. यह कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी खासियत है. हालांकि, मीडिया में बातें चलती रहती हैं. जबकि होता कुछ और है और बताया कुछ और जाता है.

'महापुरुषों के सिद्धांत युवाओं तक पहुंचे': अशोक गहलोत ने कहा, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर की नीतियां और सिद्धांत के बारे में युवाओं को जानना चाहिए. महापुरुषों के सिद्धांतों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम हमें करना चाहिए. देश में धर्म और जाति के नाम पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं. जिसका मुकाबला करना जरूरी है. देश में कई जातियां, धर्म, बोलियां और भाषाएं हैं. ऐसे देश को एक और अखंड रखना बहुत बड़ी चुनौती है. जिसके किए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया. अब समय है कि हम देश के भविष्य को देखते हुए नई पीढ़ी तक बातें पहुंचे कि कैसे त्याग, बलिदान और समाज सुधार के काम हुए थे. तभी नई पीढ़ी सक्षम होगी.

'राजस्थान में घोषणाएं करने वाली सरकार, काम नहीं': सरकार की बजट घोषणाएं अटकने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, सरकार नाम की चीज नहीं है. ये घोषणाएं करते हैं और भूल जाते हैं. यह सरकार दो बजट पेश कर चुकी है. जो बजट में घोषणाएं की गई हैं. उन पर तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई. हमारी सरकार के जो फैसले थे. वो काम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. यह केवल घोषणाएं करने वाली सरकार है. काम कुछ नहीं कर रही है.

'पिछली सरकार की योजनाएं अटकी': गहलोत बोले, सीएम भजनलाल शर्मा सही कह रहे हैं कि अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते हैं. हम भी यही कहते हैं. लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी लगे हुए थे. तब मैंने जवाब दिया था कि उन्हीं अधिकारियों को अब यह सरकार काम में ले रही है. गहलोत बोले, सीएम भजनलाल शर्मा ने ही गलत पहल की थी. वे बोले, हमारी सरकार ने जो घोषणाएं की थी. उनसे जुड़े कई प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं.सरकार किसी की भी हो. योजनाएं तो पूरी होनी चाहिए.

